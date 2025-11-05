西武は5日、郄橋光成投手（28）がポスティングシステムを利用して米大リーグに挑戦することを認めると発表した。これまでの球団への貢献度を踏まえたほか、本人の熱意や意志を尊重した形だ。

郄橋は米大リーグ球団と自由に移籍交渉できる海外フリーエージェント（FA）権は保持していない。そのため、球団がポスティングシステムの利用を容認する必要があり、これまでも協議を重ねていた。

11年目の今季は24試合に登板して8勝9敗、防御率3・04。国内フリーエージェント（FA）権も取得しており、シーズン終了後は今後の去就を熟考していた。

郄橋は群馬・前橋育英高から15年にドラフト1位で入団。21年からの3年連続など計4度の2桁勝利をマーク。昨季は0勝11敗に終わったものの、今季は復調していた。通算成績は196試合に登板して73勝77敗、防御率3・39。

ポスティングシステムはNPBに所属する選手が米大リーグに移籍する手段の一つ。申請期間は11月1日に始まっており、申請の可否判断は球団側にある。締め切りは12月15日。

西武はエースの今井達也投手（27）もポスティングシステムを利用しての米大リーグ移籍を希望している。9年目の今季は24試合に登板して、3年連続となる10勝（5敗）をマーク。178奪三振はリーグ2位、防御率1・92は同4位の好成績を挙げた。