食べ応え満点「ブロッコリーと卵のサラダ」のつくり方。隠し味のゴマダレとマヨネーズで、箸が止まらない
おかずのつけ合わせやサラダにと、幅広く食卓に並ぶ「ブロッコリー」。もう一品なにか欲しいとき、さっとつくれるレシピがあると助かりますよね。そこで今回は、農家の娘として旬の食材レシピを発信するセリナさんに、ブロッコリーと卵でつくる「ブロたまサラダ」のレシピを教えてもらいました。簡単なのにコクたっぷりで、ご馳走気分を味わえます。
マヨネーズ×ゴマダレでコクうま！「ブロッコリーの副菜」
マヨネーズにゴマドレッシングを加えることで、よりコクのある味わいに。いつものサラダが、ぐっと格上げされますよ。
今が旬のブロッコリーを使った、食べごたえのあるサラダを紹介します！
●ブロたまサラダ
【材料】
ブロッコリー 1房
A[ゆで卵（半熟がおすすめ）1個 マヨネーズ大さじ1 ゴマドレッシング大さじ1 塩コショウ少々]
カツオ節（お好みで） 少々
【つくり方】
（1） よく洗ったブロッコリーを食べやすい大きさにカットし、フライパンに重ならないように並べる。水を入れフタをし、中火で3〜4分蒸す。
（2） 色が鮮やかな緑色になり、茎に火がとおっていたらOKです。ザルに上げて水気をきる。
（3） ボウルにAを入れ、ゆで卵をつぶしながら混ぜ合わせる。
（4） ブロッコリーを追加し、混ぜ合わせたら完成！ お好みでカツオ節をかけて、召し上がってください。
※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう