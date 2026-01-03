短め派の【40・50代】へ → 短くても大人可愛い♡「ミニボブ」が必見！

髪を短くすると「幼く見える」「広がる」「扱いが難しい」など、気になることがたくさん。でも最近のミニボブは、量感調整や質感の工夫で、大人らしい余裕や品を残しながら楽しめるデザインが増えています。輪郭や髪質を拾いすぎず、首元がすっきり見えるところもポイント。ここでは人気美容師さんたちのInstagram投稿から、思わず真似したくなるようなミニボブをご紹介します。

ラフなカールで柔らかさをまとう

ダークブラウンをベースにしたミニボブ。厚みはしっかり残しつつ、ラフなカールで動きをつけています。丸みが出すぎないバランスで、ガーリー過ぎずも甘さが漂う印象に。重さのあるラインでも、スタイリング次第でふわっと柔らかく見えるところも、嬉しいポイントです。

艶とラインで魅せるストレートタッチのミニボブ

襟足ギリギリに切り揃えたミニボブ。ぷつっとしたカットラインに、明るめのグレージュカラーが上品さを引き立てます。ウェット感のある仕上げで、クシ跡が残るような質感もポイント。ストレートタッチでものっぺりせず、ミニマルなのに存在感バッチリのスタイルです。

タイトな襟足ですっきり見せるコンパクトボブ

暗髪をベースにした顎ライン上のミニボブ。襟足はギリギリまで短く整えているものの、ふんわりと空気を含んだ柔らかさがあり、シャープになりすぎない印象です。自然な毛流れと耳掛けスタイリングで力の抜けた質感が生まれ、こなれたムードと自然体の可愛さが漂っています。

くびれと外ハネで軽さを足したミニマルボブ

暗髪ベースのミニボブ。首元でほんのりくびれるシルエットに、毛先の外ハネが軽いリズムをプラス。艶感のある仕上がりなので、短くても落ち着いた雰囲気が漂います。短めでも、女性らしさをしっかりと感じられるデザインです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@naokisakon様、@hanae.yamaguchi様、@amimotoki様、@hair_by_keiko様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里