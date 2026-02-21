´Å¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿½Ð»º¤Î¸½¼Â¡ÄÌ¿¤òºï¤ë38»þ´Ö¤ÎÁÔÀä½Ð»ºÂÎ¸³¤ò¾Ð¤¤¤ÈÎÞ¤ÇÄÖ¤ë¡¢¥Ñ¥ÑÌÜÀþ¤ÇÉÁ¤¤¤¿¥ê¥¢¥ë²ÈÂ²¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Úºî¼Ô¤Ë¿Ö¤¯¡Û
¤³¤Ð¤Ñ¤Ñ(@kobapapaaa)¤µ¤ó¤ÎºÊ¤Ï38»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤ëÆñ»º¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯Ä¹½÷¤ò½Ð»º¡£¥Þ¥ÞÌÜÀþ¤Î½Ð»º¥ì¥Ý¤¬Â¿¤¤Ãæ¡¢SNS¤ä¥Ö¥í¥°¤Ë¥Ñ¥ÑÌÜÀþ¤ÇÉÁ¤¤¤¿¡Ö38»þ´Ö½Ð»º¥ì¥Ý¡×¤òÅê¹Æ¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ºÊ¤Ï¿¼Ìë¤ËÆÍÇ¡¿ØÄË¤¬»Ï¤Þ¤ê»ºÉØ¿Í²Ê¤Ë¸þ¤«¤¦¤â¡¢¤Ê¤ó¤È38»þ´Ö°Ê¾å¤â¤Î´Ö¶ì¤·¤ßÂ³¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ËÜºî¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿·Ð°Þ¤ä½Ð»º¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤Ð¤Ñ¤Ñ(@kobapapaaa)¤µ¤ó¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£
ËÜºî¡Ö38»þ´Ö½Ð»º¥ì¥Ý¡×¤Ï¡¢ºÊ¤¬ÂÎ¸³¤·¤¿38»þ´Ö¤Ë¤ª¤è¤ÖÆñ»º¤ÎµÏ¿¤ò¡¢¥Ñ¥ÑÌÜÀþ¤Ç¥ê¥¢¥ë¤«¤Ä¥³¥ß¥«¥ë¤ËÉÁ¤¤¤¿¼ÂÏ¿Ì¡²è¤Ç¤¢¤ë¡£ºî¼Ô¤Î¤³¤Ð¤Ñ¤Ñ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÌ¡²è¤Ê¤Î¤Ç¾¯¤·¸ØÄ¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡£º£¤Þ¤ÇÏ¢ºÜ·Á¼°¤ÇÌ¡²è¤òÉÁ¤¿Ê¤á¤¿¼ÂÀÓ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ÎÂêºà¤È¤·¤ÆÁª¤ó¤À¤Î¤¬¤³¤Î½Ð»º¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
½é¤á¤Æ¤Î½Ð»º¤ËÎ©¤Á²ñ¤Ã¤¿Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö½é¤á¤Æ¤Î½Ð»º¤Ç¥Ñ¥Ñ¤¬¤ª»º¤ËÂÐ¤·¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ç¤¤ë»öÊÁ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢¸Ê¤ÎÌµÎÏ¤µ¤Ëµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤¿1Æü¡¢¤¤¤ä38»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÅÇÏª¤¹¤ë»Ñ¤«¤é¤Ï¡¢Éã¿Æ¤È¤·¤Æ¤Î¸ÍÏÇ¤¤¤ÈÀÚ¼Â¤Ê»×¤¤¤¬¤Ë¤¸¤à¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¥á¥ó¥¿¥ë¤È¤ÎÆ®¤¤¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ä¡×¤È½Ð»º¤Î²á¹ó¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤Þ¤¸¤Ç¥Þ¥Þ¤ÎÌÜ¤¬Èô¤Ó½Ð¤ë¤«¤È»×¤¤¡¢¼ê¤¬¿Ì¤¨¤Æ¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤âËº¤ì¤Ê¤¤¡£
¼ÂºÝ¤Ë38»þ´Ö¤Î½Ð»º¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡¢¤³¤Ð¤Ñ¤Ñ¤µ¤ó¤Î±ü¤µ¤ó¤Ï¡Ö½Ð»º¤Ïº£¤Þ¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤è¤êÁÔÀä¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤Àº£»×¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤â¡¢¤¢¤ì¤Û¤É¡Ø¹¬¤»¤Ê½Ö´Ö¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¡Ù¤È»×¤¦¤Û¤ÉÁÇÅ¨¤ÊÂÎ¸³¤À¤Ã¤¿¤Èµ²±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¸½ºßÇ¥¿±Ãæ¤ÎÆÉ¼Ô¤ÎÊý¤Ë¸þ¤±¡Ö½Ð»º¤Ï»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÀè¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¹¬¤»¤ÊÌ¤Íè¤¬É¬¤ºÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¡¼¤ó¤È¹½¤¨¤ÆÁÇÅ¨¤Ê¤ª»º¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤È²¹¤«¤Ê¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
