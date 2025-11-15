フワちゃんの“プロレス復帰”は本当に正解？過去にプロレスで再出発した「3人の有名人」の“その後の人生”
11月7日、女子プロレス「スターダム」の後楽園大会に、昨年8月からタレント活動を休止していたフワちゃんが電撃登場。プロレスラーとして再スタートを切ることを宣言し、12月29日の両国国技館大会で再デビューが決定した。
フワちゃんの復帰の場について、さまざまな噂をされていたが、プロレスラーとして表舞台に立つことを選んだと知って、私は「その手があったか」と膝を打った。
◆過去の不祥事を飲み込む「プロレス」という舞台
プロレス界の度量は大きい。「悪名は無名に勝る」という下世話なまでのバイタリティーは、プロレスの最もプロレスらしい部分だ。また、どんな者でも受け入れることができる包容力も、プロレスが持つ際立った魅力の一つだと思う。これまでも、多くの人間が不祥事の後の復帰の舞台として、プロレスを選んできた。
狂言師の和泉元彌は、2000年初頭ワイドショーで激しいバッシングの対象になっていた。彼は「和泉流二十世宗家」を名乗っていたが、能楽協会はそれを認めず、協会側と和泉家の対立が表面化。和泉家は「和泉流二十世宗家和泉元彌」を商標登録出願した。
その結果、和泉元彌と母・節子さんは能楽協会を除名処分となった。除名の理由として、和泉元彌のダブルブッキングや、公演のドタキャンや遅刻が報じられたことが挙げられる。和泉親子は世間から悪者と見られるようになった。
◆和泉元彌が選んだ“プロレス復帰”の道
その騒動が収まりきっていなかった2005年、和泉元彌はプロレス団体「ハッスル」大会に参戦した。過去のバッシング報道を逆手に取って遅刻したうえに、ヘリコプターで登場。試合では、必殺技「空中元彌チョップ」で勝利を収めた。
母の節子率いる「セッチー鬼瓦軍団」も登場。「セッチー鬼瓦せんべい（6枚1000円）」は当日10分で完売した。
◆イメージ刷新で新たな転機に
プロレス出場について、和泉元彌は「『プロレスをナメている！』とか色々言われましたが、試合後は最高なエンタメだと1万5千人の観客の皆様から拍手を頂きました」「いろいろな意見や見え方もあったと思いますが、なんとなくその後から『和泉さんにしかできない、何か楽しいことをやってくれるよね』という感じのことは言われるようになりました」と述べている。
当然、この試合にはマスコミが殺到し、大変話題になった。プロレス参戦によって彼に対する世間のイメージが変わり、“新たな転機”のひとつになったことは確かだろう。
◆泰葉の“ハッスル参戦”も大きな話題に
2008年、タレントの泰葉がハッスル参戦した時も大きな話題になった。2007年に夫の春風亭小朝と離婚後、彼女はブログで小朝を「金髪豚野郎」と書き、ドメスティックバイオレンスを受けていたと告発。ワイドショーを大変騒がせた。
そして、2008年の大晦日の『ハッスル・マニア』に出場。対戦相手を、回転“海老名”固めで破った。マイクパフォーマンスでは「いっ平、お姉ちゃんは勝った！お前も負けるんじゃないぞ！」と絶叫し、リング上で自身の曲「お陽様よほほえんで」を熱唱した。
このプロレス参戦が、彼女にとってどんな意味があったかはよくわからないが、この当時、彼女の湧き上がる感情を受け止められる分野は、プロレスしかなかったのではないだろうか。しかし、参戦後の彼女の道のりは平坦ではなく、10年後には自己破産、さらにその後は精神的な不調など、騒動はその後も続いた。
◆暴露本作者・中牧は蝶野正洋とも対戦
また、ベストセラーとなった、桑田真澄の暴露本『さらば桑田真澄、さらばプロ野球』（1990）を出版した中牧昭二は、1992年にプロレスラーとしてデビューした。
