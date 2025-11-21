Image: Amazon

もう他のポーチ使えない。

僕はそのくらい信頼して、カバンに常駐しているのがAnkerのガジェットポーチ。ほんと使いやすいので、カバンの中ゴチャる民はみんな買ったほうがいいですよ。

Amazonブラックフライデーの先行セールで、15％OFFの3,390円。これめったにセールに出ない＆過去最安レベルの安さなので、めちゃくちゃラッキータイム。

コクヨとの共同開発で整理力、最強

何がいいか？というと、ぼくらガジェット大好きっ子たちに向けて「普段こういうガジェット持ち歩いているんでしょ？」が完全に理解った内部構成になっているところ。

ポケットが細かく仕切られていて、ハブや充電器、モバイルバッテリー、SDカード、USB変換コネクタ、USBケーブル、ペンシル、名刺などが、スッキリと収納。

これが本当にピッタリとハマってくれるので、収納していて気持ちいいし取り出しもしやすいんですよねー。

しかも立つ（自立）んですよ、これ。

おかげでデスクで展開するときに、手に届くところに立てておけるため、必要なアイテムを必要な時に取り出す。といった筆箱みたいな感覚で運用できます。コクヨとの共同開発なだけあって、ほんとうに堅実な作り。

サイズ的にもバックパックにスルッと入る薄型ですし、カバンの中グチャる民はひとつ買っておきましょう。損はしないと思うので。

