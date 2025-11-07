kindle¥¹¥È¥¢¤Ç¡Ö²Ð¤ÎÄ»¡×¤Ê¤É¼êÄÍ¥Þ¥ó¥¬¤¬°Â¤¤¡ª¡ÖºÇÂç55¡óOFF kindleËÜ ·îÂØ¤ï¤ê¥Þ¥ó¥¬¡õ¥é¥Î¥Ù¥»ー¥ë¡×³«ºÅÃæ
¡¡Amazon¤Îkindle¥¹¥È¥¢¤Ç¡¢¼êÄÍ¼£Ãî»á¤Î¥Þ¥ó¥¬¤ä¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¤¬°Â¤¯¤Ê¤ë¡ÖºÇÂç55¡óOFF kindleËÜ ·îÂØ¤ï¤ê¥Þ¥ó¥¬¡õ¥é¥Î¥Ù¥»ー¥ë¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£³«ºÅ´ü´Ö¤Ï11·î13Æü¤Þ¤Ç¡£
¡¡ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö²Ð¤ÎÄ»¡×¤ä¡Ö¤É¤í¤í¡×¡¢¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¸¥ã¥Ã¥¯¡×¡¢¡Ö¥Ö¥Ã¥¿¡×¡¢¡Ö¥¸¥ã¥ó¥°¥ëÂçÄë¡×¤Ê¤É¤Î¼êÄÍ¼£Ãî»á¤ÎÂåÉ½ºî¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö´ñ»Ò¡×¤ä¡ÖMW¡Ê¥à¥¦¡Ë¡×¡¢¡Ö¤¤ê¤Ò¤È»¿²Î¡×¡¢¡Ö¥¢¥É¥ë¥Õ¤Ë¹ð¤°¡×¤Ê¤É¡¢Â¾¤Ë¤âÂ¿¿ô¤ÎÌ¾ºî¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö²Ð¤ÎÄ»¡×¤ÏÁ´16´¬¤¬3,465±ß¤Ç¡¢¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¸¥ã¥Ã¥¯¡×¤ÏÁ´22´¬¤ò5,082±ß¤ÇÂ·¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Æñ¤·¤½¤¦¤Ç¤Þ¤ÀÆÉ¤ó¤À¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤â¡¢¤¼¤Ò½©¤ÎÌëÄ¹¤ËÆüËÜÌ¡²è¤Î¶â»úÅã¤Ç¤¢¤ë¼êÄÍºîÉÊ¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¡£