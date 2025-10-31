ストック買い確定！やる気も体力もゼロ…って時にあると助かる！100均の手間抜きソース
商品情報
商品名（左から）：まぜCiao！海老トマトクリーム／まぜCiao！ミートソース
価格：各￥108（税込）
内容量：各1人前
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4901002188917／4901002188870
もう料理をする気力がない…って時の救世主！
ヘトヘトで帰宅した後だったり、今日はもうやる気も体力もない…って時に、パパッと作れるごはんがあるとかなり助かりますよね。そんな時におすすめしたいのが、ダイソーでも販売されているまぜCiao！（チャオ）シリーズです。温めずにかけるだけで、美味しいパスタが作れる優れものなんですよ。
今回ピックアップするのは、『まぜCiao！海老トマトクリーム』と『まぜCiao！ミートソース』の2種類。どちらも使い切りで1人前。お値段は各￥108（税込）。食品売り場に並んでいました。
ストック買いしたい！ダイソーの『まぜCiao！海老トマトクリーム』と『まぜCiao！ミートソース』
まずはパスタを茹でます。乾麺約100gが目安の量です。
あとはソースを混ぜるだけ。温め不要なのが嬉しいですね。
海老トマトクリームは、海老の香りがしっかりと感じられる一品。具材としては入っていないものの、海老の存在感があるソースです。
生クリームのコクやまろやかさはありますが、トマトの酸味が際立ち、思いのほかあっさりしている印象です。ニンニクの香りは控えめなので、ランチにもいけそうなのが◎
海老のソテーや粉チーズ、黒コショウなどを加えてアレンジするとより楽しめそうです。
ミートソースはトマトをベースに、ボロネーゼらしいミート感がしっかりとありますが、重たすぎないのがGOOD。和を感じるようなコクがプラスされ、個性はありますが家庭的な味わいです。
具材の量は一般的なレトルトのミートソースと同等な印象。粉チーズやベーコンを組み合わせていただくと、より満足感が出ると思います。
今回はダイソーの『まぜCiao！海老トマトクリーム』と『まぜCiao！ミートソース』をご紹介しました。
疲れている時や台所に立ちたくない時にうってつけ。パスタメーカーと組み合わせると、より手軽に作れるのでおすすめです。
どちらも塩味が強いので、薄味派さんにはパンチのある味わいかもしれません。キノコ類など具材を足せばまろやかになるので、ぜひお試しあれ！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。