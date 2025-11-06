【Figure Vehicle Honda CITY TURBO】 2026年3月 発売予定 価格 カプセルトイ：1回500円 ボックストイ：1個880円

スタジオソータは、フィギュア「Figure Vehicle Honda CITY TURBO」を2026年3月に発売する。価格はカプセルトイ仕様が1回500円、ボックストイ仕様が1個880円。

本製品は、ホンダが1982年に発売した車「シティターボ」を、同社の名車をリアルに再現するフィギュアシリーズ「Figure Vehicle」で商品化したもの。

「モトコンポ」を積めた、懐かしの名車を商品化しており、ヘッドライトが光るほか、タイヤが動いたり、ギミックも満載となっている。

ボックストイは、限定デザイン台座が各ラインアップに2個付属する仕様️となっており、台座のデザインはラインナップごとに異なる。

また「SUTUDIO SO-TA STORE」でボックストイの予約を11月19日まで受け付けており、「SUTUDIO SO-TA STORE」で予約すると、特典として「モトコンポ アクリルスタンド（1個）」が付属する。

「Figure Vehicle Honda CITY TURBO」

サイズ車：約53mm台座：約80mm※台座はボックストイのみ 素材：ABS、電池

ブラックバーンメタリック

マルセイユブルー

ビクトリアレッド

ジェットランドホワイト（カプセルトイ限定）

ボックストイ仕様

ブラックバーンメタリック ボディストライプオプション（ボックストイ限定）

ブラックバーンメタリック 台座

マルセイユブルー 台座

ビクトリアレッド 台座

ブラックバーンメタリック ボディストライプオプション 台座

SUTUDIO SO-TA STORE購入特典「モトコンポ アクリルスタンド（1個）」