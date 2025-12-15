読売新聞社が公表する日本株の株価指数「読売３３３」。

投資情報サイト「トレーダーズ・ウェブ」などを運営する「ＤＺＨフィナンシャルリサーチ」の日本株アナリストである小松弘和氏が、毎週月曜に、前週を振り返りながら、読売３３３の値動きを解説します。構成銘柄の動向も詳しく紹介し、日本株市場の「今」が分かります。

先週の読売３３３

読売３３３は週間で２・１％高。日経平均は０・７％高、ＴＯＰＩＸは１・８％高となった。

同週は米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）において、大方の予想通り０・２５％の利下げが決定された。注目イベントを大きな波乱なく通過したことから、日本株にも買いが入った。ＴＯＰＩＸは１２月１２日に最高値を更新している。ただ、米国でオラクルやブロードコムなどハイテク株の決算発表直後の株価反応が弱めであったことから、ソフトバンクＧ（９９８４）や半導体株など、グロース株の一角は高値警戒感が意識されて大きく下落した。

読売３３３は週間で２％を超える上昇となり、１２月１２日には最高値を更新した。日経平均を大きくアウトパフォームしており、ＴＯＰＩＸとの比較でも好パフォーマンスとなった。日経平均はソフトバンクＧや東京エレクトロン（８０３５）などＡＩ関連が下落した影響を大きく受けた。一方、ＡＩ関連以外の銘柄に資金がシフトすることへの期待が高まって全体では底上げが進んだことから、業績好調銘柄が牽引して読売３３３は高値更新基調が継続した。

個別株の動向は？

同週は、動きの良い銘柄には追随買いが入った一方、動きの悪い銘柄は見切り売りに押されるなど、勝ち組銘柄と負け組銘柄の濃淡が色濃く出た。証券会社のレポートを材料に、パナソニック（６７５２）、アイシン（７２５９）、マキタ（６５８６）などが大きく上昇。業種では住友商事や三井物産など商社株に資金が向かった。

先週に続いてイオン（８２６７）やエムスリー（２４１３）など、１１月のパフォーマンスが良かった銘柄が反動安に見舞われた。スクウェア・エニックス（９６８４）や任天堂（７９７４）など、ゲーム株の弱さが目立った。

個別銘柄紹介

アイシン（７２５９）

トヨタ系の自動車部品大手。証券会社が目標株価を引き上げたほか、米国の良好な雇用関連指標を受けて円安（ドル高）が進む場面があり、これらを好感した買いが入った。会社が業績予想の前提としている為替レートは１ドル＝１４５円。週間では１３・７％高と２桁の上昇率となり、１２月１２日に上場来高値を更新した。時価総額は２兆３２００億円台。

パナソニック ホールディングス（６７５２）

１１月後半から１２月にかけて、複数の証券会社が同社の目標株価を引き上げている。１２月２日にＩＲミーティングを開催するなど株価を刺激する材料が多くある中、先週は上昇基調を強めてきた。夏場までは電機株の中で割り負け感が強かったが、１２月１２日に年初来高値を更新するなど挽回の動きが見られている。時価総額は５兆３３００億円台。

執筆者紹介

小松 弘和（こまつ・ひろかず）

投資情報サイト「トレーダーズ・ウェブ」などを運営する「株式会社ＤＺＨフィナンシャルリサーチ」の日本株情報部アナリスト。証券会社、生命保険会社勤務のほか、マネーサイトでの株式分析経験などがあり、金融全般に精通している。

読売３３３とは

「読売３３３」は、読売新聞社が公表する新たな株価指数。最大の特徴は、３３３銘柄をすべて同じ比率（約０・３％）で組み入れる「等ウェート型」という算出方法で、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティングが算出実務を担っている。国内のすべての上場株式の中から、売買代金と浮動株時価総額によって銘柄選定が行われている。年４回ウェート調整を行い、毎年１回、１１月の最終金曜日に銘柄入れ替えを実施する。

※本資料は、株式会社ＤＺＨフィナンシャルリサーチ（以下、当社）が信頼できると判断した各種データ、公開情報に基づいて作成しておりますが、当社はその正確性、完全性を保証するものではありません。ここに示したすべての内容は、当社で入手しえた資料に基づく現時点での判断を示しているに過ぎません。本資料の利用に際しては、ご自身でリスク等についてご判断くださいますようお願い申し上げます。本資料で記載・掲載している数値および材料などは、会社発表資料のほか各証券取引所、弊社提携先などのデータに基づき作成したものです。