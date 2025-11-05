よく見ると、手足が！ YouTubeチャンネル「charmaine holland」では、寝ながら手足やしっぽをパタパタする子猫の様子が配信され、動画のコメント欄には「まるで小さな指揮者みたい」「ぽっこりおなかがたまらない！」の声が続出しました。

【画像5枚】「かっ…かわいすぎるっ……！！！」 これがひと目で《完全にリラックスモード》と分かる「ツイッチ」の寝相です！

ぐっすり寝ている……と思いきや？

注目を集めたのは「Sleeping Dancing Kitty」という動画。黒柄の猫「ストーム」のおなかに寄りかかり、幸せそうに眠る子猫の名前は「ツイッチ」。ぐっすり寝ている……と思いきや、手足をパタパタ。「ぼく、ダンスの練習中なんだニャ」とでも言い出しそうなその寝相に、撮影者も思わず笑ってしまいます。

生後わずか2週間ほどのツイッチは、ピンク色のおなかと小さな手足がなんともキュート。猫好きなら、きっとそのやわらかそうなおなかに顔をうずめたくなるはずです。

小さな口からちょこんと舌をのぞかせ、手足としっぽをピクピク、ビョーン。まるで、リズムに合わせてダンスしているようですね。

軽やかに踊っているのか、あるいはストームと「待て待てー！」の追いかけっこをしているのか。ツイッチは、一体どんな夢を見ているのでしょう。目覚めたときに「ねえ、どんな夢だったの？」とつい聞きたくなるような愛らしい寝姿。見ているだけで、とても癒やされます。

動画のラストでは、ストームが「あら、まだ撮ってるの？」とでも言いたげに、カメラへ手を伸ばすシーンが。視聴者からは「最高にかわいすぎるお昼寝だ！」「どんな夢を見ているんだろう」との声が寄せられています。愛らしいツイッチの“ダンシングお昼寝”を、ぜひ動画でチェックしてみてください。