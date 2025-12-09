「GoogleがGeminiに広告を導入する予定」と報道されるもGoogleが否定
GoogleのAI「Gemini」に広告が導入されるという報道を、Googleが否定しました。Googleはこの報道について「匿名の情報源による不正確な主張に基づいている」と指摘しています。
Google Denies Report It Plans to Bring Ads to AI Chatbot Gemini
https://www.pymnts.com/artificial-intelligence-2/2025/google-denies-report-it-plans-to-bring-ads-to-ai-chatbot-gemini
EXCLUSIVE: Google Tells Advertisers It’ll Bring Ads to Gemini in 2026
https://www.adweek.com/media/google-gemini-ads-2026/
ところが、直後にGoogleのグローバル広告担当バイスプレジデントであるダン・テイラー氏が反応し、「このストーリーは、事実に基づかない匿名の情報源による不正確な主張に基づいています。Geminiアプリには広告が表示されておらず、現在これを変更する予定もありません」と反論しました。
This story is based on uninformed, anonymous sources who are making inaccurate claims. There are no ads in the Gemini app and there are no current plans to change that.— Dan Taylor (@edantaylor) December 8, 2025
なお、Googleは2025年5月に「AIチャットボットとの会話の中に広告を掲載し始めている」と報じられています。この「AIチャットボット」が何を指しているのかは明かされていませんでした。
後日、Googleは検索結果における「AIによる概要」に広告を表示することを検討していると発表。
その後11月、Google検索のAIモードに試験的に広告が追加されたことが明らかになりました
このように、GoogleはAI製品に広告を導入する兆候を見せていますが、AdWeekが指摘するようなGeminiへの広告導入は行われないようです。