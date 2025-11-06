名車をリアルに再現した「Figure Vehicle」に「Honda CITY」のターボ仕様が登場！ 2026年3月発売予定カプセルトイとボックストイの2種類で販売予定
【Figure Vehicle Honda CITY TURBO】 2026年3月 発売予定 価格 カプセルトイ：1回500円 ボックストイ：1個880円
車：約53mm
台座：約80mm
※台座はボックストイのみ 素材：ABS、電池
スタジオソータは、フィギュア「Figure Vehicle Honda CITY TURBO」を2026年3月に発売する。価格はカプセルトイ仕様が1回500円、ボックストイ仕様が1個880円。
本製品は、ホンダが1982年に発売した車「シティターボ」を、同社の名車をリアルに再現するフィギュアシリーズ「Figure Vehicle」で商品化したもの。
「モトコンポ」を積めた、懐かしの名車を商品化しており、ヘッドライトが光るほか、タイヤが動いたり、ギミックも満載となっている。
ボックストイは、限定デザイン台座が各ラインアップに2個付属する仕様️となっており、台座のデザインはラインナップごとに異なる。
また「SUTUDIO SO-TA STORE」でボックストイの予約を11月19日まで受け付けており、「SUTUDIO SO-TA STORE」で予約すると、特典として「モトコンポ アクリルスタンド（1個）」が付属する。
ブラックバーンメタリック
マルセイユブルー
ビクトリアレッド
ジェットランドホワイト（カプセルトイ限定）
ボックストイ仕様
ブラックバーンメタリック ボディストライプオプション（ボックストイ限定）
ブラックバーンメタリック 台座
マルセイユブルー 台座
ビクトリアレッド 台座
ブラックバーンメタリック ボディストライプオプション 台座