「女神すぎる…」韓国９頭身チア、黒ビキニ×透け水着が映える“魅惑のビーチショット”に反響！「本当にセクシー」「息を呑むほど美しい」
韓国チア界の人気者が“女神ショット”をアップロードした。
Kリーグの水原FCでチアリーダーを務め、韓国のチアリーディング界を牽引する存在として知られるアン・ジヒョンさんが、公式インスタグラムを更新。水着姿のショットを公開し、ファンの間で大きな話題となっている。
28歳の９頭身チアが公開したのは、鮮やかなブルーの海をバックに砂浜でリラックスした表情を見せる複数枚の写真。黒のビキニの上に、かぎ編み風の水着を重ねたおしゃれなコーディネートで、抜群のスタイルと美貌を披露している。
この投稿に、コメント欄にはファンから絶賛の声が続々。「女神すぎる...」「本当にセクシーだ」「息を呑むほど美しい」「めちゃくちゃ可愛いね」「顔と身体の比率が本当に素晴らしい」「すごくユニークな水着。まるで美しいグッピーみたい」といった反応が寄せられ、熱い視線を集めている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】韓国人気チア、アン・ジヒョンさんの“ビーチ水着ショット”をチェック！
Kリーグの水原FCでチアリーダーを務め、韓国のチアリーディング界を牽引する存在として知られるアン・ジヒョンさんが、公式インスタグラムを更新。水着姿のショットを公開し、ファンの間で大きな話題となっている。
28歳の９頭身チアが公開したのは、鮮やかなブルーの海をバックに砂浜でリラックスした表情を見せる複数枚の写真。黒のビキニの上に、かぎ編み風の水着を重ねたおしゃれなコーディネートで、抜群のスタイルと美貌を披露している。
この投稿に、コメント欄にはファンから絶賛の声が続々。「女神すぎる...」「本当にセクシーだ」「息を呑むほど美しい」「めちゃくちゃ可愛いね」「顔と身体の比率が本当に素晴らしい」「すごくユニークな水着。まるで美しいグッピーみたい」といった反応が寄せられ、熱い視線を集めている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】韓国人気チア、アン・ジヒョンさんの“ビーチ水着ショット”をチェック！