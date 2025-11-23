¡ØSASUKE¡Ù»Ë¾å½é¤Î2ÌëÏ¢Â³ÊüÁ÷¤¬·èÄê¡¡¡È¥ß¥¹¥¿¡¼SASUKE¡É»³ÅÄ¾¡¸Ê¤¬´ÔÎñ¤ÇÄ©Àï
TBS¤¬¸Ø¤ëÂç·¿ÈÖÁÈ¡ØSASUKE¡Ù¡£43²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ØSASUKE2025 ¡ÁÂè43²óÂç²ñ¡Á¡Ù¤¬12·î24Æü¡¦25Æü(18:00¡Á22:00)¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£2ÌëÏ¢Â³ÊüÁ÷¤Ï¡¢28Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¡ØSASUKE¡Ù¤ÎÎò»Ë¾å¤Ï¤¸¤á¤Æ¡£
¡û½é¤Î2ÌëÏ¢Â³ÊüÁ÷¡¡¤½¤ÎÄ©Àï¼Ô¤Ï11·î24Æü¤Î¡ØKUNOICHI¡Ù¤ÇÈ¯É½
º£Ç¯¤Ï12·î24Æü¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤ÈÍâ25Æü¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î2ÌëÏ¢Â³¤ÎÊüÁ÷¤¬·èÄê¡£»Ë¾å½é¡¢²áµîºÇÂç¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎSASUKE¤ËÄ©¤à¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ï11·î24Æü¤Î¡ØKUNOICHI¡ÙÊüÁ÷Æâ¤Ç½ç¼¡È¯É½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£À»¤Ê¤ëÌë¤ËÀ»ÃÏ¡¦ÎÐ»³¤Ç´°Á´À©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤¹¼Ô¤Ï¸½¤ì¤ë¤Î¤«?
¡û1st¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬Âç¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡¡·×4¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë²Ã¤¨¡¢»Ë¾å½é¤ÎÅ¸³«¤¬!
»Ë¾å½é¤Î2ÌëÏ¢Â³ÊüÁ÷¤òºÌ¤ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢1st¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¥¨¥ê¥¢¤¬Â³¡¹¤È¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡£24ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØKUNOICHI¡Ù¤Ë¤âÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿·¥×¥ê¥º¥à¥·¡¼¥½¡¼¤¬¡ØSASUKE¡ÙÂè1¥¨¥ê¥¢¤Ë¤âÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥ó¤ä¡¢¥Ä¥¤¥ó¥À¥¤¥ä¤â¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤µ¤ì¤¿¡£¡ØSASUKE¡Ù¤ÎÎò»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëÅ¸³«¤â·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê·ë²Ì¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¤Î¤«?
¡û¥ß¥¹¥¿¡¼SASUKE¡¦»³ÅÄ¾¡¸Ê¤¬´ÔÎñ¤ÇÄ©Àï
¥ß¥¹¥¿¡¼SASUKE¡¦»³ÅÄ¾¡¸Ê¤¬¤Ä¤¤¤Ë´ÔÎñ¤Ç¤ÎÄ©Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»³ÅÄ·³ÃÄ¡Ö¹õ¸×¡×¤Î°¦Äï»Ò¤¿¤Á¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿ÀÖ¤¤¤Á¤ã¤ó¤Á¤ã¤ó¤³¤ò¤Þ¤È¤¦¤È¤½¤ÎÌÜ¤Ë¤Ï¸÷¤ë¤â¤Î¤¬¡£1st¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ØSASUKE¡Ù»Ë¾åºÇÇ¯Ä¹¥¯¥ê¥¢¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡û¡ØSASUKE2025¡Ù¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥ºÈ¯Çä
º£Ç¯¤ÏT¥·¥ã¥Ä¤ä¥¿¥ª¥ë¤Ê¤É¤ÎÄêÈÖµÇ°¥°¥Ã¥º¤Ë²Ã¤¨¡¢¿Íµ¤¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖNEW ERA¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¡¢¥¿¥«¥é¥È¥ß¡¼¤Î¿Íµ¤´á¶ñ¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥é¥ó¥É¥²¡¼¥à¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢½¼¼Â¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸ÄÀÅª¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Ç»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¡ÖPUNK DRUNKERS¡×¤È¤Î°Û¿§¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÈ¯Çä¤â·èÄê¤·¡¢¸½ºßÍ½Ìó¼õÉÕÃæ¡£³Æ¥°¥Ã¥º¤ÏTBS¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡ÊEC¥µ¥¤¥È¡Ë¤Ë¤ÆÈÎÇäÍ½Äê¡£°ìÉô¾¦ÉÊ¤ÏTBS¥¹¥È¥¢Åìµþ±ØÅ¹¤Ç¤â¼è¤ê°·¤¤¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
