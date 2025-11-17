三田悠貴の水着姿がプリントされた等身大抱き枕カバーの発売が決定。「ボムアイドル工房Z」（https://bombidol.official.ec/）で予約受付がスタートした。

三田悠貴

三田悠貴のサイズ感を体感できる等身大抱き枕カバー（サイズ：約160cm×50cm）は、国内最高級の生地（2wayトリコット）を使用しているため、やわらかくもっちりとした肌触りで、やさしくギュッと抱きしめたくなる最高の抱き枕カバー。

両面仕様で、水着の衣装違いの3タイプが用意されている。ベッドで一緒に添い寝できるのはもちろん、ひざ枕的な使い方も。写真プリントもリアルで、まさに隣に三田がいる感覚が楽しめる。

また、直筆サイン入り商品や3タイプセットも販売。さらに、12月13日（土）には、三田が水着で登場する発売記念イベントが開催される。

三田悠貴 コメント

◆等身大グッズって出したことありますか？

等身大のものは初めてです。私、抱き枕っておうちになくて分かんないんですけど、でも男の人からしたら私と添い寝ができるような感じじゃないですか？ もう極楽天国ですよね。

◆どういうふうに使ってほしいとかってありますか？

全部コンプリートしてもらって、その時の気分で私のカバーを使って、クッション入れてもらって添い寝してもらったり、壁に飾ってもらったり。天井とかに貼ってもらって、寝るときも上にいるし、起きるときも私がいてみたいな感じで（笑）。

◆12月13日に発売記念イベントが行われます。

写真集イベントの1年後に等身大の抱き枕が発売されて、イベントができるっていうのはすごくありがたいですし、みなさんのおかげでお仕事になってますので、写真集ぶりのファンの方は1年ぶりに会いに来ていただけたらうれしいです！

＜プロフィール＞

みた・ゆうき…1998年5月7日生まれ。岐阜県出身。身長156cm。B96・W59・H88。血液型A型。1st写真集『み・た・い？』、電子版写真集『side-B：昼からみ・た・い？』『side-B：夜もみ・た・い？』が絶賛発売中。『歩道・車道バラエティ 道との遭遇』（CBCテレビ 火曜23時56分〜ほか）で軽トラ女子三田としてレギュラー出演中。その他の最新情報はX《@mitachan_y》、Instagram《mitachan_y》などでチェック。

三田悠貴 等身大抱き枕カバー【A】

三田悠貴 等身大抱き枕カバー【B】

三田悠貴 等身大抱き枕カバー【C】

商品情報

三田悠貴 等身大抱き枕カバー（両面、A・B・C3種類）

価格：各14,500円（税込）

サイズ：約160cm×50cm

素材：2way トリコット

生産国：日本

※枕の中身は付属しません。

販売サイト：『ボムアイドル工房Z』https://bombidol.official.ec/

イベント特典詳細：https://bombweb.jp/related-items/mitayuukibp/

