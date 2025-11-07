買えなかった人は急げ〜！SNSで話題になった大人気100均キーホルダー

SNSなどで話題になり、ガチャガチャの景品や100円ショップなどで販売されてもすぐに売り切れてしまうことが多い、昔懐かしいあのコインケース。なんと、ついにダイソーにも登場しました！100円玉をスマートに収納でき、必要な時にサッと取り出せる便利なアイテム。買えなかった方は、ダイソーでチェックしてみて！

商品情報

商品名：100円玉専用コインケース モノクロ

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：45×28×28mm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4952583065135

大人気のコインケースをついにダイソーでも発見！

今回ご紹介するのは、ダイソーで見つけた『100円玉専用コインケース モノクロ』という商品。昔懐かしい、レトロな形のコインケースです。

カプセルトイの景品や、他の100均などで発売されてもすぐに売り切れてしまうことが多いアイテムなのですが、ついにダイソーでも発見しました！

価格は110円（税込）です。筆者が購入した店舗では、キーホルダー売り場に陳列されていました。

こちらは100円玉専用のコインケースで、100円玉を瞬時に取り出すことができる便利なアイテム。

ガチャガチャ好きな方の間で、SNSなどで話題になったことから人気になりました。

100円玉のみを収納できるので、ガチャガチャのみならず、精算機などさまざまなシーンで役立ちます！

底板部分にバネが仕込まれており、グッと押し込むことで底板が下がります。

底板をグッと押し込むことで、硬貨を入れられるという仕組みになっています。

しっかり固定できて100円玉をサッと取り出せる！

底板と縁の部分で挟むようにして硬貨が収納されます。

上から見ると硬貨が丸見えになっているので少し不安に感じますが、しっかり固定されていますよ。

硬貨を取り出す際は、このように縁のない部分から引き出すだけでOK！

お財布を取り出して100円玉を探す手間が省けるので、ガチャガチャを回す際や、駐輪場での支払いの際などにサッと硬貨を用意できます。

片手でも取り出せるので、荷物で手がふさがっている場合もスムーズに硬貨を取り出せて便利です。

ボールチェーンが付いていて、ポーチやキーケースなどに取り付けて持ち運ぶことができるのも嬉しいポイント。

バッグの表側につけておくのは紛失などの心配がありますが、見えないように隠しつつ、わかりやすい場所に装着しておけばいつでもスマートに取り出せます！

今回は、ダイソーで見つけた『100円玉専用コインケース モノクロ』をご紹介しました。

人気アイテムなので、ダイソーでも売り切れが早そう…！なかなか手に入れられなかったという方は、お早めにチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。