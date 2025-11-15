今月、初の海外親善訪問となるラオスへの公式訪問を控えている天皇家の長女・愛子さま。勤務先である日本赤十字社で経験を積まれながら、公務にもハイペースで取り組まれている。そうしたなか、11月1日、母校・学習院大学の学園祭で束の間のリフレッシュ姿が目撃された。

【写真を見る】ご学友と文化祭でメンズアイドルのパフォーマンスをご観覧される愛子さま

愛子さまが足を運ばれたのは、東京・豊島区の学習院大学で開催された学園祭「桜凜祭（おうりんさい）」の初日だ。皇室ジャーナリストが語る。

「2024年に卒業してからも、学習院大学で行われる催しにたびたび参加されている愛子さま。学園祭には、昨年に引き続き参加となったようです。お友達と合流されて、楽しいひと時を過ごされたようです」

この日、愛子さまは黒いタートルネックに、グレー地に白いチェック模様のジャンパースカートをお召しに。また、首元には三日月と星をモチーフにしたネックレスが光る。

「プライベートでは"プチプラ"を取り入れられることも少なくない愛子さま。この日は、『An MILLE（アンミール）』というブランドのジャンパースカートをお召しになっていましたね。都内だと渋谷109や新宿のルミネにも実店舗があり、高くても1〜2万円台と比較的手が届きやすい価格帯で、20代女性に人気のブランドです。

スマホとマップを片手に持ちながら、同世代のお友達と笑顔でやり取りされているのが印象的でした」（同前）

同日午後、メインステージで行われていたイベントで愛子さまを目撃したという学生が話す。

「その日の昼過ぎから、メインステージではメンズアイドルのイベントが行われていたのですが、愛子さまが熱心にステージをご覧になっているのを見かけて……。

メンズアイドルグループが全8組、ひっきりなしに入れ替わり、15分ごとにパフォーマンスを披露するという催しで、韓国発のK-POPグループや元ジャニーズJr.プロデュースのユニットなどイケメンが勢揃い。

ステージ前方の客席はほぼ女性で埋め尽くされていましたよ。愛子さまがアイドルに興味を示されている姿は新鮮で、とても微笑ましかったです」

前出・皇室ジャーナリストが続ける。

「高校時代の文化祭では、同級生とダンスチームを結成して踊りを披露されていました。また、実はアイドルにも造詣が深く『WEST.』や『嵐』の熱心なファンとしても知られています。学生時代にご友人とカラオケに行かれた際も、嵐の曲を歌われていたとか。

もともとダンスパフォーマンスやアイドルにご興味がある愛子さまは、今回のイベントも内心"テンション爆アゲ"で楽しまれていたかもしれませんね」

初の海外公式訪問も、愛子さまは母校で見せたまぶしい笑顔で臨まれることだろう──。