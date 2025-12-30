À¤³¦¤ò¸Ô¤Ë7¿Í°Ê¾å¤ÎÃË¤È´Ø·¸¡ÄÀï»þÃæ¤â¼«Ê¬¤ÎÀ¸¤Êý¤ò´Ó¤¤¤¿²Î¼ê¤¬ÈÕÇ¯¤ËÌÀ¤«¤·¤¿Ž¢Èþ¤·¤µ¤òÊÝ¤ÄÈë·íŽ£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Ê¿»³°¡º´»Ò¡ØÀïÁ°¡¡¥¨¥¥»¥ó¥È¥ê¥Ã¥¯¥¦¡¼¥Þ¥óÎóÅÁ¡Ù¡Êº¸±¦¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£²¤½£¤Ç²Î¼ê¡¦½÷Í¥¤È¤·¤ÆÀ®¸ù¤·¤¿
²ÒÊ¡¤Ï¤¢¤¶¤Ê¤¨¤ëÆì¤Î¤´¤È¤·¡¢¶¯±¿¤ÎÅÄÃæÏ©»Ò¤Ë¤âÉÔ±¿¤¬½±¤¦¡£
¤³¤Îº¢¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î±Ç²è²ñ¼Ò¥ê¥å¥Ã¥¹¤«¤é¥â¡¼¥ê¥¹¡¦¥Ç¥³¥Ö¥é¸¶ºî¤Î±Ç²è¡Ø¥è¥·¥ï¥é¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Íè¤¿¡£¥Ô¥¨¡¼¥ë¡¦¥ê¥·¥ã¡¼¥ë¡¦¥¦¥£¥ë¥à¡¢ÁáÀîÀã½§¤È¤Î¶¦±é¤À¤Ã¤¿¡£¥¦¥£¡¼¥ó¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÉ×¤Î¥Þ¥¤¥ó¥ë¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤È»¿À®¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¿¤á¡¢Ï©»Ò¤ÏÏÃ¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢¤³¤Î±Ç²è¤Ç¸å¤Ë»×¤¤¤â¤è¤é¤Ì¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥Ñ¥ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿»£±Æ¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤à°ìÊý¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥Þ¥¥·¥à¤ä¥·¥§¥Ø¥é¥¶¡¼¥É¤Ê¤É°ìÎ®¤ÎÍ·¤Ó¾ì¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Ë½»¤àÎø¿Í¤Î¥Ä¥Ã¥¯¥Þ¥¤¥¢¡¼¤È±óµ÷Î¥¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼ä¤·¤µ¤¬Êç¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÌë¡¢ÌëÃæ¤Ë¥Ä¥Ã¥¯¥Þ¥¤¥¢¡¼¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¤ß¤ë¤ÈºÊ¤¬½Ð¤¿¡£¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿Ï©»Ò¤ÏÊÌ¤ì¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£
1938¡Ê¾¼ÏÂ13¡ËÇ¯3·î12Æü¤Î¸á¸å¡¢Ï©»Ò¤Ï¥é¥¸¥ª¤Ç¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤Ë¥É¥¤¥Ä·³¤¬¿¯Æþ¤·¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¡£É×¤ËÅÅÏÃ¤ò¤·¤¿¤¬·Ò¤¬¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¥¦¥£¡¼¥ó¤ËÎ¹Î©¤Ã¤¿¡£¥Þ¥¤¥ó¥ë¤ÏØÞØ¬¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¹¤°¤Ë¥Ñ¥ê¤ËÌá¤ì¤È¸À¤¦¡£Ï©»Ò¤Ï¥æ¥À¥ä¿Í¤ÎÍ§¿Í¤¿¤Á¤¬¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ê¡¢²È¡¹¤ò¼Ö¤Ç²ó¤ê¤ß¤ó¤Ê¤¬¹ñ³°¤Ë»ý¤Á½Ð¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤òÍÂ¤«¤Ã¤¿¡£¥Þ¥¤¥ó¥ë¤ÎÊõÀÐ¤â¼õ¤±¼è¤ê¡¢Ï©»Ò¤Ï°ìÏ©¥Ñ¥ê¤ËÌá¤Ã¤¿¡£
¢£±Ç²è¡Ö¥è¥·¥ï¥é¡×¤ÇÁáÀîÀã½§¤È¡Ä
¡Ø¥è¥·¥ï¥é¡Ù¤Î»£±Æ¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢´õÂå¤Î¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¤Ç¤¢¤ëÁáÀîÀã½§¤«¤é¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£Ï©»Ò¤Ï¼ê¤â¤Ê¤¯äÆÍí¤µ¤ì¡¢Îã¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ®¤ä¤«¤Ë¥Ä¥Ã¥¯¥Þ¥¤¥¢¡¼¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤ÆÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤¿¡£¤½¤·¤ÆÁáÂ®¥Ñ¥ê16¶è¥Ñ¥Ã¥·¡¼¤Ë¥¢¥Ñ¥ë¥È¥Þ¥ó¤ò¼Ú¤ê¤ÆÀã½§¤ÈÆ±À³¤·¡¢¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥óÀßÎ©¤Ë¶¨ÎÏ¤·»Ï¤á¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬Àã½§¤Ë¤ÏÆüËÜ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿ºÊ»Ò¤ÎÂ¾¤Ë¸µ·Ý¼Ô¤Î½÷À¡¢¥¢¥á¥ê¥«¿Í½÷À¤Î´Ö¤Ë¤â»Ò¶¡¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥á¥ê¥«¿Í½÷À¤¬¥¢¥Ñ¥ë¥È¥Þ¥ó¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¡¢Àã½§¤ÏÈà½÷¤ÎÈ±¤òÄÏ¤ó¤Ç³¬ÃÊ¤«¤éÆÍ¤Íî¤È¤·¤¿¡£Ï©»Ò¤ÏÈà¤ÎËÜÀ¤òÃÎ¤Ã¤ÆµÞÂ®¤ËÎä¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
°¤¤¤³¤È¤Ï½Å¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¡Ø¥è¥·¥ï¥é¡Ù¤¬ÆüËÜ¤Ç¹ñ¿«±Ç²è¤È¤·¤ÆÁä¶Ì¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Æ¾å±Ç¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¼Â¤ÏÅö»þ¥Ù¥ë¥®¡¼¤Ë¤¤¤¿ÉðÎÓÊ¸»Ò¤¬Ì¼¤ò½Ð±é¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Ê¢¤¤¤»¤ËÏ©»Ò¤Ë¥Õ¥é¤ì¤¿¡ÖÆüËÜ¤ÎÌ¾»Î¡×¤È¤È¤â¤Ë±¿Æ°¤·¤¿·ë²Ì¤À¤È¸å¤ÇÊ¹¤¤¤¿¡£·ë¶É¡¢¤³¤Î±Ç²è¤¬ÆüËÜ¤ÇÉõÀÚ¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÀï¸å¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£Àã½§¤ÈÊÌ¤ì¡¢Å¥¾Â¤ÎºÛÈ½¤¶¤¿¤Ë
¤µ¤Æ¡¢Àã½§¤È¤Î¾Íè¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢±³¤Î·ù¤¤¤ÊÏ©»Ò¤Ë¤ÏÄÁ¤·¤¯¼þ°Ï¤òµ½¤´Ø·¸¤òÂ³¤±¤¿¡£
¤¹¤Ç¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç·öÅÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¡Ø¥è¥·¥ï¥é¡Ù¤Î°É¾¤Î¾å¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë¥´¥·¥Ã¥×¤ò½Å¤Í¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤À¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢Àã½§¤Î¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥óÀßÎ©¤ÎÏÃ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤¿´ÆÆÄ¤äÇÐÍ¥¤¬ºÛÈ½¤òµ¯¤³¤¹ÁûÆ°¤ËÈ¯Å¸¡£Ï©»Ò¤Ï°¦¤·¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¤Àã½§¤Î¤¿¤á¤Ëµð³Û¤ÎÈñÍÑ¤òÉéÃ´¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
ÊõÀÐ¤äÌÓÈé¤Ê¤Éºâ»º¤È¸Æ¤Ù¤ë¤â¤Î¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÇä¤êÊ§¤¤¡¢²¿¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤È¤Æ¤â¤È¤òÃ©¤ì¤Ð¥Þ¥¤¥ó¥ë¤Îºâ»º¤Ç¤¢¤ë¡£ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥Þ¥¤¥ó¥ë¤ËÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢Ï©»Ò¤ÏÆüËÜ¿Í¤Î°¹Ô¤È¤·¤ÆÈà¤ËÃÎ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¶²¤ì¤Æ¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Þ¤ÇÆüËÜ¿Í¤Ë¤³¤À¤ï¤ë´¶³Ð¤Ï¸½Âå¿Í¤Ë¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢ÌÀ¼£¤Î½÷¤Îµ¤¹ü¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¸åÇ¯¡¢Ï©»Ò¤ÏÊÖ¶â¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÀã½§¤òÁê¼ê¤ËºÛÈ½¤òµ¯¤³¤¹¡£Àã½§¤Ï°Õ¼ñÊÖ¤·¤Ë¡Ø¥µ¥ó¥Ç¡¼ËèÆü¡Ù¤Ë±Ç²è¤Ë½Ð¤¿¤¤Ï©»Ò¤ËÍ¶ÏÇ¤µ¤ì¤¿¤ÈÏÃ¤·¡¢Ï©»Ò¤Ï¡ØÆüÊÆ¥¦¥£¡¼¥¯¥ê¡¼¡Ù¤ÇÈ¿ÏÀ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÅ¥»î¹ç¤Ë¤âÈ¯Å¸¤·¤¿¡£
¢£¥Ù¥ë¥ê¥ó¤Ç¥É¥¤¥Ä¿ÍÇÐÍ¥¤ÈºÆº§
¥Ñ¥ê¤Î²È¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¥Ù¥ë¥ê¥ó¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÇÊë¤é¤·»Ï¤á¤¿Ï©»Ò¤ò¡¢¤Þ¤¿¤â¤ä¼¡¤ÎÎø¤¬½±¤¦¡£Áê¼ê¤Ï¥ô¥£¥¯¥È¥ë¡¦¥Ç¡¦¥³¡¼¥ô¥¡¡¢ÆóËçÌÜÇÐÍ¥¤À¤Ã¤¿¡£
Èà¤Ï°ÊÁ°¤«¤éÏ©»Ò¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Í§¿Í¤ò²ð¤·¤ÆÀÜ¿¨¤·¤Æ¤¤¿¡£ÍÆ»ÑÃ¼Îï¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÆüËÜ¤ËÂ¤·Ø¤¬¿¼¤¯À¿¼Â¤Ê¥Ç¡¦¥³¡¼¥ô¥¡¤ËÏ©»Ò¤â¤¹¤°¤Ë¤½¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥ê¤ËÌá¤Ã¤ÆÀã½§¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤ë¤È¥¢¥Ñ¥ë¥È¥Þ¥ó¤ò°ú¤Ê§¤¤¡¢¥Ç¡¦¥³¡¼¥ô¥¡¤È¥Ù¥ë¥ê¥ó¤Ë°Ü¤ê½»¤ó¤À¡£1939¡Ê¾¼ÏÂ14¡ËÇ¯¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
1941¡Ê¾¼ÏÂ16¡ËÇ¯4·îËö¡¢¥É¥¤¥Ä·³¤Ï¥½Ï¢¹ñ¶ÃÏÂÓ¤Ø¤È°ÜÆ°¡¢ÆÈ¥½³«Àï´Ö¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÏ©»Ò¤Ï·ëº§¤ò·è°Õ¤·¤¿¡£¥Þ¥¤¥ó¥ë¤â¥Ç¡¦¥³¡¼¥ô¥¡¤Ê¤é¡¢¤È»¿À®¤·¤Æ¤¯¤ì¡¢7·î15Æü¤ËÎ¥º§À®Î©¡¢8·î16Æü¤Ë¥Þ¥¤¥ó¥ëÎ©¤Á¹ç¤¤¤Î¤â¤È¤Ç·ëº§¤¬À®Î©¤·¤¿¡£Ï©»Ò32ºÐ¡¢¥Ç¡¦¥³¡¼¥ô¥¡37ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£
¢£µá°¦¤·¤Æ¤¯¤ëÃË¤¿¤Á¤Ë¿Ô¤¯¤·¤¿
»×¤¨¤ÐÏ©»Ò¤Ï¾ï¤ËÃËÀ¤ÎÈß¸î¤Î¤â¤È¤Ë¤¤¤¿¡£Î¾¿Æ¤«¤é¥Þ¥¤¥ó¥ë¤Ø¡¢¥Þ¥¤¥ó¥ë¤«¤é¥Ç¡¦¥³¡¼¥ô¥¡¤Ø¡£Îø°¦¤âÉ¬¤ºÁê¼ê¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¸òºÝ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¿Ô¤¯¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¸ÅÉ÷¤Ê¤È¤³¤í¤â¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¿Í¤Ë¼õ¤±¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
Ï©»Ò¤Ï¥Ç¡¦¥³¡¼¥ô¥¡¤ò¡Ö¥Ç¥³¤Á¤ã¤ó¡×¤È¸Æ¤ó¤À¡£¥Ç¡¦¥³¡¼¥ô¥¡¤Î¹¥¤ß¤ËÈ±·¿¤È²½¾Ñ¤âÊÑ¤¨¡¢¥Ç¡¦¥³¡¼¥ô¥¡¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤ëµÓËÜ¤ÏÌÜ¤òÄÌ¤·¤ÆÆÉ¤ß¹ç¤ï¤»¤â¹Ô¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜÈþ½Ñ¤ÇµÒ´Ö¤ò¾þ¤ê¡¢½¸¤Þ¤ê¤Ë¤ÏÃåÊª»Ñ¤Ç¸½¤ì¤ÆÆüËÜ¤Î²Î¤ò²Î¤Ã¤¿¡£Àµ¤·¤¤ÆüËÜÁü¤ò³°¹ñ¿Í¤Ë¼¨¤¹¤¿¤á¤ÈÏ©»Ò¤Ï¸À¤¦¤¬¡¢¤³¤ì¤â¥Ç¡¦¥³¡¼¥ô¥¡¤¬ÆüËÜìÝÕþ¤Ê¤ì¤Ð¤³¤½¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Ï©»Ò¤Ï¥É¥¤¥Ä¤ËÍè¤ëÆüËÜ¿Í¤òÅ°ÄìÅª¤ËÀ¤ÏÃ¤·¤¿¡£¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¿ÛË¬º¬¼«»Ò¤Ë¤â¼«Âð¤òÄó¶¡¤·¤Æ¿ô¥«·î½»¤Þ¤ï¤»¤¿¤¬¡¢ÌÛ¤Ã¤Æ¸ø»È´Û¤Ë°Ü¤é¤ì¤¿¤³¤È¤òÄ¹¤¤´ÖÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¤ª¤»¤Ã¤«¤¤¤ÇÇÉ¼ê¹¥¤¤ÊÏ©»Ò¤ÈÄÀÌÛ»×¹Í·¿¤Îº¬¼«»Ò¤È¤Ç¤Ï¿å¤ÈÌý¤À¤Ã¤¿¤í¤¦¡£
¢£ÂçÀï»þ¡¢È¿¥Ê¥Á¥¹±¿Æ°¤Ë¤â´Ø¤ï¤ë
ÀïÁè¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¥Ç¡¦¥³¡¼¥ô¥¡²È¤Ë¤Ï¶õ½±¤Ç²È¤ò¼º¤Ã¤¿±é·à´Ø·¸¼Ô¤äÂç»È¤ÎÂ©»Ò¤Ê¤É¤¬¼¡¡¹¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë30¿Í¤Û¤É¤ËËÄ¤ì¾å¤¬¤Ã¤¿¿Í¡¹¤òÍÜ¤¦¤¿¤á¤ËÉ×ºÊ¤Ï°ÇÊª»ñ¤ËÂçËç¤ò¤Ï¤¿¤¡¢ËÉ¶õ¹è¤ò³ÈÄ¥¤·¤¿¡£¶õ½±¤Î¥µ¥¤¥ì¥ó¤¬¶Á¤¯¤Ê¤«¡¢¤º¤Ã¤ÈÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¥®¥¹¥®¥¹¤·¤Æ¤¯¤ë¡£Ï©»Ò¤ÏÁ´°÷¤òÊ¿Åù¤Ë°·¤¤¡¢¿åµâ¤ß¤äÌë¤Î¸«²ó¤ê¤òÅöÈÖÀ©¤Ë¤·¤Æ¡¢Í¼Êý6»þ¤Ë¤ÏÉ¬¤ºÉþÁõ¤òÀ°¤¨¤Æ¿©Æ²¤Ë¤Ä¤¯¤è¤¦¼è¤ê·è¤á¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ¬Â§Àµ¤·¤¤À¸³è¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Î¿´¤ËÊ¿°Â¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
1943¡Ê¾¼ÏÂ18¡ËÇ¯¡¢Ï©»Ò¤ÏÆÍÁ³¥Ï¡¼¥ê¥Ò¡¦¥·¥å¥Ê¥¤¥À¡¼¤È¤¤¤¦20Âå¤ÎÀÄÇ¯¤ÎË¬Ìä¤ò¼õ¤±¤¿¡£¥Ï¡¼¥ê¥Ò¤ÏÀ¾ÅÄÅ¯³Ø¤Î¸¦µæ¼Ô¤ÇÀ¾ÅÄ¤Î¹âÄï¡¢Ì³ÂæÍýºî¤ÈÊ¸ÄÌ¤¹¤ë¤Û¤ÉÆüËÜ¸ì¤¬¾å¼ê¤¯¡¢²»³Ú¤Ë¤âÂ¤·Ø¤¬¿¼¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÏÃ¤¬¹ç¤Ã¤¿¡£¼Â¤ÏÈà¤Ë¤Ï¤¢¤ëÌÜÅª¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Ï©»Ò¤È¥Ç¡¦¥³¡¼¥ô¥¡¤ËÈ¿¥Ê¥Á¥¹±¿Æ°¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£Ï©»Ò¤Î¼þ°Ï¤Ë¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÈ¿¥Ê¥Á¥¹¤Î¿Í¤¬Â¿¤¯»×ÁÛ¤Ë°ÛÏÀ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤«¤Ê¤ê´í¸±¤ÊÅÒ¤±¤À¡£
¤·¤Ð¤·Çº¤ó¤À·ë²Ì¡¢»ñ¶âÄó¶¡¤òµöÂú¤·¤¿¡£
1944¡Ê¾¼ÏÂ19¡ËÇ¯¡¢¥Þ¥¤¥ó¥ë´íÆÆ¤ÎÊó¤ò¼õ¤±¤¿Ï©»Ò¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤È¤Ã¤Æ¥¦¥£¡¼¥ó¤ØÈô¤ó¤À¤¬»à¤ËÌÜ¤Ë¤Ï²ñ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤ËÏ©»Ò¤¬º¤¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÍÑ°Õ¼þÅþ¤Ë½àÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿°ä¸À¤ÏÀèºÊ¤Î»Ò¤É¤â¤¬Íú¹Ô¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ï©»Ò¤Ï¤ª²ÈÁûÆ°¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ò°û¤ß¹þ¤ó¤À¤¬¡¢ÀèºÊ¤ÎÂ©»Ò¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¤ª¿Í¹¥¤·¤Î°¤Êò¡×¤À¤È´ª°ã¤¤¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ÈÅ£¤ò¤µ¤¹¤³¤È¤âËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¢£Àï¸å¤ÏÀ¤³¦³ÆÃÏ¤Ç²Î¼ê³èÆ°¤òºÆ³«
1945¡Ê¾¼ÏÂ20¡ËÇ¯5·î2Æü¥Ù¥ë¥ê¥ó¤¬´ÙÍî¤·¡¢5·î9Æü¤Ë¤Ï¥É¥¤¥ÄÁ´·³Ìµ¾ò·ï¹ßÉúÊ¸½ñ¤¬Ä´°õ¤µ¤ì¤¿¡£
½ªÀï¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥½¥ô¥£¥¨¥È·³¤ËÀêÎÎ¤µ¤ì¤¿´Ö¤Ï¿åÆ»¤â»ß¤Þ¤ê¡¢¼£°Â¤â°¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯¥¦¥£¡¼¥ó¤Î·à¾ì¤Î²¾¾®²°¤Ç±é·à¤òºÆ³«¤·¤¿¥Ç¡¦¥³¡¼¥ô¥¡¤¬¥½Ï¢Ê¼¤ËÙÇÃ×¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¤¥®¥ê¥¹·³¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¿åÆ»¤¬³«ÄÌ¤·¡¢¤ä¤Ã¤ÈÀïÁè¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Àï¸å¡¢Ï©»Ò¤Ï²û¤«¤·¤¤¿Í¡¹¤ÈºÆ²ñ¡£1946¡Ê¾¼ÏÂ21¡ËÇ¯¤Ë¤Ï¥Ä¥Ã¥¯¥Þ¥¤¥¢¡¼É×ºÊ¤Ë¤â²ñ¤Ã¤¿¡£
¼Â¤Ï¤è¤ê¤òÌá¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÄÁ¤·¤¯Æ§¤ß¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
1952¡Ê¾¼ÏÂ27¡ËÇ¯¡¢Ï©»Ò¤ÏÆîÊÆ¼çÍ×ÅÔ»Ô¤ò¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¸ø±é¡¢¥¶¥ë¥Ä¥Ö¥ë¥¯¤Î²»³Úº×¤Ë¤â¾·ÂÔ¤µ¤ì¤Æ²Î¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¥â¡¼¥Ä¥¡¥ë¥Æ¥¦¥à¡Ê¥â¡¼¥Ä¥¡¥ë¥ÈµÇ°¸¦µæ½ê¡Ë¤ÎÈê¤ËÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÌ¾¤ò¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÍâÇ¯¤Ë¤Ï´ß¿®²ð¡ÊÂè56¡¢57ÂåÁíÍýÂç¿Ã¡Ë¤È²ñ¤Ã¤Æ¿Æ¸ò¤ò¿¼¤á¡¢¥Ù¥ë¥ê¥ó¤ËÍè¤¿ÆÁÀîÌ´À¼¤ÈÂÐÃÌ¤·¤¿¡£
¢£40Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢Èà»á¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤º¡Ä
¤Ê¤ª¡¢Îø°¦¤âµÙ¤ó¤Ç¤Ï¤ª¤é¤º¡¢1953¡Ê¾¼ÏÂ28¡ËÇ¯¤Ë¤ÏRIASÊüÁ÷¶É¡ÊÀ¾¥Ù¥ë¥ê¥óÊÆ·³ÀêÎÎÃÏ¶èÊüÁ÷¶É¡Ë¶ÉÄ¹¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥É¡¦¥Æ¥¤¥é¡¼¤È¸òºÝ¤ËÈ¯Å¸¡£¤â¤È¤â¤È¥Õ¥ì¥Ã¥É¤Ï¥Ç¡¦¥³¡¼¥ô¥¡²È¤ÎÍ§¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ç¡¦¥³¡¼¥ô¥¡¤Î½ä¶ÈÃæ¤ËµÞÀÜ¶á¤·¤¿¡£
Îã¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¢Âð¤·¤¿¥Ç¡¦¥³¡¼¥ô¥¡¤ËÂ®¤ä¤«¤Ë¹ðÇò¤·¤¿Ï©»Ò¤Ï¡¢Á´ÎÏ¤ÇÆ®¤¦¤È¸À¤ï¤ì¤ÆÎø¤òÃÇÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÆüËÜ¤Ë°ì»þµ¢¹ñ¡¢È¬ÀéÁð·°¤È¶¦±é
¤³¤ÎÇ¯¤ÎËö¤«¤é1954¡Ê¾¼ÏÂ29¡ËÇ¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Ï©»Ò¤Ï20Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆüËÜ¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿¡£¡Ø¥è¥·¥ï¥é¡Ù¤Ç¹ñÂ±°·¤¤¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤âº£¤ÏÀÎ¡¢Äë·à¤Ç¡Ö´î²Î·à¡¦Ä³¡¹¤µ¤ó¡×¤ò3½µ´Ö¸ø±é¤·¡¢»¨»ï¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤«ÂÐÃÌ¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤ÉË»¤·¤¤¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¤³¤Ê¤·¤¿¡£µ¢¤ê¤Ë¤Ï¥í¡¼¥Þ¤Ë´ó¤Ã¤ÆÆü°Ë¹çºî±Ç²è¡ØÄ³¡¹É×¿Í¡Ù¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤¿¡£¼ç±é¤ÏÈ¬ÀéÁð·°¤ä¼÷Èþ²ÖÂå¤Ê¤ÉÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤Î¥¹¥¿¡¼¤Ç¸Ç¤á¤é¤ì¡¢Ï©»Ò¤Ï»ø½÷Ìò¤Ç½Ð±é¤·¤¿¡£
1955¡Ê¾¼ÏÂ30¡ËÇ¯¡¢¥Ù¥ë¥ê¥ó¤ËÆüËÜÎÎ»ö´Û¤¬ÃÂÀ¸¡£Ï©»Ò¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤ÎÌòÌÜ¤â¸º¤ë¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÆüËÜ¿ÍÎ±³ØÀ¸¤Ï½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Âç²ìÅµÍº¡Ê¸å¤ÎCBS¡¦¥½¥Ë¡¼¥ì¥³¡¼¥É³ô¼°²ñ¼Ò¼ÒÄ¹¡Ë¡¢ÂçÄ®ÍÛ°ìÏº¡¢±àÅÄ¹â¹°¡¢¾®ß·À¬¼¤¡¢¼ã¿ù¹°¡¢Ä¹ÌîÍÓÆà»Ò¡¢±§¼£Áà¤Ê¤É¡¢Ï©»Ò¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¼õ¤±¤¿¿Í¤ÏËçµó¤Ë¤¤¤È¤Þ¤¬¤Ê¤¤¡£Èà¤é¤ò¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤Ë¾Ò²ð¤·¡¢±éÁÕµ¡²ñ¤òºî¤ê¡¢¿ÀÅÄ¤Ã»Òµ¤¼Á¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ËÈô¤Ó²ó¤Ã¤¿¤¬¡¢¤È¤¤Ë¤ä¤ê¤¹¤®¤Î´¶¤¬¤¢¤ê¡¢ÉÔÏÂ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¢£53ºÐ¤Î¤È¤ÆüËÜ¤Ç°úÂà¸ø±é
Ï©»Ò¤Ï¤«¤Í¤¬¤Í¼«¿È¤Î°úÂà¸ø±é¤òÆüËÜ¤Ç¹Ô¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ç°´ê¤«¤Ê¤Ã¤Æ1962¡Ê¾¼ÏÂ37¡ËÇ¯12·î10Æü¤ËÆüÈæÃ«¸ø²ñÆ²¡¢22Æü¤ËÂçºåABC¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¡¢ÂçÆþ¤êËþ°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ï©»Ò¤Ï53ºÐ¤È»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¼ã¤¯±ð¤ä¤«¤À¤Ã¤¿¡£
1969¡Ê¾¼ÏÂ44¡ËÇ¯¡¢É×ÉØ¤ÏÉÔÄ´¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¥Ç¡¦¥³¡¼¥ô¥¡¤ÎÀºÌ©¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤ËºÆÍèÆü¡£
¿ÇÃÇ·ë²Ì¤Ï°öÆ¬¤¬¤ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ç¡¦¥³¡¼¥ô¥¡¤ÏÀ¼ÂÓ¤ò¼è¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¼ê½Ñ¤òµñÈÝ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é4Ç¯¸å¤Î1973¡Ê¾¼ÏÂ48¡ËÇ¯¡¢Ï©»Ò¤Ë´Ç¼è¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¥Ç¡¦¥³¡¼¥ô¥¡¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð32Ç¯¤âÂ³¤¤¤¿É×ÉØÀ¸³è¤À¤Ã¤¿¡£
¢£É×¤Î»à¸å¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡ÖÈþ¤ÎÈë·í¡×
ÍâÇ¯¡¢Ï©»Ò¤Ï²È¤òÇä¤ê¡¢¥Ù¥ë¥ê¥ó¤Ë¤è¤ê¶á¤¤¾ì½ê¤Ë¥¢¥Ñ¡¼¥È¥á¥ó¥È¤ò¼Ú¤ê¤¿¡£¼¼Æâ¤ò¼«Ê¬¹¥¤ß¤ËÂç²þÁõ¤·¤¿¤¬¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ï¸Å¤¯¤¯¤¹¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¾ï¡¹¤½¤Î¤³¤È¤ËÏ©»Ò¤ÏÉÔËþ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼Â¤Ï¤½¤Îº¢¤Ë¥É¥¤¥ÄÀ¯³¦¤ÎÂçÊª¤ÈÎø°¦´Ø·¸¤Ë¤¢¤ê¡¢ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£Ï·¤¤¤Æ¤Ê¤ªÏ©»Ò·òºß¤Ê¤ê¡¢¤Ç¤¢¤ë¡£
1979¡Ê¾¼ÏÂ54¡ËÇ¯¤Ë¡¢Ï©»Ò¤Ï»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¹âÎð¼Ô¸þ¤±¹âµé¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç²¿ÉÔ¼«Í³¤Ê¤¤Ï·¸å¤òÁ÷¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢1980¡Ê¾¼ÏÂ55¡ËÇ¯¡¢1987¡Ê¾¼ÏÂ62¡ËÇ¯¤ËÆüËÜ¤Ëµ¢¹ñ¡¢¾®ß·À¬¼¤¤È¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥Û¡¼¥ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤ê¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÍâÇ¯¤Î1988¡Ê¾¼ÏÂ63¡ËÇ¯¡¢ÇÈÍð¤Î¿ÍÀ¸¤ÎËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£78ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£
ÈÕÇ¯¤ÎÏ©»Ò¤Ï¡Ö¤¢¤¿¤·¤Ï¥Ç¡¦¥³¡¼¥ô¥¡¤ÎÌ¤Ë´¿Í¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î½÷¤È¤·¤Æ¡¢º£¤Þ¤ÇÄÌ¤êÀ¸¤¹ÃÈå¤Î¤¢¤ëÀ¸³è¤òÂ³¤±¤Æ¤æ¤¯¤ï¤è¡£ÂÎ¤¬¿ê¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿Ëá¤¤¤ÆÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¡¢È®Ñï(¤Ï¤Ä¤é¤Ä)¤ÈÀ¸¤¤Æ¡¢¤¢¤ëÆüÃ¯¤Ë¤âÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤º¤Ë¥µ¥Ã¤È»à¤Ì¤Î¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤ÆÏ©»Ò¤é¤·¤¤°ì¸À¤òÉÕ¤±²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤âËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÈþ¤·¤µ¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤È¤¤É¤ÃË¤È¿²¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤À¤±¤É¤Í¡×¡£
Ê¿»³ °¡º´»Ò¡Ê¤Ò¤é¤ä¤Þ¡¦¤¢¤µ¤³¡Ë
Ê¸É®²È
Ê¸É®²È¡¢ÁÞÏÃ¼ý½¸²È¡£ÀïÁ°Ê¸²½¡¢¶µ²Ê½ñ¤ËºÜ¤é¤Ê¤¤½÷À¤ÎÄ´ºº¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø20À¤µªÇËÅ·¹Ó¥»¥ì¥Ö ¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É³Ú¤·¤¤½÷¤Î¿ÍÀ¸¥«¥¿¥í¥°¡Ù¡Ê¹ñ½ñ´©¹Ô²ñ¡Ë¡¢¡ØÌÀ¼£ÂçÀµ¾¼ÏÂ ÉÔÎÉ¾¯½÷ÅÁ ÇüÏ¢½÷¤È¾¯½÷¥®¥ã¥ó¥°ÃÄ¡Ù¡Ê²Ï½Ð½ñË¼¿·¼Ò¡¢¤Á¤¯¤ÞÊ¸¸Ë¡Ë¡¢¡ØÀïÁ°ÀíÃ¼¸ì¼Åµ¡Ù¡ÊÊÔÃø¡¢º¸±¦¼Ò¡Ë¡¢¡ØÌäÂê¤Î½÷ ËÜÁñÍ©ÍöÅÁ¡Ù¡ÊÊ¿ËÞ¼Ò¡Ë¡¢¡ØÌÀ¼£ÂçÀµ¾¼ÏÂ ²½¤±¹þ¤ßÉØ¿Íµ¼ÔÊ³Æ®µ¡Ù¡Êº¸±¦¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡£
