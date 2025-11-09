グラビアアイドル、コスプレイヤー、YouTuberとして活躍する東雲うみさんが、週刊SPA!（扶桑社）11月4・11日号の表紙に登場しました。



同誌の妄想グラビア企画「この後、どうする？」では、東雲さんがブルーのスポーツカーを運転する刺激的な展開が描かれています 。企画のシナリオを手がけたのは、ライターとして活動している速水健朗さん。 シナリオは「クルマを買ったという彼女から、突然電話がかかってきた。『ねえ、運転の練習、付き合ってよ』家の前に迎えに来た彼女のクルマは、どう見てもスポーツカーだった。こちらが戸惑って何か言おうとするのを先回りして彼女が言った。『ハチロクって言うんだ』」という設定で始まります。ブルーのスポーツカーを乗り回す美貌の東雲さんと、スピード感満載な刺激的な展開が紡がれていきます。（撮影：彦坂栄治 ヘアメイク：田森春菜（JULLY） スタイリング：米丸友子）



【東雲うみさんプロフィール】

埼玉県出身 T162B90W59H100 グラビアアイドル、コスプレイヤー、YouTuberとして活躍。大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』第9 回にゲスト出演など女優としても頭角を現す。3rd写真集『うみの近く』（講談社）が発売中。最新情報はX（@sinonome_umi）