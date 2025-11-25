株式会社マウスコンピューターは、11月24日（月）に開始した「Amazonブラックフライデー」で対象製品のセールを開催中。12月1日（月）23時59分まで特別価格で提供する。

クリエイター向けブランド「DAIV」をはじめ、「G TUNE」「mouse」各ブランドのモデルを対象に15％前後の割引を実施。iiyamaブランドのモニターにおいては、30％OFFのモデルもラインアップする。

インテル Core i9 13900Hプロセッサーを搭載するノートPC「DAIV Z6」は、14％OFFの31万6,600円で購入できる。GPUにGeForce RTX 4070 Laptopを採用し、メモリ32GB、1TB SSDを搭載するモデル。NVIDIA Studio認定製品にもなっており、4K動画編集でも活躍するとしている。

なお、同社は直販サイトでもブラックフライデーセールを12月10日（水）10時59分まで開催している。

セール期間

2025年11月24日（月）～12月1日（月）23時59分

対象製品（例）

DAIV Z6

369,800円→316,600円（14％OFF）

G TUNE FZI7G7TB83SJW105AZ

469,800円→374,800円（20％OFF）

XUB2493HS-B6A

19,800円→13,800円（30％OFF）