U-NEXT格闘技公式YouTubeチャンネルが18日、総合格闘家の堀口恭司のドキュメンタリー動画を公開。

2016年から堀口のセコンドを務めるATTコーチのマイク・ブラウン氏と、ATTの同門で現UFCフライ級王者のアレッシャンドリ・パントージャ（ブラジル）が出演し、堀口のUFC復帰戦に言及した。

■「キョウジの試合を世界に見せるチャンス」

■現王者「私を別のレベルに引き上げてくれる」

堀口は22日（日本時間23日）にカタール・ドーハで開催される「UFCファイトナイト」でフライ級12位のタギル・ウランベコフ（ロシア）と対戦する。堀口にとっては2016年11月のアリ・バガウティノフ戦以来、約9年ぶりのUFC復帰戦となる。マイク氏は「これ以上幸せなことはない。UFCは彼の居場所で、今が適切なタイミングだ」と喜びをコメント。「世界は知ることになる。キョウジは特別な人で、ついに世界一になる時がきた。キョウジの試合を世界に見せるチャンスを得られたことが本当に嬉しい」と、復帰戦とその後の活躍にも期待を寄せた。

現フライ級王者のパントージャは穏やかな笑顔で堀口へのリスペクトを語ると、「キョウジは何でも100％の集中力で取り組む。キョウジは毎日ジムに通い、1日に3つのセッションを必ず行うんだ」と積み上げ力を絶賛。さらに、「この姿勢が私を別のレベルに引き上げてくれている」と現王者自身も堀口から刺激を受けていると語った。

パントージャは昨年12月、UFCデビュー戦だった元RIZINバンタム級王者の朝倉海とタイトルをかけて対戦。その際、堀口と「UFCのベルトが欲しいなら闘おう」と高いに同意したとし、「キョウジと戦うためにUFCのベルトを手放したくない。それが自分の使命だ」とベルト防衛への強い思いを口にした。

堀口と同い年の35歳王者は「もしキョウジとの試合が実現するなら……それは私にとってドリームファイトになると思う」とし、「MMAで最高の選手であるキョウジとオクタゴンをともにできるのだから」と堀口との“同門対決”に対する並々ならぬ思いを語った。

パントージャは12月6日（同7日）に「UFC323」でUFC5連勝中の24歳、ジョシュア・ヴァン（ミャンマー）と対戦する。まずは堀口が復帰戦を勝って、パントージャにバトンを繋ぐことができるか。ウランベコフ戦の行方に要注目だ。