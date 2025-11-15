¼Â¼ÌÈÇ¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥áー¥È¥ë¡ÙÀ®¸ù¤ÎÍýÍ³¡¡¿·³¤À¿¤Îºî²ÈÀ¤òºÆ²ò¼á¤··òÁ´¤ÊÎø°¦±Ç²è¤Ø²óµ¢
¡¡¿·³¤À¿´ÆÆÄ¤Î2007Ç¯¸ø³«¤Î¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±Ç²è¡¢¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥áー¥È¥ë¡Ù¡£¡Ø·¯¤ÎÌ¾¤Ï¡£¡Ù¡Ê2016Ç¯¡Ë¤ÇÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò²Ì¤¿¤¹Á°¤Î¾®µ¬ÌÏ¸ø³«ºî¤Ë¤·¤Æ¡¢¿·³¤´ÆÆÄ¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¤¬¿§Ç»¤¯Ì£¤ï¤¨¤ëºîÉÊ¤À¡£¤³¤Î°ìºî¤òËÜ³ÊÅª¤Ê½éÄ¹ÊÔºîÉÊ¤ÎÂêºà¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤¬¡¢¼Ì¿¿²È¤äCM¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢¡Ø¥¢¥Ã¥È¡¦¥¶¡¦¥Ù¥ó¥Á¡Ù¡Ê2024Ç¯¡Ë¤Ç±Ç²è¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿±ü»³Í³Ç·´ÆÆÄ¡£Æ±Ì¾¤Î¼Â¼ÌºîÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»²¹Í¡§µÜ粼¤¢¤ª¤¤¤¬Àä»¿¡¢¿¹¼·ºÚ¤Î¡ÈÎø¤¹¤ë¹â¹»À¸¡ÉÌò¤ÎÀâÆÀÎÏ¡¡¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥áー¥È¥ë¡Ù¡È»ÐËå¡ÉÂÐÃÌ
¡¡±¿Ì¿¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ëÃË½÷¡¢ÆÏ¤«¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¡¢¤½¤ó¤Ê´¶¾ð¤òÉ÷·Ê¤È¤È¤â¤Ë±Ç¤·½Ð¤¹¡È¥¨¥â¤¤¡É±ÇÁü¤Î¿ô¡¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê±ÇÁü¤ËÆ±´ü¤¹¤ë¡¢»³ºê¤Þ¤µ¤è¤·¤Î¶Ê¡ÖOne more time one more chance¡×¡£¼Â¼ÌÈÇ¤â¤Þ¤¿¡¢¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÈÇ¤ÈÆ±ÍÍ¤ÎÆâÍÆ¤ò¡¢Âç¤¤¯ÆùÉÕ¤±¤·¤Ê¤¬¤éºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê°ã¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·³¤´ÆÆÄ¤Î¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÈÇ¤Ï¡¢°Û¼Á¤ÊºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¡£¾®³ØÀ¸»þÂå¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¾¯Ç¯¤È¾¯½÷¡£¤½¤·¤ÆÃæ³Ø»þÂå¤Ë¤È¤â¤Ë²á¤´¤·¤¿»þ´Ö¡£13Ç¯¸å¤ËºÆ¤ÓÇ³¤¨¾å¤¬¤ëÁÛ¤¤¡Ä¡Ä¡£¼ç¿Í¸ø¤Î¾¯Ç¯¡¦±óÌîµ®¼ù¡Ê¤È¤ª¤Î¡¦¤¿¤«¤¡Ë¤Î¥â¥Î¥íー¥°¤òÃæ¿´¤Ë¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤âÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Áê¼ê¡¦¼Ä¸¶ÌÀÎ¤¡Ê¤·¤Î¤Ï¤é¡¦¤¢¤«¤ê¡Ë¤Ø¤ÎÀÚ¤Ê¤¤´¶¾ð¤ò¤¯¤¹¤Ö¤é¤»¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¤¬ÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê´¶¾ð¤ò¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¾ð·Ê¤ËÅê±Æ¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢¥¢¥Ë¥áÈÇ¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤À¤Ã¤¿¡£É¬Á³Åª¤Ë¡¢¤½¤ì¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼Â¼Ì¤ÇÉÁ¤Ä¾¤¹¤Î¤«¤¬¡¢ËÜºî¤Ø¤Î¶½Ì£¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤³¤Ç±ü»³´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ç»£±Æ¤·¤¿±ÇÁü¤ò¡¢¥ìー¥¶ー¤ä¹âÀºÅÙ¤ÎÁõÃÖ¤ò»È¤Ã¤Æ¥Õ¥£¥ë¥à¤Ë1¥³¥Þ¤º¤Ä¾Æ¤ÉÕ¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡Ö¥Õ¥£¥ë¥à¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¡×¤È¤¤¤¦µ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÐ±þ¤·¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸½ºß¤Î¥«¥á¥é¤Ë¤è¤ë¹âÀººÙ¤Ê±ÇÁü¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë½èÍý¤·¤¿²Õ½ê¤ò¡¢¥Õ¥£¥ë¥à¤ËÅý¹ç¤·¡¢¤Ü¤ó¤ä¤ê¤È¼Ó¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¼ê¿¨¤ê¤Ë»Å¾å¤²¤¿À¤³¦¤Ï¡¢¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¿·³¤´ÆÆÄ¤ÎÆÈÁÏÅª¤Ê±ÇÁüÀ¤³¦¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÊÌ¤Î³ÑÅÙ¤«¤éÙ³¾ðÀ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿±ÇÁü¤½¤Î¤â¤Î¤Ø¤Î¥é¥Ç¥£¥«¥ë¤Ê»î¤ß¤Ï¡¢¼Ì¿¿²È¤ò·ÐÍ³¤·¤¿±ü»³´ÆÆÄ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤â¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥¢¥Ë¥áÈÇ¤¬¤¤¤Þ¤Ç¤â°ìÉô¤Ç°¦¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Åö»þÂç¤¤Ê¥Ò¥Ã¥È¤Ø¤È·ë¤Ó¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×ÁÇ¤¬Ëü¿Í¸þ¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î¸å¤ËÀîÂ¼¸µµ¤¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤é¤ÎÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ëÊý¿ËÅ¾´¹¤Ë¾è¤Ã¤Æ¿·³¤´ÆÆÄ¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¡Ø·¯¤ÎÌ¾¤Ï¡£¡Ù¤È¡¢¤½¤ÎÅÀ¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¡¡¤Þ¤ººÙÌ©¤ËÉÁ¤¤¤¿¡¢¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥Ã¥¯¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¾ð·Ê¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥áー¥È¥ë¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÉÁ¼Ì¤ÎÅÀ¤Ç¤Ï¼å¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¡£¡Ø·¯¤ÎÌ¾¤Ï¡£¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¤â¤Î¤Î¤±É±¡Ù¡Ê1997Ç¯¡Ë¤Îºî²è´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿°ÂÆ£²í»Ê¤ò¶¦Æ±¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Èºî²è´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¸Æ¤Ö¤Ê¤É¡¢À½ºî¾å¤Î¶¯²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÅÀ¤¬Âç¤¤¯²þÁ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Æâ¾ÊÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÆâÌÌ¤âÆÃÄ§Åª¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤¯¤Ë¼ç¿Í¸ø¤Î±óÌî¤¬»í¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë¥â¥Î¥íー¥°¤Ç¿´Íý¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÆâÍÆ¤Ï¡¢°ìÉô¤Î´ÑµÒ¤Ë¡Ö°Å¤¹¤®¤ë¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£Åö»þ¤Ï¡Ø¿·À¤µª¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¤Î±é½Ð¤Î±Æ¶Á¤¬¥¢¥Ë¥á¶È³¦¤Ëº¬¶¯¤¯¡¢¿·³¤´ÆÆÄ¤â¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¥Õ¥©¥í¥ïー¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¡Ø¤Û¤·¤Î¤³¤¨¡Ù¡Ê2002Ç¯¡Ë¤ò´Ñ¤ì¤ÐÌÀ¤é¤«¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»þÂåÀ¤òÆâÌÌ²½¤·¤Æ¤¤¤¿´ÑµÒ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥áー¥È¥ë¡Ù¤Ï°Õ³°¤È¿»¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡Ø¥¨¥ô¥¡¡Ù°Ê¹ß¤Î´ÑµÒ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¶ËÃ¼¤ÊÆâ¾ÊÅªÉ½¸½¤ÏÍý²ò¤·¤Å¤é¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¹¥¤¤ÊÁê¼ê¤Ë²ñ¤¦¤¿¤á¤ÎÅÅ¼Ö¤¬ÃÙ¤ì¤¿¤ê¡¢¼ê»æ¤¬É÷¤ÇÈô¤Ð¤µ¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¡¢À¤³¦¤Î½ª¤ï¤ê¤Ç¤â¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¿¼¹ï¤Ë¸ì¤é¤ì¤ë¥¢¥Ë¥áÈÇ¡ØÉÃÂ®¡Ù¤ÎÆâÌÌÉÁ¼Ì¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬Ãæ³ØÀ¸»þ¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¥Ê¥¤ー¥Ö¤Ë²á¤®¤ë¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢¤½¤ì¤«¤é13Ç¯´Ö¡¢¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â°ì¿Í¤Î½÷À¤ò»×¤¤Â³¤±»×¤¤Çº¤à»Ñ¤Ë¡¢¡Ö°Å¤¤¡×¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢É®¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤·¤«¤â¥Ò¥í¥¤¥ó¤¿¤Á¤È¸òÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ°Ê³°¤Ë¡¢¤Û¤È¤ó¤É¼ç¿Í¸ø¤Î¼Ò²ñÀ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°õ¾Ý¤ò½õÄ¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¡Ø·¯¤ÎÌ¾¤Ï¡£¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó°Ê³°¤Ë¤â¡¢Í§Ã£¤ä¥Ð¥¤¥ÈÀè¤ÎÀèÇÚ¤È¸òÎ®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼Ò¸òÅª¤ÊÌÌ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ø¸À¤ÎÍÕ¤ÎÄí¡Ù¡Ê2013Ç¯¡Ë¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¡¢Îø°¦¤Ø¤Î»×¤¤¤Î¶¯¤µ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë°ãÏÂ´¶¤ò¡¢¤«¤Ê¤ê¤ÎÉôÊ¬¤Ç·Ú¸º¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ËÉ®¼Ô¤¬¤Ä¤Þ¤º¤¤¤Æ¤¤¤¿ÅÀ¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¡Ø·¯¤ÎÌ¾¤Ï¡£¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤«¤Ê¤ê¤ÎÅÀ¤Ç²þÁ±¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ì¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿»ö¼Â¤Ï¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¤Î¿·³¤´ÆÆÄ¤ÎºîÉÊ¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡ØÉÃÂ®¡Ù¤Î¼åÅÀ¤òÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡¶½Ì£¿¼¤¤¤Î¤Ï¡¢¼Â¼ÌÈÇ¤Ç¤¢¤ëËÜºî¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥áー¥È¥ë¡Ù¤â¤Þ¤¿¡¢¡Ø·¯¤ÎÌ¾¤Ï¡£¡ÙÆ±ÍÍ¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÈÇ¤ò¸«¤ä¤¹¤¤ºîÉÊ¤Ø¤ÈÊÑ²½¤µ¤»¤¿ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£¾¾Â¼ËÌÅÍ¤é¤¬±é¤¸¤ë±óÌî¤Ï¡¢³Î¤«¤Ë¤È¤Ã¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤À³Ê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÈÇ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ´¶¾ð°ÜÆþ¤·¤ä¤¹¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤è¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢63Ê¬¤ÈÃ»¤«¤Ã¤¿¥¢¥Ë¥áÈÇ¤Î¾å±Ç»þ´Ö¤è¤êÄ¹¼Ü¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¹â¹»»þÂå¤ÎÍ§¿ÍÀ¡ÅÄ²ÖÉÄ¡Ê¿¹¼·ºÚ¡Ë¤ä¡¢¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÎÎø¿Í¡¦¿åÌîÍý¼Ó¡ÊÌÚÎµËãÀ¸¡Ë¡¢¤µ¤é¤ËµÜ粼¤¢¤ª¤¤¤äµÈ²¬½¨Î´¤¬±é¤¸¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¼þ°Ï¤Î¿Í¡¹¤ÎÂÐ±þ¤äÇØ·Ê¡¢¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¸ÉÆÈ´¶¤ÇËþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿À¤³¦¤¬¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ë¤ª¤¤¤ÆËÜºî¤Ï¡¢¡Ø·¯¤ÎÌ¾¤Ï¡£¡Ù°Ê¹ß¤Î¿·³¤ºîÉÊ¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ë¶á¤¤¤«¤¿¤Á¤Ç¡ØÉÃÂ®¡Ù¤ò¤ä¤êÄ¾¤·¤¿¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡Ø·¯¤ÎÌ¾¤Ï¡£¡Ù¤È¤ÏÂç¤¤Ê°ã¤¤¤â¤¢¤ë¡£¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÈÇ¡ØÉÃÂ®¡Ù¤Î¥é¥¹¥È¥·ー¥ó¤Ï¡¢¤¹¤ì°ã¤Ã¤Æ¤¤¿Æó¿Í¤¬¡¢¤Ä¤¤¤ËºÆ²ñ¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦½Ö´Ö¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Æó¿Í¤Î´Ö¤òÆ§¤ßÀÚ¤ê¤ÇÊ¬¤ÄÎó¼Ö¤¬²á¤®µî¤ë¤È¡¢Èà½÷¤Î»Ñ¤Ï¤½¤³¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡£ÂÐ¤·¤Æ¡Ø·¯¤ÎÌ¾¤Ï¡£¡Ù¤Î¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤È¤ÏÁ´¤¯ÂÐ¾ÈÅª¤Ê¥é¥¹¥È¥·ー¥ó¤¬É½¸½¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÆó¤Ä¤ÎÉÁ¼Ì¤Î°ã¤¤¤³¤½¤¬¡¢¿·³¤´ÆÆÄ¤¬¥á¥¸¥ãー¤Ø¤È¿Ê¤â¤¦¤È¤¹¤ë°Õ¼±¤ÎÉ½¤ì¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡É®¼Ô¤Ï¡Ø·¯¤ÎÌ¾¤Ï¡£¡Ù¤ò¸ø³«»þ¤ËÉ¾¤¹¤ë¤È¤¤Ë¡¢Çº¤ß¤ËÇº¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¡Ö¸å¤í¸þ¤¤ËÁ´ÎÏ¼ÀÁö¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¡£¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥áー¥È¥ë¡Ù¤Ç¼ç¿Í¸ø¤¬¸å¤í¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¹Ô°Ù¤Ï¡¢²áµî¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é¤Ä¤¤¤ËÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤³¤¦¤È¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡Ø·¯¤ÎÌ¾¤Ï¡£¡Ù¤Î¥é¥¹¥È¤ÎÅ¸³«¤Ï°ì¸«¡¢Á°¸þ¤¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¶¿½¥¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ÆÊá¤Þ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤Ë°ì¼ï¤ÎÀª¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤â³Î¤«¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¼Â¼ÌÈÇ¤ÎËÜºî¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÈÇ¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÉÁ¼Ì¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÅÀ¤ÇµÒ´ÑÀ¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¡¢Á´ÂÎ¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤Ã¤¿¾å¤Ë¡¢¥é¥¹¥È¤Ç¤âÁ°¸þ¤¤Ê¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤ÇËÜºî¤Ï¡¢Îø°¦±Ç²è¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¼þ°Ï¤È¤Î´Ø·¸¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ä¹¤¤¥È¥ó¥Í¥ë¤òÈ´¤±¤ÆÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤À¼Ô¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤ÎÊª¸ì¤È¤·¤ÆºÆÄêµÁ¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¡¢Îø°¦¤ËÂÐ¤¹¤ëÎ¾´ÆÆÄ¤Î¸«Êý¤ä¡¢À¤ÂåÅª¤ÊÎø°¦´Ñ¤Î°ã¤¤¤Ê¤É¤âÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤è¤¦¡£¤È¤¯¤Ë¡¢¥¢¥Ë¥áÈÇ¤Î¥Õ¥¡¥ó°Ê¹ß¤Ë¡¢ËÜºî¤ò²¦Æ»¤ÎÎø°¦±Ç²è¤È¤·¤Æ´Õ¾Þ¤¹¤ëZÀ¤Âå¤ä¤½¤Î²¼¤ÎÀ¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤³¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë²áµî¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Èó¾ï¤ËÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡¤½¤·¤ÆºÇ¤â½ÅÍ×¤À¤È»×¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Î±óÌî¤¬¿ÍÁ°¤Ç¼«Ê¬¤Î²áµî¤Î½ý¤ò¸«¤»¡¢¹æµã¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¤¿ÅÀ¤À¡£±óÌî¤¬Ä¹¤¤´ÖÈÑÌå¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Èà¤¬Ãæ³ØÀ¸¤Î¤È¤¤ËÌÀÎ¤¤Ë¡Ö¹¥¤¤À¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢30ºÐ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤ÆÉÔ³Ê¹¥¤ËÎÞ¤ò¸«¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¥«¥Ã¥³°¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤¦¤ä¤¯´ÑµÒ¤Ï¡¢²ÖÉÄ¤ä¿åÌî¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ËÛ£Ëæ¤ÊÂÖÅÙ¤ò¤È¤Ã¤¿¾å¤Ë¡¢·è¤·¤Æ¿¶¤ê¸þ¤«¤º¿¼¹ï¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¿Èà¤Ë²¹¤«¤¤ÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡£
¡¡ËÜºî¤¬¸¶ºî¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼åÅÀ¤ò¹îÉþ¤·¡¢ÂçÀª¤Î´ÑµÒ¤¬´¶¾ð°ÜÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÀ®Ä¹¤ä¹ÔÆ°¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ëºîÉÊ¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Ê¶¤ì¤â¤Ê¤¯À®¸ù¤À¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¸À¤¤´¹¤¨¤ë¤È¡¢Â¿¤¯¤Î·òÁ´¤ÊÎø°¦±Ç²è¤Ø¤È²óµ¢¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÈÇ¤Î±óÌî¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤Ï¡¢¼Ò²ñÀ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤·¤Æ»×¤¤¹þ¤ß¤äÆâ¾Ê¤¬Å°Äì¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ä¡¢²¿¤«ÆÃÊÌ¤ÊÇ÷ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦µ¤¤â¤¹¤ë¤Î¤À¡£
¡¡ÅÄ»³²ÖÂÞ¤Î¡Ø³÷ÃÄ¡Ù¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Éð¼Ô¾®Ï©¼ÂÆÆ¤Î¡Ø°¦¤È»à¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢½÷À¤Ë¼¹Ãå¤¹¤ë¾ð¤±¤Ê¤¤ÃËÀ¤¬Ìå¡¹¤È¤¹¤ë¿´Íý¤ò¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë½ñ¤ÄÖ¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢°ì¼ï¤ÎÊ¸³ØÀ¤Ï¡¢¤³¤³¤Ë¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï»þÂå¤Î¤Ê¤«¤Ç¿·³¤À¿´ÆÆÄËÜ¿Í¤â¼Î¤Æµî¤Ã¤¿¡Èºî²ÈÀ¡É¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¾®Ìî»û·Ï¡Êk.onodera¡Ë¡Ë