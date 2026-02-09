健康的に25kgやせた、ねこくらりえさんおすすめの老けずにやせるレシピを紹介。太りにくい食材を使った、栄養バランスが整ったおいしいワンプレートです。AI食事管理アプリ「あすけん」管理栄養士の解説つきで、さらにやせ効率がUP！ 覚えておくと簡単にラクやせが叶うので、ぜひ献立に悩んだら参考にしてみてくださいね。

PFCバランスとは

1日の摂取エネルギー（カロリー）に対して、タンパク質（Protein）、脂質（Fat）、炭水化物（Carbohydrate）のエネルギーが占める割合を表したもの。1日の理想的なバランスは、タンパク質13〜20％（18歳〜50歳の場合）、脂質20〜30％、炭水化物50〜65％とされています。高タンパク・低脂質のねこくら式レシピに1食置き換えると自然とPFCバランスが整いやすくなります。

温かい料理は食後の満足感もアップ！

ダイエットの味方、高タンパク・低脂質の鮭と、キノコのうま味。おなかいっぱいになるのに、超ヘルシーなレシピを紹介します。

●鮭とキノコの雑炊

【材料（1人分）】

甘塩鮭 1切れ（約100g）

好みのキノコ（石づきを取りほぐす）、白菜（ざく切り） 各100g

水 3／4カップ

顆粒和風だしの素 小さじ1

長ネギ（斜め薄切り） 20g

ご飯 150g

豆乳（無調整） 3／4カップ

ショウガ（すりおろす） 小さじ1／2

みそ、ゴマ油 各小さじ1

七味唐辛子（好みで） 適量



【つくり方】

（1） 鍋に水と和風だしの素を入れ、鮭、キノコ、野菜（ショウガ以外）を加えてフタをし、中火で5分煮る。

（2） 鮭を一度取り出し、皮と骨を除いてほぐす。

（3） （1）にご飯、豆乳、ショウガを加え、弱火で2〜3分煮る。

（4） （3）にみそを溶き入れ、（2）の鮭を戻し入れて全体をなじませる。ゴマ油を回しかけ、七味唐辛子をかける。

［1人分532kcal P（タンパク質）36g／F（脂質）12g／C（炭水化物）73g］

＜あすけん・ポイント！＞

豆乳は、牛乳に比べて高カロリーで太りやすい飽和脂肪酸が約86％カットできます。

※計量単位は1カップ＝200mL、大さじ1＝15mL、小さじ1＝5mLです