ÀéÍÕ¸©»ÔÀî»Ô¤ÎJRÁíÉðÀþ»ÔÀî±ØÆî¸ý¤«¤éÅÌÊâ7Ê¬¡£µþÍÕ¥¬¥¹»ÔÀî¹©¾ìÀ×ÃÏ¤ÎÂçµ¬ÌÏºÆ³«È¯¥¨¥ê¥¢¡Ö¥ê¡¼¥Õ¥·¥Æ¥£»ÔÀî¡×¤Ë¡¢¥¤¥ª¥ó¥ê¥Æ¡¼¥ë¤ÎÅÔ»Ô·¿¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¡Ö¤½¤è¤é¥ê¡¼¥Õ¥·¥Æ¥£»ÔÀî¡×¤¬2026Ç¯½Õ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£³ËÅ¹ÊÞ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥¤¥ª¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤òºÌ¤ëÀìÌçÅ¹¤äÃÏ°è¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¹¾ì¤âÃÂÀ¸¡£Åìµþ±Ø¤Þ¤ÇÌó20Ê¬¤È¤¤¤¦È´·²¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ò¸Ø¤ë¾ì½ê¤Î¿·»ÜÀß¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
ËèÆü¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡©»ÔÀî±ØÆî¸ý¤Ë¥¤¥ª¥ó¡Ö¤½¤è¤é¡×¤¬¿·³«¶È¡ª
¥¤¥ª¥ó¥ê¥Æ¡¼¥ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡Ö¤½¤è¤é¡×¤Ï¡¢¡Ö¤½¤é¡¢´ó¤Ã¤Æ¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤Ã¤Æ¡ª¡×¤È¤¤¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤òÍ³Íè¤È¤¹¤ëÅÔ»Ô·¿¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¡£Æü¾ï¤Ë¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¤½¤èÉ÷¤¬¿á¤¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¡¢ÅÔ»ÔÀ¸³è¤ò³Ú¤·¤¯¿´ÃÏ¤è¤¯²á¤´¤¹¤¿¤á¤Î»ÜÀß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó½ÐÅ¹¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¤½¤è¤é¥ê¡¼¥Õ¥·¥Æ¥£»ÔÀî¡×¤Ï¡¢JRÁíÉðÀþ »ÔÀî±Ø¤«¤éÅÌÊâ7Ê¬¡¢Åìµþ±Ø¤Þ¤ÇÌó20Ê¬¤È¤¤¤¦¹¥Î©ÃÏ¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò°é¤Æ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÉý¹¤¤À¤Âå¤¬Êë¤é¤¹¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¡¢¡ÖÄÌ¤¦¡¦½¸¤¦¡¦¤Ä¤Ê¤¬¤ë¾ì¡×¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
Çã¤¤Êª¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¹¾ì¤Ç¤¯¤Ä¤í¤²¤ë¡ÖÅÔ²ñ¤Î¥ª¥¢¥·¥¹¡×´¶¤¬¤¹¤´¤¤
³ËÅ¹ÊÞ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥¤¥ª¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¥ê¡¼¥Õ¥·¥Æ¥£»ÔÀî¡×¤Ç¤Ï¡¢¿©ÉÊ¡¢²½¾ÑÉÊ¡¢ÆüÍÑÉÊ¡¢°åÌôÉÊ¤Ê¤É¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ç»ÈÍÑÉÑÅÙ¤Î¹â¤¤¾¦ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£ËèÆü¤ÎÊë¤é¤·¤ò³Ú¤·¤¯ÊØÍø¤Ë¤¹¤ëÀìÌçÅ¹¤âÆ³Æþ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»ÜÀß¤ËÎÙÀÜ¤·¤Æ¹¾ì¤¬À°È÷¤µ¤ì¤ëÅÀ¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£¹¾ì¤Î´°À®¸å¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤Ê¤É¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ò°é¤Æ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¡Ö¤Ë¤®¤ï¤¤¡×¤ä¡Ö¿´ÃÏÎÉ¤µ¡×¤¬ÁÏ½Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¤½¤è¤é¥ê¡¼¥Õ¥·¥Æ¥£»ÔÀî¡×³µÍ×
³ËÅ¹ÊÞ¡§¥¤¥ª¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¥ê¡¼¥Õ¥·¥Æ¥£»ÔÀî
Å¹ÊÞÌÌÀÑ¡§3,967Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë
³«Å¹Í½Äê¡§2026Ç¯½Õ
½êºßÃÏ¡§ÀéÍÕ¸©»ÔÀî»Ô»ÔÀîÆî2-8-1
¥¢¥¯¥»¥¹¡§JRÁíÉðÀþ »ÔÀî±ØÆî¸ý¤«¤éÅÌÊâ7Ê¬
ºÆ³«È¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë½»¤ß¤ä¤¹¤¯Ì¥ÎÏÅª¤Ë¿Ê²½¤¹¤ë»ÔÀî±ØÆî¸ý¥¨¥ê¥¢¡£¤ªÇã¤¤Êª¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹¾ì¤Ç»Ò¤É¤â¤òÍ·¤Ð¤»¤¿¤ê¡¢µ¨Àá¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¤È¡¢ÃÏ°è¤Î¿Í¡¹¤Î¿·¤·¤¤¡ØµòÅÀ¡Ù¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£2026Ç¯½Õ¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ÆþµïÅ¹ÊÞ¾ðÊó¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¾ðÊó¤òÂÔ¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
