イングランド・プレミアリーグのリバプールがフランス１部パリ・サンジェルマン（ＰＳＧ）のポルトガル代表ＭＦビティーニャ（２５）の獲得を検討している。

英メディア「ＡＮＦＩＥＬＤ ＷＡＴＣＨ」は「スポーツディレクターのリチャード・ヒューズ氏は（今季に向けて）ミッドフィルダーのオプションをそのまま残した」とし「しかし、その緊張が表に出始めている。今にして思えば、ミッドフィルダーを補強しないというリバプールの決断は間違いだったように思える」と報じた。

さらに「プレミアリーグの王者は中盤の選手層を厚くする必要があり、ＰＳＧで３冠を達成した選手のセンセーショナルな移籍が見られるかもしれない」と指摘した上で「ビティーニャの取引が見えてきた。この取引はとっぴに見えるが、リバプールが成立させる可能性がある」と伝えた。

ビティーニャをめぐってはスペイン１部の名門レアル・マドリードが獲得を検討していると報じられている。契約解除金は１億３５００万ユーロ（約２３６億３０００万円）ながら、２０２６年夏には９０００万ユーロ（約１５７億５０００万円）に減額されるとし「この金額で興味を持たない人がいるだろうか」という。

ビッグネームが電撃加入となれば、所属する日本代表ＭＦ遠藤航らＭＦ陣の狄融異動瓩眸鬚韻蕕譴覆い呂此それだけに今後の動向が気になるところだ。