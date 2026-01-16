°ìÈÖ¤¯¤¸¡¢¡Ø¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡Ù°Ëâ¤Î¼Â¤ÎÇ½ÎÏ¼Ô¥·¥ê¡¼¥ºÂè3ÃÆ - ¥®¥¢5¥ë¥Õ¥£¤äÇ½ÎÏÈ¯Æ°Ãæ¤Î¥»¥ó¥´¥¯¤¬¡Öº²¹ë¼¨Áü¡×¤Ë
BANDAI SPIRITS¤Ï1·î23Æü¤è¤ê¡¢¥Ï¥º¥ì¤Ê¤·¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¯¤¸¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸ ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹ EX °Ëâ¤ò½É¤¹¼ÔÃ£ vol.3¡×¤ò¡¢°ìÈÖ¤¯¤¸ONLINE¡¢°ìÈÖ¤¯¤¸¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥×¡¢Çþ¤ï¤é¥¹¥È¥¢Åù¤Ë¤Æ½ç¼¡È¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸ ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹ EX °Ëâ¤ò½É¤¹¼ÔÃ£ vol.3¡×
º£²ó¤Î°ìÈÖ¤¯¤¸¤Ï¡¢¡Ö¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡×°Ëâ¤Î¼Â¤ÎÇ½ÎÏ¼Ô¥·¥ê¡¼¥ºÂè3ÃÆ¡£°ìÈÖ¤¯¤¸¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¡Öº²¹ë¼¨Áü¡×¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤«¤é¥®¥¢5¤Î¥ë¥Õ¥£¡¢²øÊª¶¯²½¤Î¥Á¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¾®ÊªÆþ¤ì¤ä¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ê¤ÉÁ´9Åùµé45¼ï+¥é¥¹¥È¥ï¥ó¾Þ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
È¯ÇäÆü¤Ï1·î23Æü¡£½ç¼¡¡¢°ìÈÖ¤¯¤¸ONLINE¡¢°ìÈÖ¤¯¤¸¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥×¡¢Çþ¤ï¤é¥¹¥È¥¢¤Ê¤É¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£1²ó850±ß¡£
¡ÚA¾Þ¡Û¥â¥ó¥¡¼¡¦D¡¦¥ë¥Õ¥£ ¥®¥¢5 º²¹ë¼¨Áü
¥â¥ó¥¡¼¡¦D¡¦¥ë¥Õ¥£¤Î¥®¥¢5¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»Ñ¤¬¡Öº²¹ë¼¨Áü¡×¤ÇÅÐ¾ì¡£¥®¥¢5¤é¤·¤¤´ØÀá¤ÎÂ¤¤ê¤ä¥¨¥Õ¥§¥¯¥ÈÂ¤·Á¤Ê¤É¡¢º²¤Î¤³¤â¤Ã¤¿°ïÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á´¹âÌó22cm¡£
¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸ ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹ EX °Ëâ¤ò½É¤¹¼ÔÃ£ vol.3¡×¥â¥ó¥¡¼¡¦D¡¦¥ë¥Õ¥£ ¥®¥¢5 º²¹ë¼¨Áü
¡ÚB¾Þ¡Û¥È¥Ë¡¼¥È¥Ë¡¼¡¦¥Á¥ç¥Ã¥Ñ¡¼ º²¹ë¼¨Áü
²øÊª¶¯²½¤Î»Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥È¥Ë¡¼¥È¥Ë¡¼¡¦¥Á¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¤¬¡Öº²¹ë¼¨Áü¡×¤è¤êÎ©ÂÎ²½¡£Á´¹âÌó21cm¡£
¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸ ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹ EX °Ëâ¤ò½É¤¹¼ÔÃ£ vol.3¡×¥È¥Ë¡¼¥È¥Ë¡¼¡¦¥Á¥ç¥Ã¥Ñ¡¼ º²¹ë¼¨Áü
¡ÚC¾Þ¡Û¥Ô¥¨¡¼¥ë&¥¬¥ó¡¦¥Õ¥©¡¼¥ë º²¹ë¼¨Áü
¥Ô¥¨¡¼¥ë¤È¥¬¥ó¡¦¥Õ¥©¡¼¥ë¤¬¡Öº²¹ë¼¨Áü¡×¤è¤êÎ©ÂÎ²½¡£¥Ô¥¨¡¼¥ë¤ÎÈþ¤·¤¤±©¤ÎÂ¤·Á¤ËÃíÌÜ¡£¥µ¥¤¥º¤ÏÌó25cm¡£
¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸ ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹ EX °Ëâ¤ò½É¤¹¼ÔÃ£ vol.3¡×¥Ô¥¨¡¼¥ë&¥¬¥ó¡¦¥Õ¥©¡¼¥ë º²¹ë¼¨Áü
¡ÚD¾Þ¡Û¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥ê¥¢ º²¹ë¼¨Áü
Ç½ÎÏ¤òÈ¯Æ°¤·¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥ê¥¢¤Î»Ñ¤ò¡Öº²¹ë¼¨Áü¡×¤ÇÉ½¸½¡£¥µ¥¤¥º¤Ï¹â¤µÌó16cm¡¢ÉýÌó23cm¡£
¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸ ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹ EX °Ëâ¤ò½É¤¹¼ÔÃ£ vol.3¡×¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥ê¥¢ º²¹ë¼¨Áü
¡ÚE¾Þ¡Û»Í³Ñ¤Ê¤Î¤Ë»à³ÑÌµ¤· ¾®ÊªÆþ¤ì
Ç½ÎÏÈ¯Æ°Ãæ¤Î¥«¥¯¤¬¾®ÊªÆþ¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£¥µ¥¤¥º¤ÏÌóÌó14cm¡£
¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸ ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹ EX °Ëâ¤ò½É¤¹¼ÔÃ£ vol.3¡×»Í³Ñ¤Ê¤Î¤Ë»à³ÑÌµ¤· ¾®ÊªÆþ¤ì
¡ÚF¾Þ¡Û¥Ø¥Ã¥É¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È
Á´¥«¥¤¥É¥¦¡¢¸÷·î¥â¥â¤Î½õ¡¢¥Þ¥ë¥³¡¢X¡¦¥É¥ì¡¼¥¯¤ÎÇ½ÎÏÈ¯Æ°Ãæ»Ñ¤¬¥Ø¥Ã¥É¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£¤É¤ì¤¬Åö¤¿¤ë¤«¤Ï³«Éõ¤·¤Æ¤«¤é¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¡£¥µ¥¤¥º¤ÏÌó6¡Á7cm¡£
¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸ ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹ EX °Ëâ¤ò½É¤¹¼ÔÃ£ vol.3¡×¥Ø¥Ã¥É¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È
¡ÚG¾Þ¡Û¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ö¥í¥Ã¥¯
°Ëâ¤Î¼Â¤ÎÇ½ÎÏ¼Ô¤¿¤Á¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤¿¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¡£¼êÇÛ½ñ¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤È¡¢Ç½ÎÏÈ¯Æ°Á°¸å¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿2¥Ñ¥¿¡¼¥óÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´18¼ï¥é¥ó¥À¥à¡£¥µ¥¤¥º¤ÏÌó7cm¡£
¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸ ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹ EX °Ëâ¤ò½É¤¹¼ÔÃ£ vol.3¡×¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ö¥í¥Ã¥¯
¡ÚH¾Þ¡Û¥¸¥ã¥¬¡¼¥É¥¿¥ª¥ë
°Ëâ¤Î¼Â¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¥¸¥ã¥¬¡¼¥É¥¿¥ª¥ë¤Ë¡£Á´6¼ï(Áª¤Ù¤ë)¤Ç¡¢¥µ¥¤¥º¤ÏÌó23cm¡£
¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸ ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹ EX °Ëâ¤ò½É¤¹¼ÔÃ£ vol.3¡×¥¸¥ã¥¬¡¼¥É¥¿¥ª¥ë
¡ÚI¾Þ¡Û¥×¥ê¥º¥à¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥»¥Ã¥È
¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤¬¥×¥ê¥º¥à¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£²û¤«¤·¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ä¤ª¹¥¤ß¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Á´12¼ï¤«¤éÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥µ¥¤¥º¤ÏÌó7cm(4Ëç¥»¥Ã¥È)¡£
¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸ ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹ EX °Ëâ¤ò½É¤¹¼ÔÃ£ vol.3¡×¥×¥ê¥º¥à¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥»¥Ã¥È
¡Ú¥é¥¹¥È¥ï¥ó¾Þ¡Û¥»¥ó¥´¥¯ º²¹ë¼¨Áü
ºÇ¸å¤Î1¸Ä¤ò°ú¤¯¤È¼ê¤ËÆþ¤ë¥é¥¹¥È¥ï¥ó¾Þ¤Ç¤Ï¡¢Ç½ÎÏÈ¯Æ°Ãæ¤Î¥»¥ó¥´¥¯¤¬¡Öº²¹ë¼¨Áü¡×¤è¤êÎ©ÂÎ²½¡£Á´¹âÌó27cm¡£
¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸ ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹ EX °Ëâ¤ò½É¤¹¼ÔÃ£ vol.3¡×¥»¥ó¥´¥¯ º²¹ë¼¨Áü
¤Ê¤ª¡¢¥À¥Ö¥ë¥Á¥ã¥ó¥¹¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡ÖTO BE CONTINUED¡×¤¬¡¢Ìó35cm¤Î¡ØTHE GIGANT NAME¡Ù¤ÇÎ©ÂÎ²½¡£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´Ö¤Ï4·îËöÆü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅöÁª¿ô¤Ï100¸Ä¡£
(C)ÈøÅÄ±É°ìÏº/½¸±Ñ¼Ò¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó
¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸ ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹ EX °Ëâ¤ò½É¤¹¼ÔÃ£ vol.3¡×
º£²ó¤Î°ìÈÖ¤¯¤¸¤Ï¡¢¡Ö¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡×°Ëâ¤Î¼Â¤ÎÇ½ÎÏ¼Ô¥·¥ê¡¼¥ºÂè3ÃÆ¡£°ìÈÖ¤¯¤¸¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¡Öº²¹ë¼¨Áü¡×¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤«¤é¥®¥¢5¤Î¥ë¥Õ¥£¡¢²øÊª¶¯²½¤Î¥Á¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¾®ÊªÆþ¤ì¤ä¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ê¤ÉÁ´9Åùµé45¼ï+¥é¥¹¥È¥ï¥ó¾Þ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡ÚA¾Þ¡Û¥â¥ó¥¡¼¡¦D¡¦¥ë¥Õ¥£ ¥®¥¢5 º²¹ë¼¨Áü
¥â¥ó¥¡¼¡¦D¡¦¥ë¥Õ¥£¤Î¥®¥¢5¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»Ñ¤¬¡Öº²¹ë¼¨Áü¡×¤ÇÅÐ¾ì¡£¥®¥¢5¤é¤·¤¤´ØÀá¤ÎÂ¤¤ê¤ä¥¨¥Õ¥§¥¯¥ÈÂ¤·Á¤Ê¤É¡¢º²¤Î¤³¤â¤Ã¤¿°ïÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á´¹âÌó22cm¡£
¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸ ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹ EX °Ëâ¤ò½É¤¹¼ÔÃ£ vol.3¡×¥â¥ó¥¡¼¡¦D¡¦¥ë¥Õ¥£ ¥®¥¢5 º²¹ë¼¨Áü
¡ÚB¾Þ¡Û¥È¥Ë¡¼¥È¥Ë¡¼¡¦¥Á¥ç¥Ã¥Ñ¡¼ º²¹ë¼¨Áü
²øÊª¶¯²½¤Î»Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥È¥Ë¡¼¥È¥Ë¡¼¡¦¥Á¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¤¬¡Öº²¹ë¼¨Áü¡×¤è¤êÎ©ÂÎ²½¡£Á´¹âÌó21cm¡£
¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸ ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹ EX °Ëâ¤ò½É¤¹¼ÔÃ£ vol.3¡×¥È¥Ë¡¼¥È¥Ë¡¼¡¦¥Á¥ç¥Ã¥Ñ¡¼ º²¹ë¼¨Áü
¡ÚC¾Þ¡Û¥Ô¥¨¡¼¥ë&¥¬¥ó¡¦¥Õ¥©¡¼¥ë º²¹ë¼¨Áü
¥Ô¥¨¡¼¥ë¤È¥¬¥ó¡¦¥Õ¥©¡¼¥ë¤¬¡Öº²¹ë¼¨Áü¡×¤è¤êÎ©ÂÎ²½¡£¥Ô¥¨¡¼¥ë¤ÎÈþ¤·¤¤±©¤ÎÂ¤·Á¤ËÃíÌÜ¡£¥µ¥¤¥º¤ÏÌó25cm¡£
¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸ ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹ EX °Ëâ¤ò½É¤¹¼ÔÃ£ vol.3¡×¥Ô¥¨¡¼¥ë&¥¬¥ó¡¦¥Õ¥©¡¼¥ë º²¹ë¼¨Áü
¡ÚD¾Þ¡Û¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥ê¥¢ º²¹ë¼¨Áü
Ç½ÎÏ¤òÈ¯Æ°¤·¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥ê¥¢¤Î»Ñ¤ò¡Öº²¹ë¼¨Áü¡×¤ÇÉ½¸½¡£¥µ¥¤¥º¤Ï¹â¤µÌó16cm¡¢ÉýÌó23cm¡£
¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸ ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹ EX °Ëâ¤ò½É¤¹¼ÔÃ£ vol.3¡×¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥ê¥¢ º²¹ë¼¨Áü
¡ÚE¾Þ¡Û»Í³Ñ¤Ê¤Î¤Ë»à³ÑÌµ¤· ¾®ÊªÆþ¤ì
Ç½ÎÏÈ¯Æ°Ãæ¤Î¥«¥¯¤¬¾®ÊªÆþ¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£¥µ¥¤¥º¤ÏÌóÌó14cm¡£
¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸ ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹ EX °Ëâ¤ò½É¤¹¼ÔÃ£ vol.3¡×»Í³Ñ¤Ê¤Î¤Ë»à³ÑÌµ¤· ¾®ÊªÆþ¤ì
¡ÚF¾Þ¡Û¥Ø¥Ã¥É¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È
Á´¥«¥¤¥É¥¦¡¢¸÷·î¥â¥â¤Î½õ¡¢¥Þ¥ë¥³¡¢X¡¦¥É¥ì¡¼¥¯¤ÎÇ½ÎÏÈ¯Æ°Ãæ»Ñ¤¬¥Ø¥Ã¥É¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£¤É¤ì¤¬Åö¤¿¤ë¤«¤Ï³«Éõ¤·¤Æ¤«¤é¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¡£¥µ¥¤¥º¤ÏÌó6¡Á7cm¡£
¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸ ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹ EX °Ëâ¤ò½É¤¹¼ÔÃ£ vol.3¡×¥Ø¥Ã¥É¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È
¡ÚG¾Þ¡Û¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ö¥í¥Ã¥¯
°Ëâ¤Î¼Â¤ÎÇ½ÎÏ¼Ô¤¿¤Á¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤¿¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¡£¼êÇÛ½ñ¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤È¡¢Ç½ÎÏÈ¯Æ°Á°¸å¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿2¥Ñ¥¿¡¼¥óÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´18¼ï¥é¥ó¥À¥à¡£¥µ¥¤¥º¤ÏÌó7cm¡£
¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸ ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹ EX °Ëâ¤ò½É¤¹¼ÔÃ£ vol.3¡×¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ö¥í¥Ã¥¯
¡ÚH¾Þ¡Û¥¸¥ã¥¬¡¼¥É¥¿¥ª¥ë
°Ëâ¤Î¼Â¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¥¸¥ã¥¬¡¼¥É¥¿¥ª¥ë¤Ë¡£Á´6¼ï(Áª¤Ù¤ë)¤Ç¡¢¥µ¥¤¥º¤ÏÌó23cm¡£
¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸ ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹ EX °Ëâ¤ò½É¤¹¼ÔÃ£ vol.3¡×¥¸¥ã¥¬¡¼¥É¥¿¥ª¥ë
¡ÚI¾Þ¡Û¥×¥ê¥º¥à¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥»¥Ã¥È
¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤¬¥×¥ê¥º¥à¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£²û¤«¤·¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ä¤ª¹¥¤ß¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Á´12¼ï¤«¤éÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥µ¥¤¥º¤ÏÌó7cm(4Ëç¥»¥Ã¥È)¡£
¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸ ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹ EX °Ëâ¤ò½É¤¹¼ÔÃ£ vol.3¡×¥×¥ê¥º¥à¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥»¥Ã¥È
¡Ú¥é¥¹¥È¥ï¥ó¾Þ¡Û¥»¥ó¥´¥¯ º²¹ë¼¨Áü
ºÇ¸å¤Î1¸Ä¤ò°ú¤¯¤È¼ê¤ËÆþ¤ë¥é¥¹¥È¥ï¥ó¾Þ¤Ç¤Ï¡¢Ç½ÎÏÈ¯Æ°Ãæ¤Î¥»¥ó¥´¥¯¤¬¡Öº²¹ë¼¨Áü¡×¤è¤êÎ©ÂÎ²½¡£Á´¹âÌó27cm¡£
¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸ ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹ EX °Ëâ¤ò½É¤¹¼ÔÃ£ vol.3¡×¥»¥ó¥´¥¯ º²¹ë¼¨Áü
¤Ê¤ª¡¢¥À¥Ö¥ë¥Á¥ã¥ó¥¹¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡ÖTO BE CONTINUED¡×¤¬¡¢Ìó35cm¤Î¡ØTHE GIGANT NAME¡Ù¤ÇÎ©ÂÎ²½¡£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´Ö¤Ï4·îËöÆü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅöÁª¿ô¤Ï100¸Ä¡£
(C)ÈøÅÄ±É°ìÏº/½¸±Ñ¼Ò¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó