新タマネギは、ダイエット中にうれしい栄養を豊富に含んた食材。スープにすれば、うま味だけでなく溶け出した栄養もあますことなく味わえます。今回はダイエットカウンセラーとして活動するおにゃさんに、無理なく続けられる、新タマネギを丸ごと使ったダイエットスープのレシピを教えてもらいました。

「新タマネギ」のスープがダイエットに最強な理由

春になると店頭に並ぶ新タマネギは、普通のタマネギとはひと味違います。水分が多くて甘みが強く、加熱するととろけるような食感になるのが特徴です。

【写真】新タマネギの栄養を逃がさない

新タマネギに含まれる栄養素の中で注目したいのが、ポリフェノールの一種・ケルセチン。脂肪の蓄積を抑えたり、血糖値の上昇をゆるやかにする働きが期待され、近年ダイエットでも注目されています。むくみ解消や高血圧予防に役立つカリウムも。

スープでおいしく新タマネギを食べましょう！

新タマネギのとろみが胃袋をゆっくり満たす

このスープのポイントは、切らずに「1個まるごと使う」こと。新タマネギは水分が豊富なので、煮込むうちにぎゅっとうま味が凝縮されて、スープ全体に甘みが広がります。

ダイエット中に悩みがちなのが「食べた気がしない」という満足感の問題。カロリーを抑えようとすると、どうしても食事がさびしくなってしまいます。

でも新タマネギのスープはとろみがあってボリュームを感じやすく、温かいスープは胃をゆっくり満たしてくれます。食事の最初に飲むことで、食べすぎを自然に抑える効果も期待できます。

アレンジで飽きずに続けられる「新タマネギの丸ごとスープ」

ダイエットが続かない理由のひとつは「飽き」。どんなに体によい食事でも、同じ味のものを毎日食べると手が止まってしまいます。

新タマネギスープのいいところは、味のアレンジが自由自在なところ。

今回は鶏ガラスープ味をベースに、仕上げに粗びき黒コショウをひと振り。鶏ガラのうま味が新タマネギの甘みを引き立てて、シンプルなのに奥行きのある味わいになります。

洋風にしたいなら、コンソメにきり替えてハーブを加えるのがおすすめ。ローリエを入れて煮込むとさらに味わい深く、仕上げに粉チーズをひとつまみ加えると、コクが増してより贅沢な1杯に。

和風にしたいなら、みそを溶き入れるだけ。いつものみそ汁の具として楽しむこともできます。

春にしか出合えない新タマネギ。店頭に並んでいるうちに、ぜひ丸ごと使ったスープを試してみてください。

●新タマネギの丸ごとスープ

【材料（2人分）】

新タマネギ 2個

水 600mL

顆粒鶏ガラスープの素 小さじ4

粗びき黒コショウ（お好みで）少々



●つくり方

（1） 新タマネギは上下に十字に切り込みを入れる。鍋に新タマネギ、水、鶏ガラスープの素を入れて煮る。沸騰したら、弱火にして30分に煮込む。

（2） 器に盛りつけ、お好みで粗びき黒コショウをふる。

※ 煮込み時間は調節してください

※ スープの量はやや多めなので調節して頂いて結構です。にんじんやきのこなどを追加で入れても美味しいです

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう