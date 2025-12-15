「今から服買い足したい」40・50代へ！【GU】お値段以上に使える♡「1,990円トップス」

「今から何を買い足そう？」と迷ったときに心強いのが、手に取りやすい価格なのに毎日のコーデにしっかりなじむ【GU（ジーユー）】の「1,990円トップス」。きれいめにもカジュアルにも合わせやすく、40・50代のワードローブをさりげなく底上げしてくれるアイテムが揃っています。今回は、そんなお値段以上に活躍してくれそうなトップスを、おすすめコーデとともにご紹介します。

ふんわり質感が上品見えするパフニットカーデ

【GU】「パフニットクルーネックカーディガン」\1,990（税込）

起毛感のある糸で編み立てられたクルーネックカーディガンは、ふんわりとした風合いで見た目にもあたたかい一枚。ほどよくコンパクトなサイズ感なので、ボリュームボトムともバランスが取りやすく、前を閉じてトップス使いすれば、きちんと見えニットとしても活躍してくれそう。カラーバリエーションは7色展開で、ベーシックから差し色まで揃っているから、好みや手持ちの服と合わせやすい一枚が見つかるかも。

ネイビー × ブラウンでつくる大人クラシカルコーデ

ネイビーのニットカーデは、前を留めてトップス風に着ることでほどよくきちんと感のある印象に。ブラウン系のボトムを合わせると、今っぽいネイビー × ブラウン配色でクラシカルな雰囲気が楽しめそうです。首元のスカーフが顔まわりに華やかさをプラス。足元をパンプスでまとめれば、きちんと感のあるコーデの中に軽やかな抜け感が加わり、上品なカジュアルスタイルに仕上がります。

首元すっきり着られるシンプルリブタートル

【GU】「リブタートルネックセーターZ+E」\1,990（税込）

シンプルなリブタートルは、１枚あると何かと頼れる存在。ほどよくフィットしつつも首元の締め付け感が少なく、タートルネックが苦手な人でも取り入れやすそうです。ニットやスウェットなどのインナーとして重ねれば、首元からリブがのぞいて、さりげなく季節感ときちんと感をプラスできるかも。おうちで洗えるウォッシャブル機能に加え、毛玉になりにくい素材を使っているので、デイリーに着回せる優秀トップスです。

トーン差で抜け感をつくるグレーグラデの大人モノトーン

グレーのリブタートルに、ダークトーンのコートとスカートを重ねた、ワントーンのきれいめコーデ。トップスをいちばん明るい色にすることで、顔まわりがふわっとトーンアップし、全体をダークカラーでまとめても重たく見えにくいのがポイントです。小物はブラックで引き締めれば、シンプルながらも大人っぽくまとまった、大人世代にちょうどいい落ち着いたスタイルが完成します。

