フジテレビの新旧ドラマ80タイトル以上がTVerおよびFODにて順次無料配信されるキャンペーン『フジドラWinter』が、11月21日から2026年1月16日までの期間限定で開催されることが決定した。

参考：清野菜名、瀬戸康史ら再集結 『119エマージェンシーコール』2026年新春にSPドラマ放送へ

本キャンペーンでは、近年の話題作から往年の名作まで、世代やジャンルを超えた多彩なラインナップが用意されている。

主な配信作品として、菅田将暉主演『ミステリと言う勿れ』、木村拓哉主演『教場』シリーズ、小泉今日子と中井貴一共演の『最後から二番目の恋』、小栗旬と石原さとみ共演の『リッチマン、プアウーマン』のほか、『119エマージェンシーコール』、『うちの弁護士は手がかかる』、『いちばんすきな花』、『BOSS』、『コンフィデンスマンJP』などがラインナップされている。

また、今回のキャンペーンでは、第35回ヤングシナリオ大賞受賞作『高額当選しちゃいました』をはじめ、過去の受賞作品も多数配信される。

配信作品一覧11月21日（金）配信開始・『ミステリと言う勿れ』（2022年）・『最後から二番目の恋』（2012年）

11月22日（土）配信開始・『のだめカンタービレ』（2006年）・『PICU 小児集中治療室』（2022年）・『イチケイのカラス』（2021年）・『リッチマン、プアウーマン』（2012年）

11月23日（日）配信開始・『監察医 朝顔』（2019年）

11月26日（水）配信開始・『家族ゲーム』（2013年）

11月28日（金）配信開始・『オーバー・タイム』（1999年）・『ラブコンプレックス』（2000年）・『スタンドUPスタート』（2023年）・『アンサング・シンデレラ 病院薬剤師の処方箋』（2020年）・『お水の花道～女30歳ガケップチ～』（1999年）

11月29日（土）配信開始・『ナースのお仕事3』（2000年）・『ルパンの娘（シーズン1）』（2019年）・『アイシー～瞬間記憶捜査・柊班～』（2021年）・『ニューヨーク恋物語』（1988年）・『素晴らしきかな人生』（1993年）・『教場』（2020年）

11月30日（日）配信開始・『ビーチボーイズ』（1997年）・『ビター・ブラッド～最悪で最強の親子刑事～』（2014年）・『ナンバMG5』（2022年）・『ブルーモーメント』（2024年）・『バージンロード』（1997年）

12月5日（金）配信開始・『失恋ショコラティエ』（2014年）・『王様のレストラン』（1995年）・『振り返れば奴がいる』（1993年）・『人は見た目が100パーセント』（2017年）

12月6日（土）配信開始・『知ってるワイフ』（2021年）・『マルモのおきて』（2011年）・『ランチの女王』（2002年）・『ミス・パイロット』（2013年）・『dinner』（2013年）・『119エマージェンシーコール』（2025年）

12月7日（日）配信開始・『うちの弁護士は手がかかる』（2023年）・『BOSS』（2009年）・『ラスト・フレンズ』（2008年）・『コンフィデンスマンJP』（2018年）・『全開ガール』（2011年）・『教場II』（2021年）

12月12日（金）配信開始・『プロポーズ大作戦』（2007年）・『いちばんすきな花』（2023年）・『嘘解きレトリック』（2024年）・『HOPE～期待ゼロの新入社員～』（2016年）

12月13日（土）配信開始・『恋仲』（2015年）・『オクラ～迷宮入り事件捜査～』（2024年）・『元彼の遺言状』（2022年）・『366日』（2024年）

12月14日（日）配信開始・『ナイト・ドクター』（2021年）・『ストロベリーナイト』（2010年）・『やんごとなき一族』（2022年）・『風間公親－教場０－』（2023年）

12月19日（金）配信開始・『警視庁いきもの係』（2017年）・『残念な夫。』（2015年）・『遅咲きのヒマワリ～ボクの人生、リニューアル～』（2012年）・『TOKYOコントロール 東京航空交通管制部』（2011年）・『パリピ孔明』（2023年）

12月20日（土）配信開始・『のだめカンタービレ in ヨーロッパ』（2008年）・『ファーストクラス』（2014年）

ヤングシナリオ大賞関連作品 12月5日（金）配信開始・『時には母のない子のように』（第2回／1990年）・『アンプラグド（unplugged）』（第17回／2005年）・『さよならロビンソンクルーソー』（第22回／2010年）・『超限定能力』（第27回／2015年）・『リフレイン』（第29回／2017年）・『ココア』（第30回／2019年）・『パニックコマーシャル』（第31回／2020年）・『サロガシー』（第32回／2021年）・『踊り場にて』（第33回／2022年）・『瑠璃も玻璃も照らせば光る』（第34回／2023年）・『高額当選しちゃいました』（第35回／2024年）・『最寄りのユートピア』（2024年）

（文＝リアルサウンド編集部）