第56回世界経済フォーラム年次総会（通称「ダボス会議」）がこのほど、スイスのダボスで始まりました。世界経済フォーラムの総裁兼最高責任者（CEO）のボルゲ・ブレンデ氏は中央広播電視総台（チャイナ・メディア・グループ/CMG）の単独インタビューに、「より多くの対話を望む。各国の首脳が一堂に会し、『ウィンウィン』の考え方で問題に対応していくことを期待する」と答えました。

ブレンデ総裁は、「『対話の精神』とは一つのビジョンだ。より多くの対話を行ってほしい。互いに交流し合うことで、世界がより一層緊密になることができる。われわれは長期にわたって、政府首脳と企業のリーダーが一堂に会する場を提供することに取り組んできた。対話を通じて、われわれはより良い役割を発揮できると信じている。全ての関係者がここで合意に達し、相互理解を深めることができる。われわれにとっては、それが極めて重要だ。新しい1年に、グローバルな協力が新たなステップに上がることを期待する」と答えました。

1971年に創設された世界経済フォーラムは既に55年間の歩みを重ねてきており、中国と固い絆を結んできました。中国は1979年に初めて代表団を派遣してフォーラムに参加し、今日に至っています。世界経済フォーラムは1996年から、中国でビジネスサミットを開催しています。また2006年には、スイス国外に設置された初の事務所として北京に事務所を設置しました。さらに2007年からは、世界経済フォーラムは毎年、中国で夏季ダボス会議を開催しています。（提供/CRI）