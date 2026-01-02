スヌーピーのもこもこルームウエアが「クロスプラス」から登場！好みの組み合わせでコーディネートを楽しんで
ファッション通販サイト「クロスプラス」から、スヌーピーデザインのルームウエアが2025年も到着。毎シーズン大好評のもこもこシリーズは、今回も安定のかわいさ！
【写真】「クロスプラス」から登場したスヌーピーのもこもこルームウエアを見る
■「クロスプラス」の「PEANUTS(ピーナッツ)」コラボルームウエアのココが人気！
春夏、秋冬と年に2回発売される「PEANUTS」コラボ。肌触りのいいもこもこの素材感に加えて、体を締め付けない抜群の着心地、優しいくすみカラーが毎回大好評！サイズ展開も豊富で、MサイズからLLサイズまで、ゆるっと着られるのがうれしい。
さらに、上下セットではなく、欲しいアイテムだけを選んで買えるのも人気の理由。手持ちのアイテムにボトムスだけ取り入れたり、カーデとワンピを合わせたりと、必要なものだけをピンポイントで購入できる。
■プードルみたいなもこもこ素材のシリーズは4型あり！
クルーネックのシンプルな長袖の「【PEANUTS/ピーナッツ】SNOOPYもこもこルームウェアトップス」(各5489円)に、ワイドシルエットな「【PEANUTS/ピーナッツ】SNOOPYもこもこルームウェアロングパンツ」(各5489円)に加えて、今回もリラックスして着られる「【PEANUTS/ピーナッツ】SNOOPYもこもこルームウェアワンピース」(各7480円)、ちょっと肌寒いときに便利な「【PEANUTS/ピーナッツ】SNOOPY/スヌーピーもこもこルームウェアカーディガン」(各6380円)と、4型をラインナップ。全種類持っておけば、ワンピ×ロングパンツ、カーデ×ワンピと、さまざまな組み合わせを楽しめる。
■温かみのあるケーブル編み風デザインのフリースも健在！
昨冬も発売され、かわいいと大好評だったケーブルニットを思わせるエンボス加工が愛らしいフリースのシリーズも登場。「【PEANUTS/ピーナッツ】SNOOPY/スヌーピー刺繍ケーブルフリース長袖トップス/ルームウェア」(各4389円)と「【PEANUTS/ピーナッツ】SNOOPY/スヌーピーケーブル編みフリースロングパンツ/ルームウェア」(各4389円)は、いずれもアイボリー、グレー、ピンクの3色。
トップスは丈感長めで気になるおしりまわりをさりげなくカモフラージュ。そで口やボトムスのすそがリブで締まっているから、暖かい空気を逃さずポカポカを維持できる優秀アイテム！
以上のアイテムの購入方法は「CHARADINATE」サイトで確認できる。売り切れる前にチェックして！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
