てんちむ、ナイトブラ騒動で背負った“億”単位の請求額「当時は自腹返金という感じで…」
YouTuberのてんちむが17日放送のABEMAのバラエティー番組『愛のハイエナ』(毎週火曜 後11：00)に出演。ナイトブラ騒動で背負った億単位の請求額を衝撃告白した。
【写真】家賃100万以上ダウンの部屋… 公開されたてんちむの新居
VTRを見届けたスタジオでは、てんちむが5年ほど前の“ナイトブラ騒動”について言及。「プロデュースしたナイトブラが炎上」と振り返ったてんちむに、元タレントでクリエイターのおかもとまりが「いくら請求されたの？」と疑問をぶつける。
てんちむは「当時は自腹返金という感じでお返ししました」と衝撃の“億超え”の自腹金額を明かし、おかもとが「本当にすごいね」と唖然となる事態に。さらにてんちむは、「もう一回ブラのブランドを立ち上げた」と語り、「ブラのイメージを、ブラで上書きしたい」と新たな挑戦の意義を説明。バイタリティ溢れるてんちむの行動力に、「ガッツあるわ」「すごいわ」と、MC陣も感心した。
