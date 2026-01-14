ÊÆ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¤Î²ñ¾ìÆâ¤ÇµÊ±ì¤¹¤ë¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥Ú¥ó¤Î»Ñ¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¡Ä¡Ö¹çË¡¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡×
¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÇÐÍ¥¤Î¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥Ú¥ó¡ÊSean Penn¡Ë¤¬¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¼ø¾Þ¼°¤ÎºÇÃæ¤Ë¡¢²°Æâ¤ÇµÊ±ì¤¹¤ë»Ñ¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¡¢ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£12Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢ÊÆ·ÝÇ½ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ô¡¼¥×¥ë¡ÊPeople¡Ë¡×¤Ê¤É¤Î³°¿®¤Ï¡¢¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥Ú¥ó¤¬Á°Æü¤ËÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡ÊLA¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè83²ó¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¡×¼ø¾Þ¼°¤ÎºÇÃæ¤Ë¡¢ºÂÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤¿¤Ð¤³¤òµÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¥¦¥©¡¼¥ë¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡ÊWSJ¡Ë¤Î¥Ù¥ó¡¦¥Õ¥ê¥Ã¥Äµ¼Ô¤Ï¡¢¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥Ú¥ó¤¬¸ý¤Ë¤¿¤Ð¤³¤ò¤¯¤ï¤¨¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤ò»£±Æ¤·¡¢¼«¿È¤ÎSNS¡ÊX¡¦µì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¶¦Í¤·¤Æ¡Ö¤Þ¤µ¤«¹çË¡¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡ÊThis can¡Çt be legal¡Ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥Ú¥ó¤ÎÎÙ¤ÎÀÊ¤Ë¡¢±Ç²è¡ØOne Battle After Another¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª¤¬ºÂ¤ê¡¢½÷Í¥¥±¥¤¥È¡¦¥Ï¥É¥½¥ó¤ÈÏÃ¤ò¸ò¤ï¤¹»Ñ¤â¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤äSNS¤òÄÌ¤¸¤ÆµÞÂ®¤Ë³È»¶¤·¤¿¡£¥É¥é¥Þ¡ØHacks¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Ç¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¸õÊä¤Ëµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷Í¥¥Ï¥ó¥Ê¡¦¥¨¥¤¥ó¥Ó¥ó¥Ç¥ë¤Ï¡¢´ØÏ¢¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤³¤ÎÌÜ¤Ç¸«¤¿¡Êsaw with own eyes¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¡¢¸½¾ì¤Ç¤ÎÌÜ·â¤ò¾Ú¸À¤·¤¿¡£¥Ð¥Ë¥Æ¥£¡¦¥Õ¥§¥¢¡ÊVanity Fair¡Ë¤Îµ¼Ô¤â¤Þ¤¿¡¢¡ÖÂ¾¤Î½ÐÀÊ¼Ô¤¿¤Á¤Ï¼ø¾Þ¼°¾ì¤Î³°¤ÇµÊ±ì¾ì½ê¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥Ú¥ó¤Ï²°Æâ¤Ç¡¢¤½¤ì¤â¼«Ê¬¤ÎºÂÀÊ¤Ç¤¿¤Ð¤³¤òµÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£µ¼Ô¤Ï¡Öºò²Æ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤â¡¢²°³°¤Ç¤º¤Ã¤È¤¿¤Ð¤³¤òµÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥Ú¥ó¤ÎµÊ±ì½¬´·¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
³¤³°¤Î·ÝÇ½³¦¤Ç¤Ï¡¢²áµî¤Ë¤â²°ÆâµÊ±ì¤ÇÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿»öÎã¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£ÇÐÍ¥¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥Ç¥Ã¥×¤Ï±Ç²èº×¤Îµ¼Ô²ñ¸«Ãæ¤ÎµÊ±ì¤ÇÏÀÁè¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¡¢¥Þ¥É¥ó¥Ê¤â¸ø±é²ñ¾ì¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤ÎµÊ±ì¤¬¥Ñ¥Ñ¥é¥Ã¥Á¤µ¤ì¤ÆÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¼ø¾Þ¼°¤ä¸ø¼°¹Ô»ö¤Ç¤Ï²°ÆâµÊ±ì¤ò¸·³Ê¤Ë¶Ø»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥Ú¥ó¤Î¹ÔÆ°¤ÏÉÔÅ¬ÀÚ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£