おかずのつけ合わせやサラダにと、幅広く食卓に並ぶ「ブロッコリー」。もう一品なにか欲しいとき、さっとつくれるレシピがあると助かりますよね。そこで今回は、農家の娘として旬の食材レシピを発信するセリナさんに、ブロッコリーと卵でつくる「ブロたまサラダ」のレシピを教えてもらいました。簡単なのにコクたっぷりで、ご馳走気分を味わえます。

マヨネーズ×ゴマダレでコクうま！「ブロッコリーの副菜」

マヨネーズにゴマドレッシングを加えることで、よりコクのある味わいに。いつものサラダが、ぐっと格上げされますよ。

【写真】ブロッコリーはフライパンで蒸す

今が旬のブロッコリーを使った、食べごたえのあるサラダを紹介します！

●ブロたまサラダ

【材料】

ブロッコリー 1房

A[ゆで卵（半熟がおすすめ）1個 マヨネーズ大さじ1 ゴマドレッシング大さじ1 塩コショウ少々]

カツオ節（お好みで） 少々



【つくり方】

（1） よく洗ったブロッコリーを食べやすい大きさにカットし、フライパンに重ならないように並べる。水を入れフタをし、中火で3〜4分蒸す。

（2） 色が鮮やかな緑色になり、茎に火がとおっていたらOKです。ザルに上げて水気をきる。

（3） ボウルにAを入れ、ゆで卵をつぶしながら混ぜ合わせる。

（4） ブロッコリーを追加し、混ぜ合わせたら完成！ お好みでカツオ節をかけて、召し上がってください。

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう