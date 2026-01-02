お笑いトリオ、ネルソンズの和田まんじゅう（40）が1日に再婚したことが分かった。この日、東京・よしもと六本木シアターの公式Xで発表された。

同シアターのXは「祝 ネルソンズ和田結婚 本日2026年1月1日にご結婚されました おめでとうございます 素敵なご家庭を築いてください 末永くお幸せに！！」と発表。相手の詳しい素性や肩書きなどは記されていないが、和田の近影もアップした。

そしてネルソンズの青山フォール勝ちは自身のXを1日夕に更新し「実は和田まんじゅうの結婚ですが2週間前にすでに発表していました。まったく話題にならなかった発表動画がこちらです。あらためて和田おめでとう」と投稿し、昨年12月17日に更新した自身のポストを添付。そのポストにはネルソンズのYouTubeチャンネルへのリンクが張っており、同日にアップされた動画の中で和田は「1月に籍入れます。ほんとに。実は1カ月前にプロポーズしてて」などと告白していた。

和田は16年4月に結婚し、同年11月に第1子女児誕生を報告していた。22年の「キングオブコント」決勝に出場した際に、相方の青山フォール勝ちに離婚を暴露されていた。

ネルソンズは和田、青山、岸健之助（42）のトリオで10年に結成された。