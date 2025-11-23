なんだか泣ける……！ YouTubeチャンネル「Laffey and Amy」では、母猫が子猫に“あること”を伝える様子が配信され、動画のコメント欄には「深い愛情で結ばれてるんだね」「母猫が彼を愛しているのが分かる」との声が続出しました。

【画像5枚】「かっ…かわいすぎるっ……！！！」 これが大きなジャーマンシェパードに体を「スリスリ」する母猫の姿です！

母猫がおもむろに起き上がり…

注目を集めたのは「母猫が子猫にジャーマンシェパードが安全だと伝える」という動画。ジャーマンシェパードが、4匹の子猫と母猫をじっと見つめるところから動画が始まります。

子猫たちはママにべったりで、ジャーマンシェパードの方には行こうとしません。大きな体が少し怖いのでしょうか？

すると、母猫がおもむろにムクッと起き上がり、ジャーマンシェパードの方に体をすり寄せてきました。まるで「家族だから大丈夫ニャ」と、子猫たちに教えているかのようです。

最初は不安げだった子猫たちも、だんだんとジャーマンシェパードとの距離を縮めていきます。母猫は「もっと安心していいニャ」と、ジャーマンシェパードにぴったりと寄り添って横になりました。

“家族”だということが分かった子猫たちに、もう遠慮はありません。おなかや顔によじ登って好き放題。ジャーマンシェパードは「仕方ないワン」といった様子で、子猫たちを好きに遊ばせています。

深い信頼関係で結ばれたジャーマンシェパードと猫の様子に、視聴者からは「2匹の間にある絆に感動するよ」「今まで見た中で一番深い信頼関係だね」という声が寄せられていました。ジャーマンシェパードと母猫の間にある家族愛を、ぜひ動画でチェックしてみてくださいね。