世界が注目した、米中首脳会談。アメリカ側と中国側、それぞれの思惑と反応について、トランプ大統領側は日本テレビ・国際部ワシントン支局の山崎大輔支局長が、中国・習主席側は北京支局の柳沢高志支局長が解説します。

■トランプ大統領「大成功だった」 会談のポイントは？

──まず、トランプ大統領側の反応について、ワシントン支局の山崎支局長がお伝えします。

トランプ大統領は会談後、「10点満点で12点」と述べ「大成功だった」と主張しています。

まず、会談のポイントを整理すると、トランプ氏が求めていた中国によるレアアースの輸出規制の導入については1年延期。中国が買い控えているアメリカ産の大豆など、農産品の購入再開で合意しました。

さらに、中国が合成麻薬フェンタニルのアメリカへの流入対策を講じることで合意しました。

一方で、アメリカが中国への追加関税を10％引き下げるほか、トランプ氏が警告していた来月1日からの100％の追加関税は見送られることになりました。

このほかでは、トランプ氏が4月に中国を訪れ、その後、習主席も訪米する予定だと明らかにし、台湾問題は議論にならなかったとしています。

■米国内向けアピールは成功 中国側に譲歩も

──トランプ氏にとっては、どういった点が「大成功」だったのでしょうか？

最優先課題だったレアアースの輸出規制緩和、支持基盤である農家から強い要望が出ていた大豆の輸入再開、社会問題となっているフェンタニル対策の強化。これらは、国内向けにアピールするため何としても合意したかった内容なので、この点においては「大成功」と言えます。

一方で、合意を優先し、中国側に譲歩している部分もあります。

今回、ロシアとウクライナの戦闘終結に向け、両国が協力することで合意したとする一方で、トランプ氏は中国に対しロシアの資金源となっている原油の購入停止は求めませんでした。

ロシアに経済的に圧力をかけるため制裁を強化し、インドや欧州連合（EU）にも原油の購入停止を求めてきましたが、最もロシアから原油を購入している中国には要求しなかったことになります。

また、レアアースの問題では「すべて解決した」と強がったトランプ氏ですが、中国にレアアースを握られている状況に変わりはなく、あくまで1年先送りしたにすぎません。

今回、これだけレアアースの輸出規制がアメリカに効くことが明らかになり、中国にとっては切り札として持ち続けることになります。

──では、中国側の反応について、北京支局の柳沢高志支局長がお伝えします。

中国政府は「両首脳は経済や貿易、エネルギー分野での協力強化で一致した」と発表し、首脳会談の成果を強調しました。

そして、さっそくアメリカと中国がそれぞれ、相手国の船舶が入港した際に追加で入港料を徴収するとしていた措置も、1年間停止することなどで合意したなどと発表。

アメリカとの貿易戦争を、当面回避したことを印象づけています。

30日の会談で印象的だったのは、習近平主席が、ガザの停戦合意やカンボジア・タイの国境紛争の解決にトランプ大統領が貢献した、と具体例を挙げた場面です。

ある中国政府関係者は、「あえてトランプ氏を高く評価して見せることで、中国側の余裕を見せる発言だったのだろう」と狙いを語りました。

別の中国共産党関係者も、「今回の米中首脳会談にあたって、習主席は自信を持って臨んだ。トランプ氏のやり方は、もう熟知しているし、一つ一つの発言に慌てて右往左往することもない」と指摘しました。

──なぜ、中国側はそれだけの余裕を持って会談に臨めたのでしょうか？

米中の貿易交渉について、中国側が有利に進めることができていて、追い込まれているのはアメリカ側だと考えているからです。

レアアースという切り札を手にしたこと、さらに、関税によってアメリカへの輸出が減った分を、東南アジア向けなどで補うことができていることが大きいと言えます。

台湾問題については、中国側がトランプ大統領から「台湾独立に反対する」などと新たな発言を引き出そうとするとの見方もあったのですが、30日の会談では議論されませんでした。

日中関係筋は「中国側としては、いま、慌てて台湾問題を前進させる必要はないと考えたのだろう」と指摘しています。

思惑通りの交渉を進めた形の 中国 側ですが、ただ、首脳会談はいわば問題を先送りしただけで、米中の我慢比べは今後も続くことになります。