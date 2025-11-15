¡Ö¥é¥Ã¥¡¼¥«¥é¡¼¤ÏÀÖ¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡Ä¡×¿Íµ¤Àê¤¤»Õ¤ËÊ¹¤¤¤¿¡ÖÀÖ¤ÇÈò¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×»È¤¤Êý
±¿µ¤¤¬¾å¤¬¤ëÆü¾ï¤Î¤µ¤µ¤¤¤Ê¹ÔÆ°¡¢±¿¤ò¤¤¤¤Êý¸þ¤ØÆ°¤«¤·¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë½¬´·¡£¤½¤ó¤Ê¡Ö¤·¤¢¤ï¤»ÂÎ¼Á¡×¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥ÈË¡¤ò·ÝÇ½³¦ºÇ¶¯¤ÎÀê¤¤»Õ¡¦¥²¥Ã¥¿¡¼¥ºÈÓÅÄ¤µ¤ó¤Î°ìÈÖÄï»Ò¤Ç¤¢¤ê¡¢º£ºÇ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÀê¤¤»Õ¡¦¤×¤ê¤¢¤Ç¤£¤¹ÎèÆà¤µ¤ó¤¬»ØÆî¡ª
¡ÚPROFILE¡Û ¤×¤ê¤¢¤Ç¤£¤¹ÎèÆà
¿Í¡¹¤ÎÌ¤Íè¤ò¹¬Ê¡¤Ø¤ÈÆ³¤¯¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¡¦¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¡£·ÝÇ½³¦ºÇ¶¯¤ÎÀê¤¤»Õ¡¦¥²¥Ã¥¿¡¼¥ºÈÓÅÄ¤Î°ìÈÖÄï»Ò¡£¸ÞÀ±»°¿´Àê¤¤¤È½÷À¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÈþÍÆ¤ÎÃÎ¼±¤ò³è¤«¤·¤¿³«±¿¥á¥¤¥¯¤ä³«±¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥é¥¸¥ª¡¢»¨»ï¡¢WEB¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌöÃæ¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ö¤×¤ê¤¢¤Ç¤£¤¹ÎèÆàpresents ¹¬¤»¤òÆ³¤¯±¿¤ÎËá¤Êý¡×¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡£
¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤ÏNG¡×¾¡Éé¤Î¿§¤È¤Î¾å¼ê¤ÊÉÕ¤¹ç¤¤Êý
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¿§¤ä¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Î¿§¤Çµ¤Ê¬¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¡¢¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡¡ÖÉ÷¿å¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿§¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤×¤ê¤¢¤Ç¤£¤¹¤µ¤ó¤¬¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤¦´¶¤¸¤ë¤³¤È¤ÏÉ÷¿å¤ÎÍý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡ÖÀÖ¡×¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¹Ê¤Ã¤¿¡¢¼è¤êÆþ¤ìÊý¤Î¥³¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÏÃ¡£
ÀÖ¤Ï¡ÖÁ°¤ò¸þ¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¿§¡×
É÷¿å¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡¢¿§¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¡¢±¿µ¤¤òÆ°¤«¤¹¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï²Ð¤Îµ¤¤ò¾ÝÄ§¤·¡¢¶¯¤¤ÎÏ¤ò»ý¤Ä¡ÖÀÖ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£ÀÖ¤ÏÁ°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤ä¡¢¾¡Éé±¿¤ò¾å¤²¤¿¤¤¤È¤¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ê¿§¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¥Ñ¥ï¡¼¤¬¶¯¤¤¤¬¤æ¤¨¡¢ËèÆü»È¤¦¤Î¤ÏÈò¤±¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦°ìÌÌ¤â¡£¤¯¤ï¤·¤¯¤ªÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¤³¤³¤¾¤È¤¤¤¦Æü¡×¤ÎÍê¤ì¤ëÌ£Êý
À¸Ì¿ÎÏ¤ä³èÎÏ¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤â¤¢¤ëÀÖ¡£ÀÖ¤ÎÉþ¤ä¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Á³¤È¾ðÇ®¤ä¤ä¤ëµ¤¤¬¤ß¤Ê¤®¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Âç»ö¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¤ä¥Ç¡¼¥È¤ÎÆü¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤¾¤È¤¤¤¦¾¡Éé¤ÎÆü¤Ï¤É¤³¤«¤ËÀÖ¤òº¹¤¹¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
Íê¤ê¤¹¤®¤ë¤ÈµÕ¸ú²Ì¡©
Àè¤Û¤É¾¯¤·¿¨¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀÖ¤ÏÎÏ¶¯¤¤¿§¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËèÆü»È¤¤¤ÏÈò¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤ËÂÎÄ´¤¬¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¡¢ÀÖ¤ÇÌµÍý¤ä¤ê¸µµ¤¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢É¬Í×°Ê¾å¤ËÈè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡Ä¡£¤Þ¤¿Á´¿ÈÀÖ¤Ç¤Þ¤È¤á¤ë¤È¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤¹¤®¤Æ¿§Éé¤±¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¥È¥Ã¥×¥¹¤À¤±¡¢¥Ð¥Ã¥°¤À¤±¡¢¥¢¥¯¥»¤À¤±¤Ê¤É¡¢ÉôÊ¬»È¤¤¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
(¥ª¥¹¥¹¥á¤Î»È¤¤Êý¤ÈNG¥¢¥¤¥Æ¥à)
