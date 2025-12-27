「先生！心配なので自分も行きます」「私も」「僕も」保健室への付き添いが大盛況！「いや、多い多い」先生、焦る【作者に聞く】
学生時代から漫画を描いているのぞみわたる(@nozomiwataru)さんは、SNSやブログを中心に漫画を公開している。現在も定期的に投稿されている「のぞみわたるのギャグ漫画」はシンプルな描写だが、どこかくすっと笑えて読み続けたくなる作品だ。今回は4コマ漫画を2作紹介するとともに、作者に本作のような純粋な父親についてインタビューした。
■「かわいいけど現実にいたらあまり笑えない」ピュアすぎる父親
授業中、体調が悪くなった男子生徒に保健室へ行くことを促す先生。「ただし一人にするのは危ないから、保険委員が付き添いをしてあげなさい」と言うと、「先生！心配なので自分も行きます」「だったら私も」「僕も！」と、ほかに生徒たちも次々に手を挙げ、最終的にはクラス全員で保健室に向かってしまう事態に！さすがの先生もこの光景には「いや、多い多い！」と叫んでしまうという、ほっこりギャグストーリーが愛おしい「付き添い」。
そして、高校生の娘に妊娠が発覚し驚きながら激怒する父親が「なんで…どうして…キスなんかしたんだぁぁ！」と顔を赤くして叫び、さすがにピュアすぎる父親の言葉に逆に驚いてしまうというストーリー「ピュアすぎる父親」。
とくに、「ピュアすぎる父親」で登場する純粋な父親について、作者・のぞみわたるさんに意見を伺うと「かわいいけど現実にいたらあまり笑えないですね(笑)」と厳しめの一言をこぼす。「現に父親がこんなんだから、高校生の娘が懐妊するという事態になってしまったわけですし…」と自身の作ったキャラクターを軽く批判しつつ、「まぁ、元気なお子さんを産んでください」とやさしいコメントも残してくれた。
オムニバス形式でサクッと読みやすい「のぞみわたるのギャグ漫画」。きっとあなたのツボにはまる笑いがあるはず！
取材協力：のぞみわたる(@nozomiwataru)
