「期待は残すべき」佐々木朗希は来季“先発復帰”するのか ド軍メディアが見解「2年目でうまく乗り切れると信じるならば…」
佐々木朗希は先発に復帰するのか(C)Getty Images
ワールドシリーズ連覇を果たしたドジャースは3連覇のシーズンへと準備を進める。
ドジャース専門メディア『Dodgers Way』は「ドジャースが2026年に向けてすでに考え始めるべきオフシーズンの決断」を紹介している。
【写真】まさかの土下座！？山本由伸を崇める佐々木朗希の貴重過ぎるショット
その一つに挙げられているのが、ポストシーズンでリリーフとして結果を残した佐々木朗希だ。本来は日本での役割と同様に先発として期待されていたが、「日本で見せていたエリートレベルの球速を維持するのに苦労している。投球の組み合わせにおける予測のしやすさと制球の問題により、非常に多くの走者を塁に出してしまっている」と指摘した。
「これらの問題の解決策は、ササキをブルペンに移すことかもしれない。リリーフであれば、ササキは球速を全力で出すことができ、球速の問題を解決すると同時に、レパートリーを単純化することができる。それが最終的に彼の制球力も改善することになるだろう」と推測。佐々木をリリーフに留めるべきかもしれないと記した。
同メディアは「長期的には彼が先発ローテーションで活躍するという期待は残すべき」としたが、来季もブルペンの一員として佐々木を起用するのか判断する必要があると見解を示した。その上で「ドジャースは、ササキがNPBからMLBへの移行を2年目でよりうまく乗り切れると信じるならば、彼のためにローテーションの枠を設けるかもしれない」と見ている。
来季のドジャースの先発陣として、ワールドシリーズMVPに輝いた山本由伸、開幕から二刀流でプレー可能な大谷翔平、ブレーク・スネル、タイラー・グラスノーが挙げられるが、佐々木は彼らに続き先発ローテに加わるのか、ドジャースの3連覇に向けた動きの大きな楽しみでもある。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]