リッター49km走る！ ホンダ「新型スクーター」日本発売に“反響殺到”！

ホンダは2026年1月29日、原付二種スクーター「リード125」の新型となる2026年モデルを発売しました。

今回の変更点は主にカラーリングの刷新で、日常を彩る2色の新色が設定されています。

【画像】超カッコイイ！ これがホンダ新型「リード125」です！（5枚）

リード125といえば、数ある原付二種クラスの中でも「積載性」と「使い勝手の良さ」で支持され続けているロングセラーモデルです。

その最大の特徴であり、多くのユーザーから愛される理由が、シート下に確保された「37L」という巨大なラゲッジボックスです。

形状によってはヘルメットを2個収納できるほどの広さを持ち、B4サイズのビジネスバッグもすっぽりと収まるその空間は、通勤・通学はもちろん、仕事帰りの買い物でも絶大な威力を発揮します。

また内部にはLED照明も備わっており、夜間の荷物の出し入れもスムーズです。

さらに、現代のスクーターには欠かせない快適装備も充実。

スマートフォンなどの充電に便利なUSBソケット（Type-C）や、キーを取り出さずにエンジン始動ができる「Honda SMART Keyシステム」、買い物袋を掛けられる大型フックなどが標準装備され、まさに「通勤快速」の名にふさわしい仕様となっています。

走りの面では、環境性能と動力性能を高次元で両立させた水冷4ストローク単気筒エンジン「eSP＋（イーエスピープラス）」を搭載。

最高出力は11馬力とパワフルでありながら、WMTCモード値で49.3km／Lという優れた燃費性能を実現しています。

さらに、アイドリングストップシステムを採用することで、信号待ちの多い都市部でも無駄な燃料消費を抑えます。

外観は、2025年モデルでの改良によりシャープで洗練されたデザインへと進化しましたが、今回の2026年モデルではその造形美をさらに引き立てる新色が追加されました。

新たに追加されたのは、鮮やかでスポーティな印象を与える「キャンディーラスターレッド」と、クリーンで上質な雰囲気を漂わせる「バニラホワイト」の2色。

継続販売される精悍な「ポセイドンブラックメタリック」と合わせ、全3色のラインナップで展開されます。

車両価格（消費税込）は35万2000円です。

※ ※ ※

上記のように「収納の王様」として不動の地位を築いているリード125の新型モデル登場に対し、SNSやネット掲示板ではオーナーや検討層から多くの反響が寄せられています。

やはり話題の中心はその積載能力にあり、「一度この37L収納を味わうと、もう他のスクーターには戻れない」「フルフェイスが2個入った！ すごすぎる」「リアボックスなしでこれだけ荷物が入るのはリードだけ。まさに『走る収納スペース』だ」といった、その利便性の虜になっているユーザーの声が多く見られます。

また、走行性能についても、「信号ダッシュも速いし、燃費も良くてタンクも大きい。通勤のアシとしては最強の相棒！」「新しいエンジンになってからさらに静かでスムーズになった気がします」と、実用性の高さを評価するコメントが目立ちます。