aoen×よみうりランドが初タッグ アトラクションに録り下ろしボイス、特典付きフードも登場
【女子旅プレス＝2026/02/27】東京・稲城市の遊園地「よみうりランド」では、新世代J-POPボーイズグループaoen（アオエン）の2nd Single「秒で落ちた」（3月18日リリース）発売を記念し、期間限定企画「aoen×よみうりランド」を2026年3月13日（金）〜4月5日（日）まで開催する。
【写真】よみうりランドに日帰り温泉「花景の湯」開業
◆aoen初の遊園地イベント開催決定
トピックスのひとつが、園内の人気3機種で展開される「スペシャルアトラクション」だ。「クレージーストン」「ファイト イッパーツ！」「スピンランウェイ」の各機種で、この期間しか聞けないメンバーによる録り下ろしボイスと楽曲が流れ、期間限定の装飾とともにスリルと興奮を届ける。メンバーの声を聴きながら絶叫体験を楽しめるのはこの期間だけだ。
◆オリジナルドリンク＆フードと購入特典
aoenの世界観を詰め込んだオリジナルメニューも登場する。グループをイメージした「一生の感覚ブルーハワイフロート」や、2nd Singleのタイトルをもじった「aoenに『秒で落ちチャウダー』」といった、遊び心満載のラインナップだ。1品購入ごとに、限定ポストカード（ランダム8種）が1枚特典として付く。
また開催を記念して、よみうりランドワンデーパスと「aoen×よみうりランド」A5クリアファイルがセットになった特典付きワンデーパスも登場。前売り限定販売となっており、同チケットでフラワーパーク「HANA・BIYORI」への入園も可能なため、春のよみうりランドを一日中満喫できる内容となっている。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■aoen×よみうりランド
日時：2026年3月13日（金）〜4月5日（日）
■よみうりランド
住所：東京都稲城市矢野口4015-1
【Not Sponsored 記事】