モノマネ芸人のMr.シャチホコ（32）が6日放送のフジテレビ「さんまのお笑い向上委員会」に出演。ボートレース話で再びどんでもない額を発表した。

和田アキ子のモノマネでおなじみのシャチホコ。7月に同番組に出演した際には、趣味のボートレースで1週間に1500万円使い、事務所からボートレース関連の仕事を禁止されていると暴露された。「1週間で1500万円ってだけだから。トータルで言ったら1億も下らないですよ」とぶっちゃけていた。

これがネットニュースとなり「めちゃめちゃバズってもうて」と振り返り、「アッコさん本人からボートレース誘われてもうて…しかも仕事休んで来い！とか言われて、とんでもないことになった」と

報告。さらに、「プチ炎上して…“奥さんかわいそう”“ギャンブル狂”みたいな」と余波をぼやいた。

先輩ものまね芸人・原口あきまさ（50）は「今、モノマネ界の風紀が乱れてるんですよ。橋幸夫さんの葬儀にアーティストを装って参列してニュースになっちゃったでしょ。ああいうことが起きるのは、この2人のせい」とこの日のゲスト、シャチホコと古賀シュウに釘を刺した。「シャチホコはギャンブル。身を削ってまでやる必要ない。アッコさんにそこまでなりきってしまってるから…」と忠告した。

シャチホコは「ちゃうねん…夢を与えなきゃいけない」と抵抗。「“こんなモノマネ芸人でも、こんだけ豪快に稼げるんや。モノマネ芸人になりたいな！”って思う人が現れるやろ？」と“アッコ調”のしゃべりで力説した。

「そこがアカンねん…」とあきれる原口の横で、陣内智則は「最高（損額は）いくらいったの？」と質問。シャチホコは「1日で2100万負けましたよ」と明かし、またもやスタジオは驚がくし、MC・明石家さんまは「男や！」と声を上げた。

シャチホコは「1日単位で見たらマイナスかもしれないけども、このエピソードが膨らみに膨らみ、いろんな所からオファーが来て、いまや億万長者街道まっしぐらになる道ができるじゃない」と豪語。ウエストランド・井口浩之から「言葉数も多いし、詐欺師みたいで怖いですよ」とつっこまれた。

JPには「ボートレースの仕事でギャラもらっても、その倍ぐらいレースに賭けるから、事務所がギャンブル系の仕事を全部NGにしてる」と指摘された。シャチホコは「結局オファー増えたんですよ。断り続けて、ついにボートレース界の偉い人から“これは賭けたりとかじゃないんでお願いします”と…」などと、高額を投じることで仕事のチャンスが広がることを必死に訴えていた。