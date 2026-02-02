◇米男子ゴルフツアー ファーマーズインシュアランス・オープン最終日（2026年2月1日 カリフォルニア州 トーリーパインズGC南C＝7765ヤード、パー72）

3位から出た久常涼（23＝SBSホールディングス）は6バーディー、3ボギーの69で回り、通算16アンダーで自己最高の2位に入った。

4位で迎えた最終18番パー5。グリーン右バンカーから3メートルに寄せると、久常は難しいラインを沈めてバーディー締め。自己最高の2位で戦い終え「最後はいいプレーができた。しっかり踏ん張って2位タイでとどまれたのは大きな収穫」と充実感をにじませた。

単独首位のローズと同じ最終組で渡り合った。8打差を追い掛けてスタート。1番でラフから1メートル強につけてバーディー発進。パー3の3番でも2メートルにつけてスコアを伸ばし、パー5の6番ではグリーン手前からパターでピンそばに寄せてバーディーパットを沈めた。さらに8番では4・5メートルをねじ込んだ。

11番で2打目を曲げてボギーを叩いたが、13番で2・5メートルのチャンスをものにして取り返した。

しかし16番、17番の連続ボギーで後退。最後までトップのローズを捕まえることはできなかった。久常は「さすがですよね。隙がなかった。本当にいい勉強をさせてもらった」と45歳のベテランに脱帽した。

米ツアー本格参戦3年目の23歳。悲願の初優勝には届かなかったものの確かな手応えが残った。「ずっと結果が残っていなかった中でいいプレーができて良かった」。言葉に自信がにじんだ。