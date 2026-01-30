見た目がかわいいと思う「香川県のお土産」ランキング！ 2位「でぶのもとぷりん」を抑えた1位は？【2026年調査】
冬の寒さが一段と深まり、空気の透明感がいっそう増すこの時期、目にするだけで心が弾むようなステキな手土産との出会いはいかがでしょうか。今回は地域の魅力と「かわいさ」が詰まった逸品をピックアップしました。
【10位までの全ランキング結果を見る】
All About ニュース編集部では、2026年1月22〜23日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「見た目がかわいいお土産に関するアンケート」を実施しました。その中から、見た目がかわいいと思う「香川県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
2位：でぶのもとぷりん（もりん）／38票2位にランクインしたのは、菓匠もりんの「でぶのもとぷりん」です。「おいしいものは高カロリー」という逆転の発想から生まれたネーミングと、瓶に描かれたゆるいキャラクターが目を引きます。濃厚な味わいはもちろん、クスッと笑える遊び心のあるビジュアルが人気です。
回答者からは「蓋に書いてあるイラストがとても可愛い。1個ずつ違うのも良い」（20代女性／千葉県）、「商品名のインパクトと、ころんとした容器の見た目が可愛いと感じました。シンプルながらも遊び心があり、写真映えもしそうだと思います」（20代男性／愛媛県）、「キャラクターが可愛らしいし、ネーミングセンスよすぎる」（40代女性／長崎県）といった声が集まりました。
1位：わらび餅（かねすえ）／45票1位に輝いたのは、松風庵かねすえの「わらび餅」でした。本わらび粉を使用した強いコシと、たっぷりとかけられた香ばしいきな粉が特徴の逸品です。箱にぎっしりと詰まったわらび餅の瑞々しい質感と、和の風情を感じさせる上品なパッケージデザインが、年齢を問わず高く評価されました。
回答者からは「きなこがふさふさしている様子が可愛いと感じた」（30代女性／岩手県）、「キュートな見た目でお土産として喜ばれそうだからです」（20代男性／東京都）、「ひょこっと出てくるわらび餅がかわいいです」（30代女性／福岡県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)