シンプルなのに垢抜け！【無印良品】おしゃれ店員さんに学ぶ「最旬コーデ」

「シンプルな着こなしが好みだけど、なんだか決まらない……」そんな大人世代には、Instagramで1万人のフォロワーを持つ【無印良品】のおしゃれ店員さんのスタイリングが参考になりそう。抜け感を意識したダークトーンコーデや、カラートップスを主役にした着こなしなど、シンプルながら大人らしくきれいめに仕上げるヒントがたくさん詰まっています。こなれ感のある秋コーデを、ぜひチェックしてみて。

ブラックコーデは適度な肌見せで抜け感をプラス

全身をダークトーンでまとめた、秋冬らしい落ち着いたコーデ。トップスはVネックカーディガンのボタンを留めて、プルオーバー風にアレンジ。デコルテにはシルバーカラーのネックレスをプラスして、大人世代らしい上品な華やぎを添えています。ボトムスはクロップド丈のワイドパンツで軽快さとこなれ感を演出。くすみカラーのバッグを差し色にして、シックに仕上げています。

華やぎトップスはスカートと合わせてレディライクに

一点投入でコーデが華やぐセーターは、シンプルコーデを垢抜けさせたいときに頼りになるアイテム。華やかな赤が着こなしの鮮度を高めて、こなれた雰囲気へと導きます。ボトムスは無地のタックスカートで引き算することで、大人らしい落ち着いたスタイリングに着地。カジュアルなデザインのバッグとブーツを足して、気負わないきれいめな大人カジュアルコーデに。

シックなカラーでワンツーコーデを知的な印象に

落ち着いた色合いとストレートシルエットが大人らしい、シンプルなワンツーコーデ。トップスはややルーズなシルエットですが、衿ぐりのキーネックデザインがすっきり感を演出して上品な印象に。袖を大きく折り返して手首を見せれば、華奢見えも期待できそう。ハンサムなストライプ柄のワイドパンツを合わせたら、オフィスシーンにも対応できそうな、好印象が狙える大人コーデのできあがりです。

旬の襟付きカーディガンは大人カジュアルに

襟付きのカーディガンは、一枚できちんと感とトレンド感が同時に叶いそうな注目アイテム。ワイドストレートパンツと合わせれば、落ち着いた印象のカジュアルミックスコーデに仕上がりそうです。パンツをオフホワイトに、それ以外のアイテムを黒でまとめることで、より洗練された着こなしへとクラスアップ。シューズとバッグはコンパクトなシルエットで引き締めて、バランスよく仕上げています。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@mujistaff.daimyo様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Emi.S