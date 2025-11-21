¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¤¬¡Ö¥Þ¥¤¥Ð¥Ã¥Ï GLS¡×¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡ÈNight Edition¡ÉÅÐ¾ì¡ªÁ´¹ñ¸ÂÄê40Âæ
¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥ÄÆüËÜ¹çÆ±²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Þ¥¤¥Ð¥Ã¥ÏGLS¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡ÖMercedes-Maybach GLS 600 Night Edition Ⅱ¡ÊISG¡Ë¡×¤òÁ´¹ñ¸ÂÄê40Âæ¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
Æ±¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢2024Ç¯¤Î½éÂåNight Edition¤ËÂ³¤¯Âè2ÃÆ¤Ç¡¢Àº×û¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯³°Áõ¤ÈÆÃÊÌÁõÈ÷¤Ç°Ò¸·¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤¿°ìÂæ¤È¤Ê¤ë¡£ÆâÁõ¤Ë¤ÏÇò¤È¹õ¤Î¾å¼Á¤Ê¥Ê¥Ã¥Ñ¥ì¥¶ー¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¯¥é¥¹»ÅÍÍ¤ÎÁõÈ÷¤âÉ¸½àÅëºÜ¡£¶Ë¾å¤Î²÷Å¬À¤ÈÂ¸ºß´¶¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êーSUV¤Î¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖMercedes-Maybach GLS 600 Night Edition Ⅱ(ISG)*1¡×¸ÂÄê¼ÖÈ¯Çä2024Ç¯È¯Çä¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡ÖMercedes-Maybach GLS 600 Night Edition¡ÊISG¡Ë¡×¤ËÂ³¤¯¡¢Âè2ÃÆ ¥ªー¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤¬¥Þ¥¤¥Ð¥Ã¥ÏGLS¤Î°Ò¸·¤ÈÂ¸ºß´¶¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö Á´¹ñ¸ÂÄê ¹ç·×40Âæ¡Êº¸¥Ï¥ó¥É¥ë15Âæ¡¢±¦¥Ï¥ó¥É¥ë25Âæ¡Ë
*1: ISG ¤Ï Integrated Starter Generator ¤ÎÎ¬¾Î¤Ç¤¹¡£
¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥ÄÆüËÜ¹çÆ±²ñ¼Ò¡Ê¼ÒÄ¹ ·ó CEO¡§ ¥²¥ë¥Æ¥£¥ó¥¬ー ¹äŽ¤ËÜ¼Ò: ÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»Ô¡Ë¤ÏŽ¤¡ÖMercedes-Maybach GLS 600 (ISG) ¡×¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡ÖMercedes-Maybach GLS 600 Night Edition Ⅱ (ISG) ¡×¤ò¸ÂÄêÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÆü¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥á¥ë¥»¥Ç¥¹Ž¥¥Ù¥ó¥ÄÀµµ¬ÈÎÇäÅ¹¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÄÌ¤¸¤ÆÃíÊ¸¤Î¼õ¤±ÉÕ¤±¤ò³«»Ï¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ø¤ÎÇ¼¼Ö¤Ï2025Ç¯11 ·îÃæ½Ü°Ê¹ß¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹*2¡£¡ÊÁ´¹ñ¸ÂÄê ¹ç·×40Âæ¡Êº¸¥Ï¥ó¥É¥ë15Âæ¡¢±¦¥Ï¥ó¥É¥ë25Âæ¡Ë¡Ë
*2: Í½Äê¤Î¤¿¤áÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
1921Ç¯¤«¤éÈþ¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÈìÔ¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¼¼Æâ¶õ´Ö¤Ë¤è¤ë°µÅÝÅª¤Ê¹âµé´¶¤Ç¿Í¡¹¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¿ÅÁÀâ¤ÎÌ¾¼Ö¡Ö¥Þ¥¤¥Ð¥Ã¥Ï¡×¡£¡Öµæ¶Ë¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¡×¤òÄÉµá¤¹¤ë°Ò¸·¤ÈÉ÷³Ê¤òÈ÷¤¨¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¸½Âå¤ËÁÉ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Þ¥¤¥Ð¥Ã¥Ï¡×¤Ç¤¹¡£¥á¥ë¥»¥Ç¥¹Ž¥¥Ù¥ó¥Ä¤Ë¤è¤ëºÇ¿·±Ô¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÈ÷¤¨¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤¯¤Ä¤í¤²¤ë¼¼Æâ¶õ´Ö¤Ë¥×¥ì¥¹¥Æー¥¸´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤Ë¤è¤ê»Å¾å¤²¤é¤ì¤¿¹âµéÁÇºà¤ò¿ï½ê¤ËºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖMercedes-Maybach GLS 600 Night Edition Ⅱ (ISG) ¡×¤ÎÆÃÄ¹
¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó
±ð¤ä¤«¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¥Ü¥Ç¥£¥«¥éー¡Ö¥ª¥Ö¥·¥Ç¥£¥¢¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯ ¡Ê¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¡Ë¡×¤Ë¡¢ËÜ¥â¥Ç¥ë¸ÂÄêÁõÈ÷¤Î¡Ö¥Àー¥¯¥·¥ã¥É¥¦¥°¥í¥¹¥Þ¥¤¥Ð¥Ã¥Ï¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¡×¤¬ÇÛ¤µ¤ì¡¢¥Þ¥¤¥Ð¥Ã¥Ï¤Î°Ò¸·¤ÈÇ÷ÎÏ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Âè°ìÃÆ¤Î¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¡ÖMercedes-Maybach GLS 600 Night Edition¡ÊISG¡Ë¡×¤Ç¤âÆÃÄ§Åª¤À¤Ã¤¿¡Ö23¥¤¥ó¥Á¥Þ¥¤¥Ð¥Ã¥Ï¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤ー¥ë¡×¤òËÜ¥â¥Ç¥ë¤Ë¤âºÎÍÑ¡£¥Þ¥¤¥Ð¥Ã¥Ï¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥í¥´¤¬¥â¥Î¥°¥é¥à¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Û¥¤ー¥ë¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Î¤ßÌû¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¥Ê¥¤¥È¥·¥êー¥º¡×¤âºÎÍÑ¤·¡¢¥â¥Ç¥ëÌ¾¾Î¤Î¡ÖNight Edition¡×¤¬É½¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤ÎºÙ¤ä¤«¤ÊÉôÊ¬¤Þ¤Ç¥ªー¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥«¥éー¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÁõÈ÷¤Î¿ô¡¹¤Ë¤è¤ê¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤È¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Þ¥¤¥Ð¥Ã¥ÏGLS¤Ë¤µ¤é¤ËÎÏ¶¯¤¤°õ¾Ý¤ò²Ã¤¨¤ëÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¾ï¥â¥Ç¥ë¤«¤éÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¥Ñー¥Ä¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£¥Àー¥¯¥·¥ã¥Éー¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ñー¥Ä
¥Õ¥í¥ó¥È¡§¥¨¥¢¥¤¥ó¥Æー¥¯¡¿¥Õ¥í¥ó¥È¥Ð¥ó¥Ñー¥È¥ê¥à¡¿¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ë¡¿¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È
¥µ¥¤¥É¡§¥Þ¥¤¥Ð¥Ã¥Ï¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¡ÊD¥Ô¥éー¡Ë¡¿¥É¥¢¥Ï¥ó¥É¥ë¡¿¥µ¥¤¥É¥¹¥«ー¥È¥¹¥È¥ê¥Ã¥×
¥ê¥¢¡§¥Ð¥Ã¥¸¡¿¥¨¥°¥¾ー¥¹¥È¥¨¥ó¥É¡¿¥Æー¥ë¥²ー¥È¥¯¥íー¥à¥¹¥È¥ê¥Ã¥×¡¿¥ê¥¢¥Ð¥ó¥Ñー¥È¥ê¥à ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ñー¥Ä
¥µ¥¤¥É¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥È¥ê¥à¡¿¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥Üー¥É¡¿B¥Ô¥éー¡¿¥É¥¢¥ß¥éー¥«¥Ðー ¥Þ¥Ã¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ñー¥Ä
¥ëー¥Õ¥ìー¥ë ¥Þ¥ë¥Á¥Óー¥àLED¥é¥¤¥È¡Ê¥Þ¥¤¥Ð¥Ã¥Ï¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¡¿¥íー¥º¥´ー¥ë¥É¥Ô¥ó¥¯¡Ë ¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤ー¥ë¡Ê23¥¤¥ó¥Á¥Þ¥¤¥Ð¥Ã¥Ï¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤ー¥ë¡Ë
¥¹¥Æ¥Ã¥×¥«¥Ðー¡Ê¥Ê¥¤¥È¥·¥êー¥ºÀìÍÑ¥¤¥ë¥ß¥Íー¥Æ¥Ã¥É¥¹¥Æ¥Ã¥×¥«¥Ðー¡Ë
Mercedes-Maybach GLS 600 Night Edition Ⅱ (ISG)
¢¨²èÁü¤Ï²¤½£»ÅÍÍ¼Ö
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó
¥ªー¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤È¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬Èþ¤·¤¤ËÜ¥â¥Ç¥ë¸ÂÄêÁõÈ÷¤Î¡ÖËÜ³×¡ÊMANUFAKTUR ¥Ê¥Ã¥Ñ¥ì¥¶ー¡Ë¥·ー¥È¡Î¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Û¥ï¥¤¥È¡¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ñー¥ë¡Ï¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢Á´ÂÎ¤¬ÌÀ¤ë¤¯²Ú¤ä¤«¤Ê¶õ´Ö¤È¤Ê¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾è°÷¤Ë¾å¼Á¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿»þ´Ö¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÄÌ¾ï¥â¥Ç¥ë¤Ë¤ÏÀßÄê¤ÎÌµ¤¤¡ÖMANUFAKTUR ¥Àー¥¯¥Ö¥é¥¦¥ó¥ªー¥×¥ó¥Ý¥¢¥¦¥©ー¥ë¥Ê¥Ã¥È¥¦¥Ã¥É¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥È¥ê¥à¡×¤ä¡¢ÄÌ¾ï¥â¥Ç¥ë¤Ç¤ÏÍ½þ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î¡Ö¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¯¥é¥¹¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡×¡Êº¸±¦ÆÈÎ©¥·ー¥È¡Ê¸åÀÊ¡Ë¡¿³ÊÇ¼¼°¥Æー¥Ö¥ë¡Ê¸åÀÊ¡Ë¡¿ÀìÍÑ¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥°¥é¥¹³ÊÇ¼¡¿¥¯ー¥ê¥ó¥°¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤òÉ¸½àÁõÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Mercedes-Maybach GLS 600 Night Edition Ⅱ (ISG)
¢¨²èÁü¤Ï²¤½£»ÅÍÍ¼Ö
¥Ñ¥ïー¥È¥ì¥¤¥ó
ÄÌ¾ï¥â¥Ç¥ë¡ÖMercedes-Maybach GLS 600 (ISG) ¡×¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢4.0 ¥ê¥Ã¥¿ーV ·¿ 8 µ¤Åû¥Ä¥¤¥ó¥¿ー¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¡ÖM177¡×¤Ë¡¢48VÅÅµ¤¥·¥¹¥Æ¥à¤È ISG¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥ó¥¸¥óºÇ¹â½ÐÎÏ¤Ï557PS¡Ê410kW¡Ë¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯¤Ï770N¡¦m¤Ç¤¹¡£
ISG ¤ÏºÇ¹â½ÐÎÏ 16kW ¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯ 250N¡¦m ¤òÈ¯À¸¤¹¤ëÅÅµ¤¥âー¥¿ー¤Ç¡¢¥ª¥ë¥¿¥Íー¥¿ー¤È¥¹¥¿ー¥¿ー¤Îµ¡Ç½¤â·ó¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÅµ¤¥âー¥¿ー¤È48VÅÅµ¤¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤Î¤è¤¦¤Ê²óÀ¸¥Ö¥ìー¥¤Ë¤è¤ëÈ¯ÅÅ¤ò¹Ô¤¤¡¢Ìó1kWh¤ÎÍÆÎÌ¤Î¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Ë½¼ÅÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×
¥áー¥«ー´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
*3: ISG ¤Ï Integrated Starter Generator ¤ÎÎ¬¾Î¤Ç¤¹¡£
*4: MP¤È¤Ï¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥ÄÆüËÜ¤Ë¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥â¥Ç¥ë¼±ÊÌ¥³ー¥É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
*5: ¾åµ¤Î¥áー¥«ー´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤Ï¡¢ÉÕÂ°ÉÊ²Á³Ê¡¢ÀÇ¶â¡Ê¾ÃÈñÀÇ¤ò½ü¤¯¡Ë¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¡¢ÅÐÏ¿¤ËÈ¼¤¦½ôÈñÍÑ¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤ ¼ÖÎ¾ËÜÂÎ²Á³Ê¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ž¢¼«Æ°¼Ö¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëË¡Ž£¤Ë´ð¤Å¤¯¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÎÁ¶â¤¬ÊÌÅÓÉ¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ ¥áー¥«ー´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤Ï»²¹Í²Á³Ê¤Ç¤¹¡£²Á³Ê¤ÏÈÎÇäÅ¹¤¬ÆÈ¼«¤ËÄê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾Ü¤·¤¯¤Ï³ÆÈÎÇäÅ¹¤Ë ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£
¤Ê¤ª¡¢Mercedes-Maybach GLS 600 Night Edition Ⅱ (ISG) ¤Ë¤Ï¡¢¿·¼Ö¹ØÆþ¤«¤é 3Ç¯´Ö¡¢ °ìÈÌÊÝ¾Ú½¤Íý¡¿Äê´ü¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¡ÊÅÀ¸¡À°È÷¤Îºî¶È¹©ÄÂ¡¦¸ò´¹ÉôÉÊ¡Ë¡¿24 »þ´Ö ¥Äー¥ê¥ó¥°¥µ¥Ýー¥È¡¿ÃÏ¿Þ¥Çー¥¿¹¹¿·6¤¬Ìµ½þ¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ëÁö¹Ôµ÷Î¥ÌµÀ©¸Â¤ÎÊÝ¾Ú¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥±¥¢¡×¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥±¥¢½ªÎ»¸å¡¢Í½þ¤ÎÊÝ¾Ú±äÄ¹¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤·¤Æ¡¢°ìÈÌÊÝ¾Ú¤ª¤è¤Ó24»þ´Ö¥Äー¥ê¥ó¥°¥µ¥Ýー¥È¤ò2Ç¯´Ö±äÄ¹¤¹¤ë¡ÖÊÝ¾Ú¥×¥é¥¹¡×¤È¡¢4¡¢5Ç¯ÌÜ¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½é²ó¼Ö¸¡»þ¤ª¤è¤Ó 4 Ç¯ÌÜ¤ÎÅÀ¸¡¤äÄê´ü¸ò´¹ÉôÉÊ¡¢¾ÃÌ×ÉÊ¤Î¸ò´¹¤ò¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ç¤´Äó¶¡¤¹¤ë¡Ö¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ ¥×¥é¥¹*7¡×¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
*6: ÃÏ¿Þ¥Çー¥¿¤Î¹¹¿·¤Ë¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥í¥À¥¯¥È¤Î¥Þ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ùー¥·¥ç¥ó¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
*7: ¿·¼ÖÅÐÏ¿Æü¤«¤é 59 ¤«·î¸å¤Î±þÅöÆü¤ÎÁ°Æü¡¢¤Þ¤¿¤ÏÁíÁö¹Ôµ÷Î¥ 75,000kmÅþÃ£»þ¤Î¤¤¤º¤ì¤«Áá¤¤»þÅÀ¤Ç½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¤¥Ð¥Ã¥Ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1921Ç¯9·î¡¢¥Þ¥¤¥Ð¥Ã¥Ï¡¦¥â¥Èー¥ì¥ó¥Ð¥¦¼Ò¤Î¥·¥êー¥ºÀ¸»º¼ÖÂè1¹æ¤È¤Ê¤Ã¤¿W 3¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿½Ö´Ö¤«¤é¡¢1¤Ä¤ÎÅÁÀâ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£4ÎØ¥Ö¥ìー¥¡Ê¥É¥¤¥Ä¼Ö½é¡Ë¤ä¡¢¥×¥é¥Í¥¿¥êー¥®¥¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤È6µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡Ê1Â®¤ÇÁ´Â®ÅÙ°è¤ËÂÐ±þ¡Ë¡¢¹ë²Ú¤Ê¥¦¥Ã¥É¤äËÜ³×Ä¥¤ê¤Î¼¼Æâ¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÀß·×/¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï´ûÀ®³µÇ°¤òÂÇ¤ÁÇË¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ï¤¢¤¿¤«¤âÁö¤ë·Ý½ÑÉÊ¤Î¤è¤¦¤ËÂç½°¤òÌ¥Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢³Î¼Â¤ËÄ¹¤¯·ÑÂ³¤¹¤ë¤Ë¤ÏÀä¤¨¤¶¤ë¿Ê²½¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
1961Ç¯¡¢¥À¥¤¥à¥éー¤¬¥Þ¥¤¥Ð¥Ã¥Ï¡¦¥â¥Èー¥ì¥ó¥Ð¥¦¼Ò¤òÇã¼ý¤·¡¢¤½¤Î¸å2002Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿·»þÂå¤ò³«¤¯¥Þ¥¤¥Ð¥Ã¥Ï62¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥êー¥ºÀ¸»º¼ÖÂè1¹æ100¼þÇ¯¤ËÅö¤¿¤ë2021Ç¯¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Þ¥¤¥Ð¥Ã¥Ï¤Ï¡¢¡Ö¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Þ¥¤¥Ð¥Ã¥ÏS¥¯¥é¥¹¡×¡¢¤½¤·¤ÆSUV¤Î¡Ö¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Þ¥¤¥Ð¥Ã¥ÏGLS¡×¤òÈ¯É½¡£2024Ç¯¤Ë¥Þ¥¤¥Ð¥Ã¥Ï½é¤È¤Ê¤ëÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡¢¡Ö¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Þ¥¤¥Ð¥Ã¥ÏEQS SUV¡×¤òÈ¯É½¡£¤½¤·¤Æ2025Ç¯¤Ë2¥·ー¥¿ー¥ªー¥×¥ó¥â¥Ç¥ë¤Î¡Ö¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Þ¥¤¥Ð¥Ã¥ÏSL¡×¤òÈ¯É½¤·¡¢¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò³È½¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»ÅÍÍ¤ª¤è¤Ó¥áー¥«ー´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤Ï¡¢È¯¹ÔÆü¸½ºß¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¥ê¥êー¥¹Äó¶¡¸µ¡§¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥ÄÆüËÜ¹çÆ±²ñ¼Ò