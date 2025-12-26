Nintendo Switch2を衝撃や傷から守れる！セミハードケース
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、衝撃に強いEVA素材ケースに加え、硬度9Hガラスフィルムとクリーニング用品をセットにした、Nintendo Switch2専用セミハードケース「200-NSW014BK」を発売した。
■大切なSwitch2を守る、安心のセミハード構造
EVA素材を採用したセミハードケースは、外部からの衝撃をしっかり吸収。カバンの中で押しつぶされる心配がなく、移動時も安心だ。内側には柔らかな起毛素材を使用し、本体への擦り傷を防止。さらに固定用バンドを備えているため、ケース内でのズレを防ぎ、常に安定した状態で保管できる。
■これ一つで完結する、充実の収納力
ゲームカード最大9枚、microSDカード2枚を専用ポケットに収納可能。ソフトやデータ管理が一目で分かり、ゲームの切り替えもスムーズだ。加えて、充電ケーブルやイヤホンなどのアクセサリーを収納できるメッシュポケット付き。
■画面を傷から守る、硬度9Hガラスフィルム
付属のガラスフィルムは表面硬度9H。鍵や小物との接触による細かな傷や汚れから、Switch2の大切な画面をしっかり守る。貼り付け前に使えるクリーニングペーパーとガイドも付属しているため、初めての方でも安心してきれいに装着できる。
■日常ケアまで考えた、気の利いた付属品
指紋や皮脂汚れをさっと拭き取れるクリーニングクロスが付属。ゲーム中や外出先でも画面を清潔に保てる。
■持ち運びやすさを追求したデザイン
手提げタイプの持ち手付きで、さっと持ち出せる設計。自宅での保管はもちろん、旅行や友人宅への持ち運びにも最適だ。
■Nintendo Switch2専用セミハードケース「200-NSW014BK」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
