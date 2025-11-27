「＆honey」のキラキラ可愛いパッケが楽しめるミニチュアキーホルダー♪
ハチミツ美容ブランド「＆honey」のカプセルトイ第二弾がやってきた♪ 可愛らしいあのパッケージをミニチュアサイズで楽しもう。
☆ミニチュアサイズのおしゃれ可愛いキーホルダーをチェック！（写真8点）＞＞＞
ブシロードクリエイティブが展開するオリジナルカプセルトイより、ハチミツ美容ブランド『＆honey』のミニチュアキーホルダー第2弾が登場する。
「＆honey ミニチュアキーホルダー」はヘアケア、ボディウォッシュ、マトメイクスティックシリーズより全6種。
実物の可愛らしいボトルをミニチュアサイズで再現し、マトメイクスティックはキャップが外れる仕様となっている。
アイテムにはボールチェーンが付いているためバックやポーチなどお好きなところにつけて、キュートなデザインを楽しんじゃおう。
2025年11月27日（木）より全国のカプセルトイ専門店、玩具売場、量販店、家電店などに設置されたカプセルトイ⾃販機シリーズに展開されるので探してみてね。
