「期待は残すべき」佐々木朗希は来季“先発復帰”するのか　ド軍メディアが見解「2年目でうまく乗り切れると信じるならば…」

佐々木朗希は先発に復帰するのか

ワールドシリーズ連覇を果たしたドジャースは3連覇のシーズンへと準備を進める。

ドジャース専門メディア『Dodgers Way』は「ドジャースが2026年に向けてすでに考え始めるべきオフシーズンの決断」を紹介している。

その一つに挙げられているのが、ポストシーズンでリリーフとして結果を残した佐々木朗希だ。本来は日本での役割と同様に先発として期待されていたが、「日本で見せていたエリートレベルの球速を維持するのに苦労している。投球の組み合わせにおける予測のしやすさと制球の問題により、非常に多くの走者を塁に出してしまっている」と指摘した。

「これらの問題の解決策は、ササキをブルペンに移すことかもしれない。リリーフであれば、ササキは球速を全力で出すことができ、球速の問題を解決すると同時に、レパートリーを単純化することができる。それが最終的に彼の制球力も改善することになるだろう」と推測。佐々木をリリーフに留めるべきかもしれないと記した。