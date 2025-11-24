バイエルン・ミュンヘン谷川萌々子、欧州CLのPSG戦でゴラッソを決めた

ドイツ女子1部バイエルン・ミュンヘンMF谷川萌々子は現地時間11月20日に行われた、UEFA女子チャンピオンズリーグ（CL）の第4節パリ・サンジェルマン（PSG）戦で3人のDFを抜き去る個人技からゴラッソを決めた。

海外メディアでは「ワールドクラスのスキル」と絶賛されていた。

PSGとの一戦に先発した谷川は1-1で迎えた前半34分、ペナルティーエリアの左端でパスを受けると、キックフェイントからの流れるようなドリブル突破で3人のDFを一気に抜き去り、そのまま右足でGKのニア上を抜く強烈なシュートを叩き込んだ。バイエルンは試合終了間際にも追加点を奪い、3-1で勝利を収めている。

ドイツサッカー専門の英語ニュースサイト「Bulinews」は「谷川萌々子の素晴らしいゴールでバイエルンは公式戦9連勝を達成」と20歳のなでしこの活躍をレポート。「谷川はCL初ゴール。ワールドクラスのスキルを披露し、3人のDFを抜いて力強いシュートをネットへ収めた」とその技術の高さを称賛していた。

また、谷川は現地時間11月23日に行われたドイツ女子ブンデスリーガのホッフェンハイム戦でも2ゴールを決め、チームを5-1の勝利に導いている。（FOOTBALL ZONE編集部）