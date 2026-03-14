元プロ野球選手のタレント長嶋一茂（60）が、13日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日＆ザワつく！路線バスで寄り道の旅 合体SP」（午後6時50分）に出演。自身の女性マネジャーへの不満を漏らした。

一茂が、あるエピソードを披露。マネジャー、関係者と食事をして車に乗った。ただ、マネジャーだけがなかなかこなかった。「あれ、どこに行ったかな、と思ったら…この写真」。マネジャーがファンと思われる女性とツーショットで記念撮影している様子を、後方から写した1枚を紹介した。

一茂は「聞いたんだけど、俺じゃなくてマネジャーを待っていた」。女性は一茂たちが食事をしていることを知って、マネジャーが出てくるところを待っていたという。

一茂が番組などで度々マネジャーの名前を出し、仕事ぶりが流されることもあった。注目度が上がり、この時も「（女性が）『待っていました、よく見ています』って、俺には来ない」とマネジャー目当てだった。一茂は「（マネジャーの）出待ちが出ました、とうとう」と話した。

最近も女優の高島礼子（61）が、楽屋の片付けをしているマネジャーに「写真を撮ってくれませんか？」と言ってきたという。高島はマネジャーとのツーショットを自身のインスタグラムにアップしている。

一茂は「どういうこと？」と不満顔。「あいつ、すげぇ得してる。俺の言うことを忠実に聞く女性みたいな。好感度を上げているのね」と話した。司会のサバンナ高橋茂雄（50）が「一茂さんが『おいっ！』ってむちゃなことを言っても、（マネジャーが）聞いて…」と話すと、一茂は「なんか視聴者にウケてるの。気に入らない、マジで」と言った。